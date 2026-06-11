चोरों ने रेलवे को लगाई चपत, रेल इंजन का लॉक तोड़ सैकड़ों लीटर डीजल निकाल ले गए चोर
डीजल संकट के बीच शहडोल में डीजल चोरी का मामला, बदमाशों ने सरेआम रेल इंजन से डीजल पर किया हाथ साफ. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 11, 2026 at 9:41 AM IST
शहडोल: पेट्रोल और डीजल को लेकर देश भर में हाहाकार मचा हुआ है, उसकी कमी से हर कोई जूझ रहा है, समय से डीजल मिल नहीं पा रहा है. आए दिन पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ रही हैं. ऐसे में शहडोल जिले में डीजल चोरी का चौंकाने वाला मामला सामने आया हैं. जिसमें रेल डीजल इंजन से सैकड़ों लीटर डीजल चुराया गया है. मामले में आरपीएफ जांच पड़ताल कर रही है.
शहडोल में डीजल चोरी
शहडोल जिले के बुढार रेलवे स्टेशन के लाइन नंबर पांच में एक रेल डीजल इंजन खड़ा था. बीती रात अज्ञात चोरों ने इंजन का लॉक तोड़ा और बड़ी मात्रा में डीजल निकाल लिया. बताया जा रहा है कि चोर इतने शातिर थे की स्टेशन परिसर में लोगों की आवाजाही के बाद भी घटना को अंजाम दे दिया. सबके मौजूदगी में चोर वारदात को अंजाम देकर आसानी से गायब हो गए.
रेलवे सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े हुए सवाल
जिले में पहले भी ट्रक और चार पहिया वाहनों से डीजल चोरी की घटनाएं सामने आती रही हैं, जिसे लेकर बस मालिक और डीजल मलिक परेशान भी रहे हैं. लेकिन रेलवे स्टेशन में खड़े इंजन से इतनी बड़ी मात्रा में डीजल चोरी होना बेहद गंभीर मामला है. वैसे भी इन दिनों शहडोल जिले के अधिकतर पेट्रोल पंप में डीजल पेट्रोल कई-कई दिनों तक मिलते भी नहीं है. वही डीजल पेट्रोल को लेकर मारामारी भी देखने को मिलती है. ऐसे में इस तरह की घटनाएं सुरक्षा पर भी कई सवाल खड़ी कर रही हैं.
- रईसी दिखाना पड़ा भारी, महिला यूट्यूबर ने जिन गहनों की नुमाइश की, वही उड़ा ले गए चोर
- जावरा से अपहृत 6 माह के आयान का रेस्क्यू करने रातभर दौड़ी पुलिस, 500 KM पीछा किया
- रीवा में सरकारी गाड़ी से बकरियां चोरी, आधी रात गांव में मचा कोहराम, वाहन जब्त
वहीं पूरे मामले में आरपीएफ इंस्पेक्टर अनूपपुर एम पात्रा ने कहा है कि, ''बुढार रेलवे स्टेशन रेल के इंजन से डीजल चोरी की शिकायत मिली थी. मामले में जांच पड़ताल की जा रही है. हम सीसीटीवी भी खंगाल रहे हैं ताकि चोरों का पता लगाया जा सकते. जल्द हम आरोपियों को तलाश लेंगे.''