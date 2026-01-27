ETV Bharat / state

शहडोल का जिम बना अखाड़ा, अश्लील गाना बजाने से किया मना, कर दी दे दनादन पिटाई

शहडोल: सेहत बनाने के लिए आजकल जिम का काफी ट्रेंड चल रहा है. बड़ी संख्या में लोग सुबह-शाम जब भी समय मिलता है, जिम करने जाते हैं, लेकिन जब यही सेहत बनाने का अड्डा अखाड़ा बन जाए, तो क्या कहेंगे. एक ऐसा ही मामला शहडोल में आया है. जहां तेज आवाज में चल रहे गाने को धीमा करने या बदलने को क्या कह दिया, युवक पर कई लड़कों ने एक साथ मिलकर दे दना दन वार कर दिया. जिसके बाद मामला थाने तक पहुंच गया.

जिम बन गया अखाड़ा

घटना शहडोल के कोतवाली थाना क्षेत्र की है. जहां शहडोल मुख्यालय के बुढ़ार रोड में स्थित एक होटल के ऊपर जिम स्थित है. उसी जिम में कई युवा सुबह-शाम फिटनेस के लिए जाते हैं. घटना बीती रात की है. बताया जा रहा है कि उस दौरान जिम में अश्लील गाने बजाए जा रहे थे. जिसे बदलने या धीमा करने के लिए जिम कर रही एक युवती ने रिक्वेस्ट की. जिसे तेज गाना बजा रहे युवकों ने नजरअंदाज कर दिया. कुछ भी नहीं बोला, युवती के साथ ही जिम कर रहे एक दूसरे युवा ऋषि मिश्रा ने भी गाने को धीमी आवाज में बजाने के लिए बोला, लेकिन ये बात दूसरे युवाओं को गुस्सा दिला दी.