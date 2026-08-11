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स्कूल में फिजिक्स टीचर नहीं, बच्चे बोले साइंस लेकर गलती कर दी क्या ?

शहडोल: शासकीय स्कूलों का हाल बेहाल ही नजर आ रहा है. ब्यौहारी क्षेत्र के शासकीय स्कूल में शिक्षक-शिक्षिकाओं की कमी पढ़ाई में बाधा बन रही है. 12वीं कक्षा के छात्र सभी विषयों के शिक्षक नहीं होने से परेशान हैं. छात्र चिंतित हैं कि अगर टीचर ही नहीं रहेगा तो 12वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारियां कैसे करेंगे. साइंस सब्जेक्ट बहुत कठिन होता है.

शहडोल के अंतिम छोर में स्थित ब्यौहारी क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तिखवा इन दिनों सुर्खियों में है. वजह है कि यहां स्कूल में फिजिक्स का शिक्षक नहीं है, जिसके चलते छात्रों के फिजिक्स की पढ़ाई नहीं हो पा रही है. जिससे स्कूल में पढ़ने वाले 12वीं कक्षा के छात्र परेशान हैं. चिंता है कि वे फिजिक्स सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करेंगे. बच्चों को परीक्षा में फेल होने की चिंता सता रही है.

शहडोल के स्कूल में फिजिक्स के टीचर की कमी (ETV Bharat)

फिजिक्स टीचर दिला दो

स्कूल में फिजिक्स टीचर की मांग करते हुए 12वीं की छात्रा शक्ति प्रजापति ने कहा, "मैं साइंस की स्टूडेंट हूं, साइंस सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई कर रही हूं. मेरे सपने बड़े हैं, लेकिन कक्षा 12वीं में फिजिक्स का टीचर ही नहीं है. ऐसे में तैयारी कैसे हो पाएगी. मैं सरकार से गुहार लगा रही हूं कि मेरे स्कूल में फिजिक्स के टीचर की व्यवस्था की जाए. जिससे इस सब्जेक्ट की तैयारी भी बेहतर कर सकें और कक्षा 12वीं में अच्छे अंक ला सकें."

स्कूल के एक अन्य छात्र नीलेश सिंह ने कहा, "मेरे माता-पिता मजदूर हैं, लेकिन मैं डॉक्टर बनने का सपना देख रहा हूं. इसीलिए मैंने साइंस सब्जेक्ट चुना था, लेकिन अब कक्षा 12वीं में फिजिक्स जैसे कठिन सब्जेक्ट के लिए टीचर ही नहीं है. आर्थिक तंगी की वजह से मैं अलग से ट्यूशन भी नहीं पढ़ सकता हूं, अगर टीचर स्कूल में नहीं पढ़ाएगा तो फिर वह फिजिक्स की तैयारी कैसे करेंगे. सरकार स्कूल में फिजिक्स का शिक्षक बहाल करे. ताकि परीक्षा में अच्छे अंकों से पास हो सके."