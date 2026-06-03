चलती ट्रेन में सोने-चांदी से भरा बैग ले उड़ा चोर गिरोह, RPF ने कानपुर से दबोचे 3 आरोपी
शहडोल जीआरपी ने दर्ज की थी सोने-चांदी सहित 7 लाख के सामान के चोरी की शिकायत, आरपीएफ ने आरोपियों को पकड़ मामले का किया पर्दाफाश.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 3, 2026 at 7:32 PM IST
शहडोल: आरपीएफ ने चलती ट्रेन में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए आरोपियों को पकड़ लिया है. शातिर चोरों ने चलती ट्रेन में 11 मई को सोने-चांदी से भरा बैग चोरी किया था. इसकी जांच करते हुए पुलिस ने कानपुर से 1 आरोपी को धर दबोचा. पूछताछ के दौरान आरोपी की निशानदेही पर उसके एक अन्य साथी और चोरी के जेवरात खरीदने वाले को भी गिरफ्तार किया है.
बैग में रखा था करीब 7 लाख का सामान
11 मई 2026 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग के रहने वाले रवि प्रताप सिंह अपने परिवार के साथ बेतवा एक्सप्रेस ट्रेन से कानपुर से रायपुर जा रहे थे. इस दौरान रवि प्रताप की पत्नी के बैग में सोने चांदी के आभूषण रखे थे और कुछ नकदी सहित जरूरी दस्तावेज भी रखे थे. लेकिन वह बैग कटनी रेलवे स्टेशन के बाद कहीं चोरी हो गया. बैग में रखे सामान की कीमत लगभग 7 लाख के करीब बताई गई थी.
सीसीटीवी में दिखे संदिग्ध
इस मामले की शिकायत पर जीआरपी शहडोल ने पहले अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया. इसके बाद आरपीएफ ने विशेष टीम गठित कर इसकी जांच शुरू की. टीम ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला, तो इसमें 2 संदिग्धों की पहचान हुई, जो उसी ट्रेन से उमरिया स्टेशन पर उतरे थे. दोनों संदिग्ध बस के माध्यम से शहडोल पहुंचे और फिर यहां से ट्रेन पकड़ कानपुर गए थे.
आरोपियों को कानपुर में दबोचा
पुलिस ने संदिग्धों की पहचान कर विनय प्रणामी नाम के व्यक्ति को सबसे पहले कानपुर में पकड़ा. उससे पूछताछ शुरू की गई, तो उसने अपने साथी प्रमोद कुमार यादव के साथ मिलकर चोरी करने की वारदात को स्वीकार कर लिया. उसकी निशानदेही पर दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है.
पूछताछ में पता चला कि जो चोरी के गहने कानपुर के रहने वाले हरिओम गुप्ता को करीब 6 लाख 35 हजार रुपए में बेचे थे. जिसके बाद पुलिस ने हरिओम गुप्ता को भी गिरफ्तार कर लिया है. हरिओम गुप्ता ने बताया कि उसने खरीदे गए आभूषणों को गला कर बेच दिया है.
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जीआरपी को सौंपा तीनों आरोपी
आरपीएफ तीनों आरोपियों को शहडोल लेकर आई और जीआरपी को सौंप दिया. आरपीएफ थाना प्रभारी विनोद कुमार तिवारी ने यात्रियों से अपील की है कि "रेल यात्रा के दौरान अपने कीमती सामान की सुरक्षा खुद करें. कोई भी संदिग्ध गतिविधि अगर लगती है, तो इसकी सूचना तुरंत रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर भी दें."