शहडोल में गरीबों के हक पर चोरों का डाका, राशन दुकान से 100 क्विंटल अनाज उड़ाया

पूरा मामला देवलोंद थाना क्षेत्र का है. जहां अज्ञात चोरों ने अजब-गजब चोरी को अंजाम दिया है. इस बार चोरों ने किसी के घर में नहीं बल्कि शासकीय राशन दुकान पर ही डाका डाल दिया है और करीब 100 क्विंटल से ज्यादा अनाज लेकर फरार हो गए. इसमें करीब 127 बोरी गेहूं, जिसका वजन लगभग 65 क्विंटल बताया जा रहा है. वहीं 57 बोरी चावल, जिसका वजन करीब 30 क्विंटल बताया जा रहा है.

शहडोल: मध्य प्रदेश के शहडोल में एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है. यहां चोरों ने गरीबों के पेट पर ही डाका डाल दिया है, एक शासकीय राशन दुकान से करीब 100 क्विंटल अनाज की चोरी हुई है. इस चोरी ने सभी को हैरान और परेशान कर दिया है. ग्रामीणों ने इसे गरीबों के पेट में ढाका बताया है और दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की है.

सरकारी राशन दुकान से 184 बोरा अनाज चोरी (ETV Bharat)

गरीबों के हक पर चोरों ने डाला डाका

100 क्विंटल अनाज की कीमत करीब लगभग 3 लाख रुपए से ऊपर आंकी गई है, चोरी की इस वारदात के बाद ग्रामीण भी हैरान हैं. ग्रामीणों का कहना है कि चोरों ने इस बार गरीबों के पेट पर ही डाका डाल दिया है. इस घटना को लेकर शासकीय राशन दुकान के सेल्समैन मनोज कुमार त्रिपाठी बताते हैं कि "जब मैं दुकान पर पहुंचा तो ताला टूटा हुआ मिला. जब अंदर जाकर देखा तो मुझे आशंका हो गई कि दुकान में कुछ तो हुआ है. मैंने तुरंत दुकान खोली और अंदर जाकर देखा तो गेहूं और चावल की बोरियां गायब थीं, जिसके बाद मैंने फौरन इसकी सूचना पुलिस थाने में दी."

पुलिस ने शुरू की जांच

शासकीय राशन दुकान में यह अनाज गरीबों को बांटने के लिए आया था, लेकिन जब तक गरीबों के बीच में अनाज बंटता उससे पहले ही चोरों ने डाका डाल दिया. ग्रामीणों ने पुलिस से मांग की है कि चोरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए, जिससे गरीबों के हिस्से का अनाज उन्हें वापस मिल सके.

इस घटनाक्रम को लेकर देवलोंद थाना प्रभारी सुभाष दुबे का कहना है कि सूचना के तुरंत बाद ही घटनास्थल पर पहुंचे थे, मामले में जांच भी शुरू कर दी है. लगभग 100 क्विंटल से ज्यादा का राशन चोरी चोरी के आरोप में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना की जा रही है. जल्द ही चोरों को पकड़कर सबके सामने लाया जाएगा."