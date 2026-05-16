शहडोल में भीषण सड़क हादसा, क्रेटा ने बाइक को मारी टक्कर, 3 की मौत
शहडोल के भमरहा गांव के रहने वाले थे मृतक, तेज रफ्तार क्रेटा मौत बनकर आई, शहडोल से अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 16, 2026 at 10:22 PM IST|
Updated : May 16, 2026 at 10:32 PM IST
शहडोल : मध्य प्रदेश के शहडोल में शनिवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली गई. यहां एक क्रेटा कार की टक्कर से बाइक सवार 2 युवक और 1 युवती की मौके पर ही मौत हो गई. घटना ब्यौहारी थाना क्षेत्र की है. टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों नौजवानों के शव कई फीट उछलकर दूर जा गिरे.
कई फीट दूर जा गिरे मृतक
पुलिस के मुताबिक घटना में भमरहा गांव के रहने वाले अंकित साहू उम्र 19 वर्ष, 16 साल के पीयूष सिंह और 19 साल की गीता साहू की मौत हो गई है. तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर पोंडी गांव से ब्यौहारी की ओर जा रहे थे. इसी दौरान ब्यौहारी से मानपुर की ओर एक तेज रफ्तार क्रेटा वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों सड़क पर कई फीट दूर जा गिरे और मौके पर ही उनकी मौत हो गई.
घटनास्थल पर लगा जाम
घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई और स्थानीय लोगों ने पुलिस को एक्सीडेंट की सूचना दी. सूचना मिलते ही मौके पर ब्यौहारी थाने की पुलिस पहुंची. पुलिस ने तीनों शवों को अपने कब्जे में लिया, और पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है. वहीं, पुलिस क्रेट चालक की तलाश कर रही है और घटना के सभी पहलुओं की की जांच भी कर रही है.
कार चालक गाड़ी छोड़कर फरार
बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट के बाद क्रेटा चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने क्रेटा को जब्त कर लिया है और आरोपी ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है, हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है. वहीं, पुलिस नाके के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाल रही है.
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इस पूरे घटनाक्रम को लेकर ब्यौहारी थाना प्रभारी जिया उल हक ने कहा, '' एक बाइक में सवार तीन लोगों को एक कार चालक ने टक्कर मार दी है, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई है. मामले में कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, और आगे कार्रवाई की जाएगी.''