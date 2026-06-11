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चोरों ने रेलवे को लगाई चपत, रेल इंजन का लॉक तोड़ सैकड़ों लीटर डीजल निकाल ले गए चोर

डीजल संकट के बीच शहडोल में डीजल चोरी का मामला, बदमाशों ने सरेआम रेल इंजन से डीजल पर किया हाथ साफ. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.

SHAHDOL DIESEL STOLEN FROM TRAIN
शहडोल में डीजल चोरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 11, 2026 at 9:41 AM IST

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शहडोल: पेट्रोल और डीजल को लेकर देश भर में हाहाकार मचा हुआ है, उसकी कमी से हर कोई जूझ रहा है, समय से डीजल मिल नहीं पा रहा है. आए दिन पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ रही हैं. ऐसे में शहडोल जिले में डीजल चोरी का चौंकाने वाला मामला सामने आया हैं. जिसमें रेल डीजल इंजन से सैकड़ों लीटर डीजल चुराया गया है. मामले में आरपीएफ जांच पड़ताल कर रही है.

शहडोल में डीजल चोरी
शहडोल जिले के बुढार रेलवे स्टेशन के लाइन नंबर पांच में एक रेल डीजल इंजन खड़ा था. बीती रात अज्ञात चोरों ने इंजन का लॉक तोड़ा और बड़ी मात्रा में डीजल निकाल लिया. बताया जा रहा है कि चोर इतने शातिर थे की स्टेशन परिसर में लोगों की आवाजाही के बाद भी घटना को अंजाम दे दिया. सबके मौजूदगी में चोर वारदात को अंजाम देकर आसानी से गायब हो गए.

DIESEL CRISIS MADHYA PRADESH
सरेआम डीजल चुरा ले गए चोर (ETV Bharat)

रेलवे सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े हुए सवाल
जिले में पहले भी ट्रक और चार पहिया वाहनों से डीजल चोरी की घटनाएं सामने आती रही हैं, जिसे लेकर बस मालिक और डीजल मलिक परेशान भी रहे हैं. लेकिन रेलवे स्टेशन में खड़े इंजन से इतनी बड़ी मात्रा में डीजल चोरी होना बेहद गंभीर मामला है. वैसे भी इन दिनों शहडोल जिले के अधिकतर पेट्रोल पंप में डीजल पेट्रोल कई-कई दिनों तक मिलते भी नहीं है. वही डीजल पेट्रोल को लेकर मारामारी भी देखने को मिलती है. ऐसे में इस तरह की घटनाएं सुरक्षा पर भी कई सवाल खड़ी कर रही हैं.

Indian Railway Security Breach
रेलवे की सुरक्षा पर उठे सवाल (ETV Bharat)

वहीं पूरे मामले में आरपीएफ इंस्पेक्टर अनूपपुर एम पात्रा ने कहा है कि, ''बुढार रेलवे स्टेशन रेल के इंजन से डीजल चोरी की शिकायत मिली थी. मामले में जांच पड़ताल की जा रही है. हम सीसीटीवी भी खंगाल रहे हैं ताकि चोरों का पता लगाया जा सकते. जल्द हम आरोपियों को तलाश लेंगे.''

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