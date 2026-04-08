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शॉर्टकट से वार्डबॉय बनने का चुना रास्ता, शहडोल में युवक ने लगा दिया कई लोगों को चूना

शहडोल में नौकरी दिलाने के नाम पर एक युवक ने लोगों के साथ किया फर्जीवाड़ा, फर्जी सर्टिफिकेट के नाम पर लिए पैसे, हुआ फरार.

SHAHDOL FRAUD CASE
शहडोल में युवक ने लगा दिया कई लोगों को चूना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 1:18 PM IST

3 Min Read
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शहडोल: आए दिन साइबर ठगी, फर्जीवाड़े और फ्राड की खबरें सामने आती रहती है, जिससे आपको सावधान रहने की जरूरत है. इसी तरह के फर्जीवाड़े की घटना शहडोल में हुई है. जहां एक वार्ड बॉय ने ऐसा मायाजाल रची, कि नौकरी दिलाने के नाम पर कई बेरोजगारों को फर्जी जॉइनिंग लेटर थमा दिया. जब वो वहां ज्वाइन करने पहुंचे, तब इस बात का खुलासा हआ. इस तरह से इस युवक ने बेरोजगारों से लाखों रुपए की ठगी कर ली. अब मामला पुलिस थाने तक पहुंच चुका है. जिसमें कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है.

नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा

पूरा मामला शहडोल जिला मुख्यालय से लगे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पटासी का है. जहां आउटसोर्स वार्डबॉय के रूप में पदस्थ ज्ञानेंद्र सिंह ने खुद को पहुंच वाला बताकर शहडोल और उमरिया के बेरोजगार युवाओं को स्वास्थ्य विभाग में पक्की नौकरी दिलाने का झांसा दिया. भरोसा जीतने के लिए उसने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ के फर्जी हस्ताक्षर और जाली सील भी बना लिया. उसे बकायदा जॉइनिंग लेटर तक थमा दिए, इन कागजों के बदले उसने करीब 6 से 7 लाख रुपए तक ठग लिये.

एडिशनल एसपी ने दी जानकारी (ETV Bharat)

फर्जीवाड़े का ऐसे हुआ खुलासा

ठगी और फर्जीवाड़े का यह खेल तब उजागर हुआ, जब जॉइनिंग लेटर लेकर युवक संबंधित विभाग में ज्वाइन करने के लिए पहुंचने लगे, तो वहां जब दस्तावेजों की जांच हुई तो सब कुछ फर्जी निकला और तब युवाओं को समझ में आया कि उनके साथ तो बड़ा धोखा हो गया. इसके बाद फिर उन्होंने शहडोल एसपी से इसकी शिकायत की. जिस पर कोतवाली थाने में मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी गई है.

शहडोल एडिशनल एसपी अभिषेक दीवान ने बताया कि "एक महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिनका नाम रामकली सिंह गोंड है. रामकली ने बताया कि एक महिला थी, जो युवक ज्ञानेंद्र सिंह को जानती थी. उसने महिला को बताया कि वह खुद वार्ड बॉय की नौकरी 3 माह से कर रहा है. महिला का उस युवक से परिचय था. ज्ञानेंद्र सिंह ने उनसे कहा कि वो वार्ड बॉय की नौकरी लगवा सकता है, उसका जुगाड़ है. इस तरह के प्रलोभन में वो महिला आ गई.

उस महिला ने उनके प्रलोभन में आकर अपने दोनों भाइयों को वार्ड बॉय की नौकरी दिलाने की बात कही, जिसके लिए 35-35 हजार रुपए, इस तरह से टोटल 70 हजार रुपए उस लड़के को दे दिए. इतना ही नहीं ज्ञानेंद्र सिंह ने उस महिला को नियुक्ति पत्र भी दे दिया. जब ये दोनों जॉइनिंग करने के लिए अस्पताल पहुंचे तो पाया गया की जॉइनिंग लेटर तो फर्जी है. महिला के रिपोर्ट पर से कई धारा में मामला दर्ज कर लिया गया है.

युवक ने लोगों से लिए 6 लाख 80 हजार रुपए

जांच के दौरान पुलिस को भी जानकारी मिली है कि ज्ञानेंद्र सिंह ने इस तरह से कई लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा किया है और पैसे लिए हैं. ज्ञानेंद्र सिंह ने टोटल 6 लाख 80 हजार रुपए इस तरह से फर्जी जॉइनिंग लेटर देकर नौकरी के नाम पर लोगों से ठगा है और धोखाधड़ी की है. आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है और उसकी तलाश की जा रही है."

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