शहडोल के छात्रावास में डिनर करते ही बच्चियां फूड प्वाइजनिंग की शिकार, अभिभावकों का हंगामा

शहडोल जिले के खड़हुली स्थित छात्रावास में दूषित खाना से बच्चियों की तबियत बिगड़ी. 15 बच्चियां अस्पताल में भर्ती. सभी की हालत स्थिर.

Shahdol hostel food poisoning
शहडोल के छात्रावास में बच्चियां फूड प्वाइजन की शिकार (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 31, 2025 at 3:25 PM IST

शहडोल : शहडोल जिले के ब्यौहारी विकासखंड के खड़हुली गांव में शासकीय मॉडल स्कूल के बालिका छात्रावास में गुरुवार रात हड़कंप मच गया. रात में खाना खाने के बाद 15 से ज्यादा छात्राओं की अचानक तबियत बिगड़ गई. बीमार छात्राओं को ब्यौहारी के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया.

रात्रि भोजन करते ही बीमार पड़ी छात्राएं

मामले के अनुसार छात्रावास में रात के भोजन में चावल, बरबटी और आलू गोभी की सब्जी बनी थी. इसे खाने के कुछ देर बाद बाद छात्राओं को खुजली होने लगी. इसके साथ ही उल्टी और दस्त होने लगी. कुछ बच्चियों की हालत गंभीर होने लगी तो उन्हें तुरंत ब्यौहारी के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया. 15 छात्राओं का सिविल अस्पताल ब्यौहारी में इलाज जारी है. कुछ बच्चियों का इलाज हॉस्टल परिसर में ही जारी है.

परिजनों ने लापरवाही का लगाया आरोप

इस मामले में बच्चियों के परिजनों ने हॉस्टल प्रबंधन पर आरोप लगाया है. ग्रामीणों का कहना है कि हॉस्टल में लापरवाही बरती जा रही है. बच्चियों के लिए जो भोजन बनता है, वह गुणवत्तायुक्त नहीं होता. भोजन में स्वच्छता भी नहीं बरती जाती है. इसकी कई बार ग्रामीणों ने शिकायत भी की, लेकिन विभाग इस पर कोई एक्शन नहीं लिया. शहडोल जिले के ब्यौहारी विकासखंड के खड़हुली ग्राम में स्थित शासकीय मॉडल स्कूल बालिका छात्रावास है, जहां पर 100 बच्चियों रहती हैं.

बच्चियों के परिजनों का हंगामा

बच्चियों की हालत खराब होने की सूचना मिलते ही आला अधिकारी और बच्चियों के परिजन छात्रावास पहुंचे. परिजनों ने खाना वितरण व्यवस्था को लेकर हंगामा किया. घटना की गंभीरता को देखते हुए ब्यौहारी स्वास्थ्य विभाग की टीम और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने परिजनों को किसी प्रकार शांत किया. अस्पताल में इलाज कर रहे डॉक्टर ने बताया कि फिलहाल सभी छात्राओं की हालत स्थिर है और इलाज जारी है.

बीईओ ने दिए मामले के जांच के आदेश

इस मामले में ब्यौहारी क्षेत्र के बीईओ ब्रह्मानंद श्रीवास्तव ने बताया "हॉस्टल की छात्राओं ने रात का खाना खाने के बाद शरीर में खुजली की शिकायत की. 15 गंभीर बच्चों को ब्यौहारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अन्य बच्चियों का इलाज हॉस्टल में ही किया जा रहा है. मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं."

