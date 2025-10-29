ETV Bharat / state

प्रकृति का तोहफा गुड़मार, शुगर पेशेंट के लिए वरदान, पत्तियां दिलाती हैं नोटों की गड्डियां

गुड़मार के पौधे की बाजार में काफी डिमांड, पत्तों में होते हैं कई औषधीय गुण, इसका सेवन बीमारियों को करता है ठीक.

औषधीय गुणों से भरपुर होता है गुड़मार पौधा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 29, 2025 at 9:35 AM IST

रिपोर्ट: अखिलेश शुक्ला

शहडोल: प्रकृति ने हमें कई ऐसी अद्भुत चीजें दी हैं, जो मानव जीवन के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं. आज बात करेंगे प्रकृति के इन्हीं पिटारे में से एक 'गुड़मार' की. गुड़मार एक ऐसा पौधा है, जिसे बहुत कम लोग पहचानते हैं. लेकिन आयुर्वेद कंपनियों में इसकी भारी डिमांड है. इसकी पत्तियों में इतनी खूबियां की इससे पैसा भी कमाया जा सकता है, क्योंकि बाजार में इनकी पत्तियों की अच्छी-खासी कीमत है.

बीमारियों में होता है गुड़मार का उपयोग

गुड़मार एक बेल वाला पौधा है, जो किसी पेड़ के सहारे या झाड़ियों के सहारे अपने आप जंगलों में उग जाता है. जड़ी बूटियों के जानकर जेट्ठू कोल कहते हैं कि "गुड़मोर की पत्तिया बहुत उपयोगी हैं. इसकी पत्तियां सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं. बाजार में कई व्यापारी इसकी पत्तियों को लेकर अच्छे दाम भी दे रहे हैं. गुड़मार के जानकार इसका कई तरह के बीमारियों में उपयोग करते हैं."

आयुर्वेद कंपनियों में गुड़मार की भारी डिमांड (ETV Bharat)

60 रुपए किलो बिक रहे गुड़मार के पत्ते

व्यापारियों का कहना है कि कई आयुर्वेद कंपनियां गुड़मार की पत्तियों के लिए संपर्क कर रही हैं, लेकिन गुड़मार की पत्तियां ही पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही हैं. जड़ी-बूटी, पत्तियां और वनोपज जैसी चीजों की खरीदी करने वाले विकास सिंह बताते हैं कि "गुड़मार की सूखी पत्ती को लगभग 60 रुपए किलो तक खरीदा जा रहा है, क्योंकि इसे औषधि कंपनियां हाथों-हाथ ले रही हैं.

हमारे क्षेत्र में ये पत्तियां अभी कम है और इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है. शहडोल संभाग के उमरिया में कुछ जगहों पर गुड़मार मिलता है. लेकिन डिमांड के मुताबिक इसका कलेक्शन नहीं हो पा रहा है. फिर भी थोड़ा बहुत जो भी गुड़मार बाजार में आ रही है, उसे हम कलेक्ट करवा रहे हैं."

गुड़मार के पत्तों में होते हैं कई औषधीय गुण (ETV Bharat)

गुड़मार के पौधों को संरक्षण करने की आवश्यकता

विकास सिंह कहते हैं कि "नीमच मंडी में भी ये खूब बिकता है. हमारी कोशिश रहती है कि पत्तियों को ग्रामीण क्षेत्रों से कलेक्ट कर रायपुर भेज दें या फिर नीमच मंडी भेज दें. गुड़मार सबसे ज्यादा डिंडोरी, मंडला और छत्तीसगढ़ वाले एरिया में होता है." वे इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि इतने सारे औषधीय गुणों वाला गुड़मार अब विलुप्त होने के कगार पर है. अब जंगलों में भी काफी ढूंढने पर भी नहीं मिलता है. लोग इस पौधे के बारे में जानते ही नहीं हैं, जिससे इसकी संरक्षण नहीं हो पा रहा है. गुड़मार के पौधों को संरक्षण करने की आवश्यकता है.

बीमारियों में होता है गुड़मार का उपयोग (ETV Bharat)

आयुर्वेद में गुड़मार के फायदे

आयुर्वेद डॉक्टर अंकित नामदेव बताते हैं कि "गुड़मार की पत्तियां ही आयुर्वेद में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती हैं. गुड़मार का आयुर्वेद में सालों से उपयोग होता आया है. यह मधुमेह/डायबिटीज में बहुत उपयोगी हैं. इसके पत्तों का स्वाद काफी कड़वा होता है और इसे खाने के बाद जीभ से मीठे रस का सेंसेशन खत्म हो जाता है. इसलिए इसे गुड़मार बोलते हैं.

यह ब्लड शुगर लेवल को कम करने में काफी मददगार है. इसका एक्शन लिवर पर भी बहुत ज्यादा होता है. इसलिए इसे लिवर टॉनिक के तौर पर भी उपयोग किया जाता है, साथ ही कोलेस्ट्रॉल को भी काम करने में मददगार होता है. इसके अलावा गुड़मार का उपयोग महिलाओं में पीसीओडी में भी उपयोग किया जाता है. रक्तस्राव को रोकने में भी गुड़मार उपयोगी होता है."

शुगर की दवा बनाने में गुड़मार का अहम रोल

डॉ. अंकित नामदेव बताते हैं कि "गुड़मार की पत्तियों को किसी भी रूप में लें, चाहे डायरेक्ट पत्तियां खाएं, उसका चूर्ण खाएं, टैबलेट खाएं ये अच्छा काम करता है और अच्छा रिजल्ट देता है. वहीं, आज बढ़ते डायबिटीज के मरीजों के कारण दवाइयों की भी डिमांड बढ़ती जा रही है. ऐसे में कई आयुर्वेद कंपनियां गुड़मार ढूंढ-ढूंढकर खरीदती हैं, क्योंकि आयुर्वेद में शुगर की दवा बनाने में गुड़मार के पत्तों का बहुत बड़ा रोल होता है."

शुगर पेशेंट के लिए वरदान गुड़मार (ETV Bharat)

कहां-कहां पाया जाता है गुड़मार

विकास सिंह बताते हैं कि "मध्य भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र इन 3 राज्यों में पाया जाता है. इसके अलावा दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना की कुछ जगहों पर मिलता है. वहीं, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी यह मिलता है. मध्य प्रदेश के डिंडोरी और मंडला में गुड़मार बहुतायत में पाया जाता है.

गुड़मार को किस-किस नाम से जानते हैं

गुड़मार के बारे में बात करें तो इसे आयुर्वेद में मेशशृंगी कहा जाता है. संस्कृत में इसका नाम मधुनाशिनी, शार्दूनिका, विषाणी हैं. वहीं, हिंदी में इसे गुड़मार ही कहा जाता है. इसका व्यापारिक नाम भी गुड़मार ही है. गुड़मार लंबे समय तक जीने वाला पौधा है.

इसकी पत्तियां 3 से 5 सेंटीमीटर लंबी और 1 से 3 सेंटीमीटर चौड़ी होती हैं. पत्तियों का डंठल लगभग 6 से 13 मिलीमीटर लंबा होता है. पत्तियां उल्टे क्रम में लगी होती हैं. इसके पुष्प छोटे, पीले और छत्रकार गुच्छों में लगते हैं, जो 1 से 3 मीटर लंबे, चपटे अंडाकार, पीले और भूरे रंग के होते हैं.

