शहड़ोल में फैला फुटबॉल फीवर, देसी फुटबॉलर्स को विदेशी ट्रेनिंग देंगे जर्मन कोच
आज मिनी ब्राजील यानी शहडोल के विचारपुर आएंगे जर्मन कोच डाइटमार बीयर्सडॉर्फ, खिलाड़ियों से करेंगे बातचीत, खिलाड़ियों में गजब का उत्साह.
November 24, 2025
Updated : November 24, 2025 at 7:34 AM IST
शहडोल: शहडोल जिले का विचारपुर गांव मिनी ब्राजील के नाम से अपनी पहचान बना चुका है. अब इसकी पहचान देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में होने लगी है. और यही वजह है कि मिनी ब्राजील के ये टैलेंटेड युवा खिलाड़ी जर्मन कोच को यहां तक खींच कर ले आए हैं. 24 नवंबर को कोच डाइटमार बीयर्सडॉर्फ शहडोल जिले के विचारपुर में फुटबॉल खिलाड़ियों से मिलते नजर आयेंगे.
शहडोल में जर्मन कोच
24 नवंबर दिन सोमवार को जर्मनी के प्रतिष्ठित फुटबाल क्लब FC Ingolstadt 4 के कोच डाइटमार बीयर्सडॉर्फ मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के विचारपुर गांव के भ्रमण पर आ रहे हैं. जहां मिनी ब्राजील के युवा खिलाड़ियों से संवाद करेंगे. कोचों से मुलाकात करेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे. साथ ही वहां के कोच से भी संवाद करेंगे, और अपना अनुभव साझा करेंगे.
खिलाड़ी जर्मनी में कर चुके हैं ट्रेनिंग
मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के विचारपुर की पहचान अब मिनी ब्राजील के नाम से हो चुकी है. यहां के कुछ खिलाड़ी और कोच जर्मनी के प्रतिष्ठित क्लब एफसी Ingolstadt 4 क्लब में ट्रेनिंग भी कर चुके हैं. 4 से 12 अक्टूबर 2025 को इन खिलाड़ियों को ट्रेनिंग करने का मौका मिला था. जर्मन कोच डाइटमार बीयर्सडॉर्फ ने ही इन्हें बुलाया था. शहडोल के मिनी ब्राजील से जो खिलाड़ी और कोच ट्रेनिंग के लिए गए थे उसमें कोच लक्ष्मी सहीस, सानिया कुंडे, सुहानी कोल, प्रीतम कुमार, वीरेंद्र बैगा, मनीष घसिया शामिल थे.
खिलाड़ियों में उत्साह
शहडोल जिले के मिनी ब्राज़ील में स्थित खेलो इंडिया के स्मॉल फीडर सेंटर की कोच लक्ष्मी सहीस ने बताया कि, ''जर्मन कोच के विचारपुर में आगमन की खबर सुनते ही खिलाड़ियों में उत्साह की लहर है. खिलाड़ी बहुत खुश हैं, पूरे गांव में खुशी कि लहर है. क्योंकि उन्हें एक इंटरनेशनल कोच से मिलने का मौका मिलेगा, जिनसे वो बहुत कुछ सीख सकेंगे, उनका मार्गदर्शन मिलेगा.''
मन की बात से मिनी ब्राजील फेमस
शहडोल जिले का विचारपुर गांव एक ऐसा गांव है जहां आपको हर दूसरे घर में फुटबॉल के नेशनल प्लेयर मिल जाएंगे. यहां लड़के हों या लड़कियां कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक नहीं बल्कि 5 से 7 नेशनल तक खेल चुके हैं, और इसीलिए इस गांव को मिनी ब्राजील के नाम से जाना जाता है. पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहडोल जिले के इस गांव को मिनी ब्राजील के नाम से संबोधित किया था, और मन की बात में इस गांव का जिक्र किया था. जिसके बाद ये गांव देशभर में सुर्खियों में आ गया था.
इसके बाद अमेरिकन पॉडकास्ट से चर्चा के दौरान भी इस मिनी ब्राजील का जिक्र पीएम मोदी ने किया था. यहीं से जर्मन कोच डाइटमार बीयर्सडॉर्फ की नजर इन पर पड़ी और फिर उन्होंने यहां के कुछ बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए जर्मनी के अपने क्लब बुला लिया. अब उनसे इतने प्रभावित हुए कि अब उनके गांव विचारपुर में इन खिलाड़ियों से मिलने पहुंच रहे हैं, उनसे संवाद करने पहुंच रहे हैं.