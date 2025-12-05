ETV Bharat / state

जेब में 200 रुपए और रोज 100 किमी सफर, क्रिकेटर बनने ट्रक ड्राइवर की बेटी का संघर्ष

आशी को आने-जाने में ही 3 घंटे का समय लगता है और फिर यहां क्रिकेट की प्रैक्टिस करती हैं. आशी बताती हैं कि, ''वह कभी सुबह का सेशन करती हैं कभी शाम का सेशन करती हैं. सिचुएशन के हिसाब से सेशन की टाइमिंग बदल लेती हैं. लेकिन जब सुबह का सेशन करती हैं तो उन्हें घर से 7:00 बजे सुबह निकलना पड़ता है और सेशन खत्म करके वह तीन से चार बजे शाम के करीब घर पहुंच पाती हैं. शाम का सेशन अगर करती हैं, तो उन्हें घर से दोपहर में 1:30 बजे चलना पड़ता है और घर पहुंचते पहुंचते उनको रात में 9:00 बज जाते हैं.''

क्रिकेटर बनने आशी का संघर्ष आशी सोनी शहडोल जिले के जयसिंहनगर की रहने वाली हैं. अपनी क्रिकेट किट बैग के साथ तैयार होकर बस स्टॉप पहुंच जाती हैं, इस उम्मीद के साथ ही कि जल्द पहुंचना है और क्रिकेट में बहुत कुछ नया सीखना है. आशी सोनी की उम्र अभी 15 साल है और वो पिछले ढाई साल से भी ज्यादा वक्त से हर दिन जयसिंहनगर से शहडोल जिला मुख्यालय आती हैं. जिसकी दूरी लगभग 45 से 50 किलोमीटर की है. ज्यादातर सफर बस और ऑटो से तय करती हैं.

यहां की लड़कियों में क्रिकेट के प्रति गजब की दीवानगी है. तभी तो यहां पर कई ऐसी लड़कियां हैं जो क्रिकेटर बनने के लिए दिन रात मेहनत करती है. हर दिन कई किलोमीटर का सफर तय करती हैं, तब जाकर वह प्रैक्टिस कर पाती है. सालों तक अपने क्रिकेटर बनने के सपने को जीने के लिए हार्ड वर्क करती रहती हैं. शहडोल जिले की रहने वाली आशी सोनी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है.

क्रिकेटर बनने की गजब दीवानगी हाल ही में जब भारतीय महिला टीम ने वर्ल्ड कप जीता तो सभी ने उनकी जमकर तारीफ की. लेकिन क्या आपको पता है कि एक क्रिकेटर बनने के लिए कितना कड़ा संघर्ष त्याग और समर्पण की भावना दिखानी पड़ती है. मध्य प्रदेश का शहडोल जिला क्रिकेट को लेकर काफी जाना पहचाना नाम हो चुका है, क्योंकि यह वही शहडोल जिला है जहां से पूजा वस्त्रकार क्रिकेट की एबीसीडी सीख कर भारतीय टीम में शामिल हो चुकी हैं. ये वही शहडोल है जिसे गर्ल्स क्रिकेट की नर्सरी कहा जाने लगा है.

शहडोल: एक खिलाड़ी जब सफल हो जाता है, तो उसके पीछे छुपा होता है उसका सालों का हार्ड वर्क. शहडोल को गर्ल्स क्रिकेट की नर्सरी माना जाता है और यहां पर कई ऐसी लड़कियां हैं, जो क्रिकेट के सपने को जीने के लिए कड़ा संघर्ष करती हैं और उन्हें सफलता भी मिलती है. ऐसी ही कुछ कहानी है आशी सोनी की. जिन्होंने क्रिकेटर बनने का सपना देखा है और उसके लिए कठोर परिश्रम भी कर रही हैं. आशी सोनी की कहानी बताती है, एक क्रिकेटर की क्रिकेट के प्रति दीवानगी क्या होती है.

दिन ब दिन अच्छा खेल रहीं हैं आशी (ETV Bharat)

आशी के लिए ये सफर भी इकोनॉमिकली महंगा पड़ता है. एक तरह से देखा जाए तो जयसिंहनगर से शहडोल का बस किराया लगभग ₹70 लगते हैं. आने-जाने में 140 रुपए खर्च होता है. इसके अलावा ₹20-20 ऑटो के इस तरह से ₹40 हर दिन खर्च हो रहे हैं. आशी कहती हैं कि करीब ₹200 के लगभग उनके हर दिन खर्च होते हैं. फिर भी वो अपने इस हार्ड वर्क को जारी रखना चाहती हैं, वो इसलिए क्योंकि एक दिन उन्हें इंडिया से खेलना है. अपने सपने को साकार करना है.

ऐसे हुआ क्रिकेट से प्यार

आशी सोनी बताती हैं कि, ''वो पहले क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ नहीं जानती थी, लेकिन उनके जयसिंहनगर कॉलेज ग्राउंड पर स्पोर्ट टीचर दिलीप शुक्ला के अंडर में क्रिकेट की प्रैक्टिस होती है, वहां क्रिकेट कोच प्रेम शंकर माली क्रिकेट की ट्रेनिंग देते हैं. जब वहां पहुंची तो वहां पर उन्हें क्रिकेट के बारे में बताया गया. तभी से उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया. जब वह क्रिकेट खेलने लगी और उनके स्किल को वहां के कोच ने देखा तो उन्हें ट्रायल के लिए शहडोल भेजा. जब शहडोल में ट्रायल देने आई तो उन्हें कोच सोनू रॉबिंसन ने शहडोल एकेडमी ज्वाइन करने को कहा. उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे ही शहडोल क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर ली.

क्रिकेट में अबतक क्या हासिल किया?

आशी सोनी ने कहा, ''जब से शहडोल में क्रिकेट की ट्रेनिंग शुरू की है लगातार वह इंप्रूवमेंट कर रही हैं और सफलता भी मिल रही है.'' आशी सोनी बताती हैं कि ''वो अंडर 15 के डिवीजन टीम में खेल रही हैं और अंडर 15 में ही एमपी बोर्ड को भी रिप्रेजेंट कर चुकी हैं. वो राइट हैंड बैट्समैन हैं,और पार्ट टाइम बोलिंग भी करती हैं. स्पिन बोलिंग करती हैं और वह अपने खेल को निखारने के लिए दिनों दिन लगातार मेहनत कर रही हैं.''

आशी क्रिकेटर बनने के लिए कर रहीं संघर्ष (ETV Bharat)

फैमिली का मिल रहा पूरा सपोर्ट

आशी सोनी कहती हैं कि, ''उन्हें क्रिकेट के सपने को साकार करने के लिए अपनी फैमिली का पूरा सपोर्ट मिल रहा है. वो कक्षा 11वीं में आर्ट सब्जेक्ट लेकर पढ़ रही हैं. उनके पापा ट्रक ड्राइवर हैं, मां हाउसवाइफ हैं. तीन बहन और एक भाई हैं. वह घर में सबसे छोटी है. बड़ी बहन पार्ट टाइम नौकरी भी करती है.''

आशी सोनी की बड़ी बहन खुशी सोनी बताती हैं कि, ''आशी ने एक दिन बोला कि उसे क्रिकेट खेलना है. हमनें कहा ठीक है प्रैक्टिस पर जाओ. आशी प्रैक्टिस पर जाने लगी. उसके कोच ने हमें बताया कि, उसका क्रिकेट के प्रति इंटरेस्ट बहुत अच्छा है. इसके बाद हमने उसे एकेडमी ज्वाइन करने को कहा. फैमिली ने उसके गेम के बीच पैसे की रुकावट नहीं आने दी और न आने देंगे. हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आशी अपने सपने को जिए और हमें उम्मीद है कि आशी हार्ड वर्क करके एक दिन इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी.''

आशी में है एक्स फैक्टर

शहडोल क्रिकेट अकादमी के कोच सोनू रॉबिंसन कहते हैं, ''आशी उनके पास अपनी बहन के साथ आई थी और उसने बोला कि उसे यहां ज्वाइन करना है, तो मैंने पूछा कि जयसिंहनगर से आना-जाना कैसे करोगी तो बोली कि हम मैनेज कर लेंगे. धीरे-धीरे प्रैक्टिस पर आने लगी, उसे अच्छा लगने लगा. उसका फ्यूचर अच्छा है. क्योंकि उसमें एक अलग ही एक्स फैक्टर है. 2 साल के अभ्यास में ही उसका तीसरे साल में मध्य प्रदेश अंडर 16 वुमेन ट्रायल में सिलेक्शन हो गया. उसका गेम काफी अच्छा है. उसमें बैटिंग को लेकर एक अलग ही टैलेंट है, वह एक दिन बड़ी क्रिकेटर बनेगी.''

पूजा, पूनम हैं रोल मॉडल

शहडोल संभागीय क्रिकेट संघ के सचिव अजय द्विवेदी कहते हैं कि, ''आशी का रोल मॉडल पूजा वस्त्रकर और पूनम जैसी क्रिकेटर हैं. पूनम सोनी भी अपने समय में शहडोल में क्रिकेट सीखने के लिए 60 से 70 किलोमीटर दूर चचाई से आती थीं. आशी ने भी स्कूल गेम से खेलना शुरू किया था. यहां रहकर अभ्यास करने में उनको दिक्कत आ रही थी तो अपने घर से आना जाना शुरू कर दिया. वो नियमित रूप से जयसिंहनगर से यहां आती हैं. अपने आप को इस स्तर पर तैयार करने में लगी हैं कि आने वाले एक-दो वर्षों में उनका खेल उच्च स्तर पर पहुंच जाए. आशी टैलेंटेड प्लेयर हैं और आने वाले एक दो साल में उनका खेल काफी ऊंचे स्तर पर पहुंच जाएगा.''