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शहडोल में रात भर शादी की धूम, विदाई की रस्म से पहले दूल्हे के पिता की मौत

शहडोल में रात को धूमधाम से हुई शादी, विदाई से पहले अचेत होकर गिरे दूल्हे पिता, डॉक्टरों ने मृत किया घोषित.

SHAHDOL GROOM FATHER FELL
शहडोल में रात भर शादी की धूम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 7:13 PM IST

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शहडोल: इन दिनों शादी विवाह का सीजन चल रहा है. जगह-जगह मांगलिक कार्यक्रम हो रहे हैं. इसी तरह का शादी समारोह शहडोल में चल रहा था. जहां पर रात भर शादी की रस्में निभाई गई और सुबह जब विदाई की रस्म चल रही थी, तो दूल्हे के पिता की अचानक मौत हो गई. जिसके बाद से हड़कंप मच गया.

विदाई रस्म के समय दूल्हे के पिता की मौत

घटना शहडोल के गोहपारू थाना क्षेत्र के पहलवा गांव की है. जहां की रहने वाली 23 साल की रीना सिंह की शादी हो रही थी. यहां पर जयसिंहनगर के गजनी गांव के रहने वाले धर्मदास परस्ते अपने बेटे हरि सिंह की बारात लेकर पहुंचे थे. रात में बारात लगी, शादी की रस्में हुईं. आदिवासी परंपरा के अनुरूप सारी रस्में निभाई गई और सुबह विदाई होनी थी. विदाई से पहले होने वाली हल्दी पानी की रस्म चल रही थी, तभी दूल्हे के पिता बारातियों के साथ नाच रहे थे. इसी दौरान दूल्हे के पिता अचानक अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े. उन्हें तात्कालिक अस्पताल ले जाया गया. जहां जांच और परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

गांव लाया गया पिता का शव, दुल्हन ने दी श्रद्धांजलि

इस घटना की खबर जैसे ही अस्पताल से घर पहुंची तो खुशियां मातम में बदल गई. दूल्हे को समझ ही नहीं आ रहा था कि इस घटना को कैसे वो संभाले, क्योंकि रात में शादी हुई और सुबह घर पिता का शव पहुंचा. अब वह कैसे नवविवाहिता को गांव लेकर जाए. लोगों द्वारा हिम्मत दिलाने के बाद शव को मृतक के ग्रह ग्राम जयसिंहनगर के ग्राम गजनी ले जाया गया. साथ ही नई नवेली दुल्हन भी ससुर के शव के साथ रोते हुए ससुराल गई. इस घटना से दोनों गांव में मातम छा गया.

मामले में गोहपारु थाना प्रभारी राजकुमार मिश्रा का कहना है कि "मर्ग कायम कर लिया गया है. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है."

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