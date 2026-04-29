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शहडोल में रात भर शादी की धूम, विदाई की रस्म से पहले दूल्हे के पिता की मौत

शहडोल: इन दिनों शादी विवाह का सीजन चल रहा है. जगह-जगह मांगलिक कार्यक्रम हो रहे हैं. इसी तरह का शादी समारोह शहडोल में चल रहा था. जहां पर रात भर शादी की रस्में निभाई गई और सुबह जब विदाई की रस्म चल रही थी, तो दूल्हे के पिता की अचानक मौत हो गई. जिसके बाद से हड़कंप मच गया.

विदाई रस्म के समय दूल्हे के पिता की मौत

घटना शहडोल के गोहपारू थाना क्षेत्र के पहलवा गांव की है. जहां की रहने वाली 23 साल की रीना सिंह की शादी हो रही थी. यहां पर जयसिंहनगर के गजनी गांव के रहने वाले धर्मदास परस्ते अपने बेटे हरि सिंह की बारात लेकर पहुंचे थे. रात में बारात लगी, शादी की रस्में हुईं. आदिवासी परंपरा के अनुरूप सारी रस्में निभाई गई और सुबह विदाई होनी थी. विदाई से पहले होने वाली हल्दी पानी की रस्म चल रही थी, तभी दूल्हे के पिता बारातियों के साथ नाच रहे थे. इसी दौरान दूल्हे के पिता अचानक अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े. उन्हें तात्कालिक अस्पताल ले जाया गया. जहां जांच और परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.