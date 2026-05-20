कूलर में मिलाया ऐसा पदार्थ, चैन की नींद सोते रहे थे घरवाले, पार किया लाखों का सोना
शहडोल में रिटायर्ड शिक्षक के घर में 70 लाख के जेवरात चोरी, बदमाशों ने कूलर में नशीला पदार्थ मिलाकर परिवार को किया बेहोश.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 20, 2026 at 7:51 PM IST
शहडोल: मध्य प्रदेश के शहडोल में अजब गजब चोरी का मामला सामने आया है, जहां चोरी का नया रास्ता देख लोगों के होश उड़ गए. यहां चोरों ने कूलर में कुछ ऐसे पदार्थ का स्प्रे किया, जिससे घर वाले चैन की नींद सो गए. जिसके बाद चोर घर से कीमती सामान लेकर फरार हो गए.
कूलर में स्प्रे करके चोरी
घटना जैतपुर थाना क्षेत्र के कोठरी गांव की है. यहां चोरों ने बिल्कुल फिल्मी अंदाज में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है. बताया जा रहा है कि रिटायर्ड शिक्षक जगदीश प्रसाद बारी के नातिन का जन्मदिन था, इस अवसर का घर में एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया गया था. प्रोग्राम के बाद परिवार के सदस्य सो गए.
लाखों के जेवरात लेकर रफूचक्कर हुआ चोर
आरोप है कि परिवार के सभी सदस्यों के सोने के बाद घर के भीतर दाखिल हुए चोरों ने प्लानिंग के मुताबिक पहले कूलर में कोई नशीली दवा या केमिकल स्प्रे कर दिया, ठंडी हवा के साथ दवा पूरे घर में फैल गई. जिससे गहरी नींद में सो रहे घर वाले लगभग बेहोश से हो गए. इसके बाद चोरों ने बाजू के कमरे का ताला तोड़कर शिक्षक की पत्नी और बहू के सारे गहने और करीब 90 हजार नकदी लेकर फरार हो गए. इसमें 28 तोला सोना, 9 किलो चांदी के जेवरात और 90 हजार रुपए नकदी शामिल है.
आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस
जब सुबह पीड़ित परिवार की देर से नींद खुली तो देखा कि बाहर से दरवाजे बंद थे, बाजू के कमरे में जाकर देखा तो अलमारी खुली पड़ी थी और सारा कीमती सामान गायब था. घटना की सूचना मिलते ही जैतपुर थाना प्रभारी जेपी मिश्रा सहित धनपुरी एसडीओपी और शहडोल से फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच कर रही है.
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गहने पुराने थे इसलिए सबके बिल और रसीद मिलने के बाद ही वास्तविक मूल्यांकन किया जाएगा, जबकि बाजार के वर्तमान रेट के हिसाब से 28 तोला सोना और 9 किलो चांदी की कीमत ही करीब 70 लाख रुपए के आसपास आंकी जा रही है. जैतपुर थाना प्रभारी जेपी शर्मा ने कहा, "जल्द ही आरोपियों को गिरफ्त में ले लिया जाएगा. पुलिस जांच में जुटी हुई है."