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गुरु पूर्णिमा पर बन रहा अद्भुत योग, इस उपायों से चमकेगी किस्मत, जानें गुरु को क्या दें उपहार

29 जुलाई को मनाई जाएगी गुरु पूर्णिमा, चंद्रमा इस दिन मकर राशि में रहेंगे, बन रहे हैं कई विशेष योग, क्या करें क्या न करें. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.

GURU PURNIMA 2026
गुरु पूर्णिमा 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 9:40 AM IST

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Updated : July 13, 2026 at 11:55 AM IST

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शहडोल: जुलाई महीने में गुरु पूर्णिमा का विशेष दिन पड़ रहा है. जिसके इंतजार में कई लोग रहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही शुभ दिन माना जाता है. इस दिन अपने गुरुओं को प्रसन्न किया जाता है, उनके दर्शन किए जाते हैं, पूजा पाठ किया जाता है. इस बार गुरु पूर्णिमा में कई विशेष योग भी बन रहे हैं. चंद्रमा इस दिन मकर राशि में रहेंगे. सूर्य का नक्षत्र होने से गुरु पूर्णिमा का खास प्रभाव बना रहेगा. इसलिए ये दिन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है. ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री से जानते हैं इस बार गुरु पूर्णिमा पर क्या करें जिससे खुशहाली आए.

गुरु पूर्णिमा कब है?
ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि, ''इस बार गुरु पूर्णिमा आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णमासी दिन बुधवार, 29 जुलाई 2026 को पड़ रही है. इस दिन गुरु जी का विशेष पर्व रहता है. जो दीक्षित हैं उनके लिए नियम है कि अपने गुरु जी के पास जाएं. गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से उनके चरणों में उनको माला पहना दें, उनको फल फूल आदि अर्पित कर दें, उनकी पूजा करें.

गुरु पूर्णिमा पर बन रहा अद्भुत योग (ETV Bharat)

उस दिन विशेष रूप से प्रीति योग भी बन रहा है. यानी जो गुरुजी के सानिध्य में जाकर उनका पूजन करता है, उसके सभी काम बन जाते हैं. उसी दिन व्रज योग भी है. यानी व्रज योग होने के कारण जो गुरु जी के सानिध्य में जाते हैं उनका घर सुसज्जित हो जाता है, कोई परेशानी नहीं होती है.''

क्या करें क्या न करें?
ज्योतिष आचार्य बताते हैं कि, ''गुरु पूर्णिमा के दिन प्रात काल स्नान करके एक माला और फल फूल लेकर अपने गुरु जी के आश्रम में जाएं. जो नहीं जा पाते हैं, वो अपने घर में गुरु जी की प्रतिमा रखकर वहां जल से स्नान कराकर फूल बेलपत्र चढ़ाएं. माला अर्पित करें, कुछ फल या मीठा रखकर के भोग लगाएं. उनसे आशीर्वाद लें, तो गुरु का आशीर्वाद मिलता है.

क्योंकि वर्ष में एक ही बार गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है, इसी गुरु पूर्णिमा के दिन जो दीक्षित हैं उनके पास जाकर के आशीर्वाद लें. जो दीक्षित नहीं है वो जिस देवता को गुरु को मानते हैं, उनके सानिध्य में जाएं या किसी विद्वान आचार्य के पास जाकर के उनसे आशीर्वाद लें, तो गुरु पूर्णिमा का पूरा फल मिल जाता है. गुरु पूर्णिमा के दिन जो भी व्यक्ति अपने गुरु के पास जाता है उसे अपने आप ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो अंदर के चक्षु बंद होते हैं, वो भी खुल जाते हैं.''

दान पुण्य से भी लाभ
इस दिन अपने गुरु के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद तो लें ही, साथ ही वस्त्र फल मिठाई या उपहार भी श्रद्धा पूर्वक भेंट कर सकते हैं. इसके अलावा जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या धार्मिक पुस्तकों का दान करना, जरूरत की चीजों का दान करना भी बहुत शुभ फलदाई माना जाता है.

इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा का स्वयं पाठ करें, शाम को चंद्र देव को अर्घ देकर व्रत का पारण करें, यह बहुत ही शुभ समय माना जाता है. इस दिन भूलकर भी अपने गुरु, माता-पिता, शिक्षकों या किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति का अपमान ना करें. ना ही उनके सामने कटु वचन बोले. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा के दिन बाल दाढ़ी या नाखून काटने से भी बचना चाहिए.

Last Updated : July 13, 2026 at 11:55 AM IST

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