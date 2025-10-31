ETV Bharat / state

शहडोल के छात्रावास में डिनर करते ही बच्चियां फूड प्वाइजनिंग की शिकार, अभिभावकों का हंगामा

शहडोल : शहडोल जिले के ब्यौहारी विकासखंड के खड़हुली गांव में शासकीय मॉडल स्कूल के बालिका छात्रावास में गुरुवार रात हड़कंप मच गया. रात में खाना खाने के बाद 15 से ज्यादा छात्राओं की अचानक तबियत बिगड़ गई. बीमार छात्राओं को ब्यौहारी के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया.

रात्रि भोजन करते ही बीमार पड़ी छात्राएं

मामले के अनुसार छात्रावास में रात के भोजन में चावल, बरबटी और आलू गोभी की सब्जी बनी थी. इसे खाने के कुछ देर बाद बाद छात्राओं को खुजली होने लगी. इसके साथ ही उल्टी और दस्त होने लगी. कुछ बच्चियों की हालत गंभीर होने लगी तो उन्हें तुरंत ब्यौहारी के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया. 15 छात्राओं का सिविल अस्पताल ब्यौहारी में इलाज जारी है. कुछ बच्चियों का इलाज हॉस्टल परिसर में ही जारी है.

परिजनों ने लापरवाही का लगाया आरोप

इस मामले में बच्चियों के परिजनों ने हॉस्टल प्रबंधन पर आरोप लगाया है. ग्रामीणों का कहना है कि हॉस्टल में लापरवाही बरती जा रही है. बच्चियों के लिए जो भोजन बनता है, वह गुणवत्तायुक्त नहीं होता. भोजन में स्वच्छता भी नहीं बरती जाती है. इसकी कई बार ग्रामीणों ने शिकायत भी की, लेकिन विभाग इस पर कोई एक्शन नहीं लिया. शहडोल जिले के ब्यौहारी विकासखंड के खड़हुली ग्राम में स्थित शासकीय मॉडल स्कूल बालिका छात्रावास है, जहां पर 100 बच्चियों रहती हैं.