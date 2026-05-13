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गज रक्षक एप से एलिफेंट्स की रियल टाइम मॉनिटरिंग, हाथी और मानव संघर्ष रोकने की पहल

शहडोल, अनूपपुर में साल भर रहता है हाथियों का मूवमेंट. छत्तीसगढ़ के रास्ते आते हैं हाथी. वन विभाग करेगा गज रक्षक एप का इस्तेमाल.

SHAHDOL GAJ RAKSHAK APP
हाथी और मानव संघर्ष रोकने गज रक्षक एप का सहारा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 6:39 PM IST

3 Min Read
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शहडोल: अनूपपुर में पिछले कुछ सालों से हाथियों का मूवमेंट लगातार बना हुआ है. आए दिन छत्तीसगढ़ के कॉरिडोर से हाथी अनूपपुर के अलग-अलग ग्रामीण क्षेत्रों में आए दिन पहुंचते रहते हैं. ऐसे में हाथी और मानव द्वंद को कम करने के लिए अब तकनीक का सहारा लिया जा रहा है, जिसमें गज रक्षक एप से हाथी और मानव द्वंद रोकने की प्लानिंग चल रही है.

अनूपपुर में हाथियों का मूवमेंट

शहडोल संभाग में पिछले कुछ सालों से हाथियों का मूवमेंट लगातार बना हुआ है. अनूपपुर जिला छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है और छत्तीसगढ़ के रास्ते अक्सर यहां हाथी आते रहते हैं. अब यह हर रोज की समस्या बन चुकी है, आए दिन देखने को मिलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हाथी कहीं फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कहीं घरों को तोड़ रहे हैं, कहीं हाथी मानव द्वंद देखने को मिल रहा है. अब इसे रोकने के लिए तकनीक का सहारा लेने की प्लानिंग चल रही है और इसके लिए अब अनूपपुर में मध्य प्रदेश वन विभाग ने जो गज रक्षक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है उसका इस्तेमाल किया जाएगा.

FOREST DEPT USE GAJ RAKSHAK APP
गज रक्षक एप से हाथियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग (ETV Bharat)

गज रक्षक एप का होगा इस्तेमाल

वन मंडलाधिकारी डेविड वेंकटराव चनाप बताते हैं, "गज रक्षक एप हाथी मानव द्वंद रोकने में अहम भूमिका अदा कर सकता है, क्योंकि यह ऐप हाथियों की रियल टाइम लोकेशन और उनके व्यवहार की निगरानी के लिए तैयार किया गया है. इसका मुख्य मकसद ग्रामीण और उनके जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

जैसे ही हाथी आबादी वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ेंगे, तो ये ऐप वन कर्मियों और क्षेत्र के पंजीकृत ग्रामीणों को एसएमएस वॉइस कॉल और सायरन के माध्यम से तत्काल सचेत कर देगा. एप के माध्यम से हाथियों के मूवमेंट की दिशा और सटीक लोकेशन देखी जा सकती है. इस एप की मदद से वन विभाग की टीम समय रहते हाथियों को सुरक्षित रास्ते पर मोड़ने या उन्हें रोकने या प्रभावित क्षेत्रों को खाली करने के लिए एक्शन ले सकती है."

वन मंडलाधिकारी ने की अपील

वन मंडलाधिकारी डेविड वेंकटराव चनाप ने ग्रामीणों से अपील की है कि अधिक से अधिक लोग गज रक्षक एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड करें. उन्होंने विशेष रूप से आग्रह किया है कि ग्रामीण गजरक्षक एप से आने वाले किसी भी नोटिफिकेशन या अलर्ट को ब्लॉक न करें क्योंकि इससे हाथियों की करंट लोकेशन आपको मिलेगी. जिससे हाथी मानव द्वंद को रोका जा सकता है.

संभाग भर में हाथियों का मूवमेंट

संभाग में पिछले कुछ सालों से लगातार हाथियों का मूवमेंट बना हुआ है. उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में तो 50 से 60 की संख्या में हाथी रह रहे हैं. इसके अलावा शहडोल के ब्यौहारी क्षेत्र के शहरगढ़ में भी कुछ हाथियों का दल वहां परमानेंट रह रहा है. अनूपपुर में भी आए दिन छत्तीसगढ़ वाले कॉरिडोर का इस्तेमाल करते हुए कई हाथियों का ग्रामीण क्षेत्रों में मूवमेंट बना रहता है.

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