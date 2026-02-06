चने की फसल बचाने परिंदे बने चौकीदार, शहडोल में खतरनाक कीटों का होगा सफाया
शहडोल में चने की फसल में बढ़ते इल्लियों के प्रकोप से निपटने का नया तरीका इजाद. किसान देसी जुगाड़ कर बचाएंगे फसल. पक्षी बनेंगे मददगार.
रिपोर्ट: अखिलेश शुक्ला
शहडोल: रबी सीजन में शहडोल में दलहनी फसलों में से प्रमुख फसल है चने की फसल. इस सीजन में किसान गेहूं के साथ चने की खेती भी बड़े उत्साह के साथ करता है. ऐसे में जो किसान चने की खेती करते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या आती है फसल को इल्लियों से बचाने को लेकर. क्योंकि चने में लगने वाले कीड़े इतने छोटे होते हैं कि, जब तक कि किसान को पता चलता है तब तक ये इल्ली अपना काम कर चुके होते हैं, ऐसे में चने की फसल को बचाने के लिए किसानों के लिए अब पक्षी चौकीदारी करेगा, और किसानों को इस मुसीबत से निजात दिलाएगा.
चने के लिए काल है इल्ली
शहडोल कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नितिन सिंघई बताते हैं कि, ''रबी के सीजन में चने की फसल बहुत ही महत्वपूर्ण दलहनी फसल है. सालों पहले चने के फसल की खेती सामान्यतः असिंचित दशा में की जाती थी. किंतु अब वर्तमान में ज्यादा पैदावार प्राप्त करने के लिए किसान इसे सिंचित अवस्था में भी खेती कर रहे हैं, और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग भी कर रहे हैं. क्योंकि दलहनी फसल प्राकृतिक रूप से वातावरण में उपस्थित नत्रजन का उपयोग करती है.
किंतु हमारे किसान भाई अधिक पैदावार प्राप्त करने की चाह में इसमें सिंचाई के साथ-साथ यूरिया का भी उपयोग करने लगे हैं, जिसके कारण से अब चने की फसल में इल्ली का प्रकोप बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, बादल जब तीन-चार दिन लगातार हो जाए, सूर्य का प्रकाश कम हो जाए तो इल्ली के पनपने की संख्या और तीव्रता बढ़ जाती है.''
अब पक्षी बनेगा चौकीदार
कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बीके प्रजापति बताते हैं कि, ''हम किसानों को पहले तो सुरक्षात्मक रोधात्मक उपाय बताते हैं, जिसमें पक्षी अब आपके चने की फसल की चौकीदारी करेगा. इसके लिए लकड़ी के 'टी' आकार की खूटियां बना लें और अपनी चने की फसल में लगा दें. एक एकड़ में लगभग 10 से 12 'टी' आकार की खूटियां प्रति एकड़ हमको अपने खेतों में लगा चाहिए. जब खूटियां फसल पर लगा देंगे तो इन पर पक्षी आकर बैठेंगे.
जब ये सब पक्षी बैठेंगे तो ये आपके चने की फसल के लिए एक तरह से चौकीदारी का काम करेंगे. क्योंकि इन पक्षियों की नजर बड़ी तेज होती है, वो छोटी सी छोटी इल्ली को भी खा लेते हैं और हमारी फसल के नुकसान को बचाने में मदद भी करते हैं. लेकिन जब भी 'टी' आकार की खूंटी को आप चने की फसल में लगाते हैं तो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि जब चने की फसल में दाने बनने लगें तो इन खूटियों को निकाल दें. क्योंकि अगर नहीं हटाएंगे तो पक्षी आपके चने की फसल के दानों को भी खा जाएंगे.''
नीम तेल और रासायनिक दवा का इस्तेमाल
कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि, ''चने के फसल में इल्ली से नुकसान की संभावनाएं तब दिखने लगती हैं जब खासतौर से बादल वाला मौसम हो, तो हम अपने किसानों को कहेंगे कि आप सुरक्षात्मक उपाय के रूप में नीम के तेल का छिड़काव करें. 5% का घोल बनाएं, और उसका छिड़काव करें.
अगर आप यह भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए. मैं तो यह कहूंगा बादल की अवस्था में आप रासायनिक कीटनाशकों को प्रारंभ में ही छिड़काव कर दें ताकि इल्ली ज्यादा से ज्यादा संख्या में बढ़ने ना पाए. इस प्रकार से हम अपने चने की फसल को बचा सकते हैं, जो किसान जैविक नियंत्रण की ओर जाना चाहते हैं वो फेरोमेन ट्रैप का उपयोग कर सकते हैं. जिससे हम नर मादा कीट को पकड़ के उनके आगे की संख्या को बढ़ाने से रोक सकते हैं.''
ऐसे समय में तेजी से बढ़ता है इल्ली
कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि, ''चने की फसल में इल्ली से नुकसान की बात करें तो अगर हम किसी भी प्रकार का सुरक्षात्मक उपाय नहीं कर रहे हैं, और फसल में सिंचाई भी कर रहे, यूरिया का भी उपयोग कर रहे हैं, ऊपर से अगर बादल वाला मौसम मिल जाए तो इनकी संख्या तेजी से बढ़ती है. नुकसान की संभावना 25 से लेकर के 50% से 60% तक हो सकती है. इसलिए सुरक्षात्मक उपाय ज्यादा बेहतर है. उसके बाद जो भी स्थित बने तो रासायनिक कीटनाशक उपयोग करना चाहिए.''
लंबी दूरी तय करने में सक्षम
चने की फसल में लगने वाले इल्ली को लेकर कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि, ''इल्ली लगभग 10 से लेकर 50 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है. एक रात में इनको हवा का साथ मिल जाए तो इससे भी ज्यादा दूरी वो तय कर सकते हैं. नए क्षेत्र में पहुंच कर नुकसान कर सकते हैं.''