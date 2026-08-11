स्कूल में लगी थी क्लास, अचानक घुस आया शराबी, गाने लगा गाना, फिर जानिए क्या हुआ
शहडोल के शासकीय विद्यालय में नशे में धुत होकर पहुंचा युवक, 15 अगस्त की तैयारियां छोड़कर भागे छात्र. गाना गाकर किया अभद्रता. अखिलेश शुक्ला की-रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 11, 2026 at 4:37 PM IST
शहडोल: सरकारी स्कूल में एक अजब-गजब मामला सामने आया है. यहां बच्चों की क्लास के दौरान एक शराबी स्कूल में घुसकर हाई वोल्टेज ड्रामा करने लगा. जिससे छात्रों की पढ़ाई बाधित हुई और छोटे बच्चे आरोपी की हरकत देखकर डर गए. इसका एक वीडियो भी सामने आया है. वीडियो देखकर छात्रों के अभिभावक भी हैरान और परेशान हैं.
क्लासरूम में घुसा शराबी
पूरा मामला बुढार थाना क्षेत्र के दमकी टोला का है. यहीं शासकीय प्राथमिक विद्यालय में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है. बताया जा रहा है कि शराब के नशे में धुत एक स्थानीय युवक स्कूल में घुस गया और बच्चों के बीच क्लासरूम के फर्श पर लेट गया. इस दौरान आरोपी जोर-जोर से गाना गाने लगा. इससे डरकर कुछ बच्चे क्लास के बाहर भाग गए.
स्कूल में जमकर मचाया उत्पात
आरोप है कि टीचर्स के मना करने के बावजूद आरोपी स्कूल से नहीं निकला और अपशब्दों का इस्तेमाल किया. इस दौरान उसने जमीन पर सिर पटकते हुए हंगामा किया और कुर्सियां इधर-उधर फेंक दिया. जब शिक्षकों ने विरोध किया तो युवक ने बच्चों के सामने ही उनके साथ गाली-गलौज किया. ये सारी हरकतें कैमरे में रिकॉर्ड हो गई हैं.
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घटनास्थल पर मौजूद शिक्षक संतोष कुशवाहा ने कहा, "राकेश पाव नाम का व्यक्ति शराब के नशे में स्कूल में घुस आया और बच्चों के सामने अभद्रता पूर्ण बर्ताव कर रहा था. ऐसा करने से मना करने पर गाली गलौज कर बच्चों को डराने लगा. यह घटना उस वक्त हुई जब बच्चों की 15 अगस्त की विशेष तैयारी कराई जा रही थी. उसने क्लास रूम के अंदर घुस के हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया. जब मैंने मना किया तो मेरे साथ भी मारपीट करने की कोशिश करने लगा. स्कूल में मौजूद टीचर बीच बचाव करने आए तो उन्हें भी धक्का दे दिया. मेरे बाएं हाथ में चोट आई है. मैंने घटना की सूचना चौरी प्राभारी को देकर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराया है. पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है."