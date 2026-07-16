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सफेद सूरन की सब्जी खाते ही भूल जायेंगे पनीर का स्वाद, वेजिटेरियन मीट भी कहते हैं इसे लोग

सिया रोज गार्डन के संरक्षक आरके पटेल जो की गजानन प्रजाति के इस सूरन की खेती कर चुके हैं, मौजूदा साल भी कर रहे हैं, वो इसके स्वाद के इतने दीवाने हैं कि वह घर में खाने के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं. वो बताते हैं कि "सूरन की ये वैरायटी 8 महीने में ही तैयार हो जाती है, और इसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं, जिस जिस ने भी अब तक इसे चखा है, एक बार फिर से पूछने जरूर आया है. मौजूदा साल भी उसे इन्होंने अपने घर पर लगा कर रखा है, वजह है कि इसकी डिमांड काफी है. इसे लोग सफेद सूरन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसका कलर सफेद होता है."

सूरन जिसे जिमीकंद भी कहा जाता है, देसी जिमीकंद को तो हर कोई जानता है, उसका स्वाद भी जानता है लेकिन आज हम एक नए तरह के जिमीकंद की बात कर रहे हैं, उसे गजानन प्रजाति का सूरन भी माना जाता है. कृषि वैज्ञानिक और व्यावहारिक भाषा में उसका सही नाम गजेंद्र प्रजाति है. इसके बड़े आकार और हाथी के पैर जैसे दिखने के कारण कई लोग इसे आम बोलचाल में गजानन भी कहते हैं. जिमीकंद की इस किस्म को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर ने विकसित किया है, ये सबसे लोकप्रिय और उन्नत किस्म में से एक है.

हम बात कर रहे हैं देसी सूरन नहीं बल्कि सफेद सूरन की. इसे कुछ लोग गजानन प्रजाति कहते हैं तो कुछ लोग गजेंद्र प्रजाति के नाम से जानते हैं. लेकिन ये देसी सूरन से कई मामलों में अलग होता है. ग्रामीण क्षेत्रों में इसे सफेद सूरन भी कहते हैं.

शहडोल: पनीर वाला सूरन खाया है क्या, सुनकर अजीब जरुर लग रहा होगा लेकिन सूरन जिसे जिमीकंद के नाम से भी जाना जाता है. इसकी एक ऐसी वैरायटी है जिसे एक बार खा लेंगे तो पनीर का स्वाद भी भूल जायेंगे, आपको ये अपना दीवाना बना देगा, कोई इसकी तुलना पनीर की सब्जी से करता है तो कोई वेज मीट कहता है.

आरके पटेल बताते हैं कि "जो देसी सूरन होता है जिसे जिमीकंद के नाम से भी जाना जाता है यह सफेद जिमीकंद बिल्कुल अलग होता है, इसे उन्होंने छत्तीसगढ़ से मंगवाया था. जो देसी सूरन होता है उसे तैयार होने में 2 साल से ज्यादा का वक्त लग जाता है, तब जाकर उसका कंद मिलता है, लेकिन सफेद सूरन का कंद 8 महीने में ही तैयार हो जाता है. ये इसकी खासियत है, बात स्वाद की करें तो स्वाद इसका बहुत ही शानदार है एक बार जो खाया है वो दीवाना हो गया है.

देसी सूरन को बनाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि उसको खाने से गले में खुजली होती है, चुभने का अहसास होता है, लेकिन सफेद सूरन जो गजानन प्रजाति का होता है उसमें ये दिक्कत नहीं होती है. सफेद सूरन पूरी तरह से पनीर की तरह स्वाद देता है और इसमें देसी सूरन की तरह कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता है और यही इसकी खासियत है कि इसे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं."

वेजिटेरियन मीट भी कहते हैं इसे लोग (ETV Bharat)

पनीर की तरह स्वाद वाला सूरन

आरके पटेल कहते हैं कि "आपने पनीर की सब्जी तो खाया ही होगा, जिस तरह से पनीर की सब्जी मुलायम होती है, ग्रेवी को सोखता है, ठीक उसी तरह से यह सफेद सूरन भी होता है. इसके छोटे-छोटे टुकड़े काट लें और इसे बढ़िया पनीर की तरह ही बनाएं तो आप देखेंगे कि पनीर का स्वाद भी आप भूल जाएंगे. इसे पकाना भी बहुत आसान होता है यह वेराइटी बहुत जल्दी गल जाती है, जबकि देसी जिमीकंद को पकाने में बहुत देर तक उबालना पड़ता है, लेकिन सफेद सूरन आसानी से पक कर मक्खन की तरह मुलायम हो जाती है.

जहां तक स्वाद की बात करते हैं तो पकाने के बाद इसका गूदा हल्का पीला या मलाईदार सफेद होता है, और सब्जी बनने के बाद इसका टेक्सचर काफी गाढ़ा और मखमली हो जाता है, और जब मसाले को अच्छी तरह से सोख लेता है तो नॉन वेज खाने वाले लोग तो इसे शाकाहारी मीट का सबसे बेहतर तोड़ मानते हैं. अंतर सिर्फ इतना है की पूरी तरह से ये प्लांट बेस्ड शाकाहारी है, और इसका स्वाद पनीर से थोड़ा अलग एकदम सोंधा और शाही होता है, कई लोग इसे वेजीटेरियन मीट इसीलिए कहते हैं."

'कई घरों की फेवरेट डिश है सफेद सूरन'

आरके पटेल बताते हैं कि "छत्तीसगढ़ और कोलकाता जैसे राज्यों में इसे बहुत चाव के साथ खाया जाता है, जैसे हमारे क्षेत्र में जब कोई फंक्शन होता है तो मटर पनीर की सब्जी कई घरों की फेवरेट डिश होती है, लेकिन वहां जो शादी विवाह होते हैं और वहां के जो लोग बताते हैं वहां की फेवरेट डिश सफेद सूरन की सब्जी होती है क्योंकि पनीर जैसी ही होती है. और स्वाद बहुत ही शानदार होता है."

देसी सूरन से अलग किस्म है सफेद सूरन (ETV Bharat)

ऐसे बनती है सफेद सूरन की सब्जी

निशू तिवारी बताती हैं कि "अगर आप गजानन प्रजाति के सूरन की साही सब्जी बनाना चाहते हैं तो पहले उसके छोटे-छोटे टुकड़े काट ले, जिमीकंद को काटना है और फिर उबालना है, थोड़ा सा सरसों का तेल हाथ में लगा लें हालांकि गजेंद्र प्रजाति के जिमीकंद में खुजली नहीं होती फिर भी सुरक्षा के लिए बेहतर है, काटने के बाद कुकर में जिमीकंद के टुकड़े थोड़ा सा पानी आधा छोटा चम्मच हल्दी और आधा छोटा चम्मच नमक डालें और एक सिटी आने तक उबाल लें.

ध्यान रहे गजेंद्र वेराइटी बहुत जल्दी गलती है इसलिए ज्यादा देर तक न उबालें, वरना ये हलवा की तरह हो जाएगा फिर इसके उबलते टुकड़ों को पानी में छानकर उन्हें थोड़ी देर सुखा लें एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और इन टुकड़ों को हल्का सुनहरा होने तक फ्राई कर लें, और फिर जैसी सब्जी बनाना चाहते हैं, पनीर की तरह सब्जी बनाना चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही बना लें, उनका स्वाद बिल्कुल पनीर जैसा हो जाता है."

पैसे भी दिलाएगा सफेद सूरन

सफेद सूरन सिर्फ खाने में ही लाजवाब नहीं है यह पैसा भी दिलाता है अगर आप के पास थोड़ी सी जगह है और इसे लगा देते हैं तो आरके पटेल कहते हैं कि "अगर इसे आप 200 ग्राम का लगाएंगे तो 8 महीने में 5 से 6 किलो का हो जाएगा यह बड़ा कंद हो जाता है और इसीलिए इसे गजानन प्रजाति का नाम भी दिया गया है क्योंकि हाथी पांव की तरह बड़ा हो जाता है. अच्छे महंगे दामों पर बिकता भी है मार्केट में यह 60 से ₹70 किलो आसानी से बिक जाता है और लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं वजह है यह देसी सूरन की तरह इसे खाने से गले में खुजली नहीं होती है, और स्वाद शानदार होता है.

सेहत के लिए भी शानदार

सफेद सूरन जिसे गजानन प्रजाति भी बोलते हैं, ये सेहत के लिए भी बेहतर होता है, पोषक तत्वों का भंडार होता है, साथ ही इसका सेवन पेट के लिए बहुत कारगर माना जाता है. इसमें कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो सेहत के लिए वरदान माना जाता है.