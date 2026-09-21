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बड़े काम की जंगल में पाई जाने वाली वन तुलसी, मार्केट में बिक रही हाथों-हाथों, पढ़िए औषधीय महत्व

तुलसी का जहां धार्मिक महत्व है, वहीं वन तुलसी का महत्व आयुर्वेद दवाओं में है, इस समय बाजार में वन तुलसी की डिमांड. शहडोल से अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.

SHAHDOL FOREST FOUND VAN TULSI
बड़े काम की है जंगल में पाई जाने वाली वन तुलसी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 21, 2026 at 5:24 PM IST

5 Min Read
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शहडोल: तुलसी का तो वैसे ही आयुर्वेद में बहुत ज्यादा महत्व है, लेकिन वन तुलसी की डिमांड आयुर्वेद की दवाओं में और ज्यादा बढ़ी है. इसीलिए अब जड़ी बूटियां का व्यापार करने वाले व्यापारी ग्रामीण अंचलों में वन तुलसी की डिमांड कर रहे हैं और ग्रामीणों से ज्यादा से ज्यादा वन तुलसी लगाने को कह रहे हैं, क्योंकि इसके आयुर्वेद औषधीय महत्व के चलते इसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है. साथ ही ग्रामीणों के लिए पैसे कमाने का अवसर भी बढ़ रहा है.

वन तुलसी की बढ़ रही डिमांड

चाय में तुलसी के पत्तों को डालकर आपने जरूर पिया होगा, तुलसी के औषधीय महत्व के बारे में भी बहुत कुछ आपको पता है. हिंदू धर्म में हर घर में लगभग आपको तुलसी के पौधे मिल ही जाएंगे, लेकिन इन दिनों जंगलों में पाई जाने वाली तुलसी की डिमांड बढ़ रही है. जिसे वन तुलसी के नाम से भी जाना जाता है. कहा जाता है कि वन तुलसी बहुत ही ज्यादा औषधीय महत्व की होती है. जो इससे औषधी बनती है, वह बहुत ही कारगर होती है.

वन तुलसी का महत्व (ETV Bharat)

हालांकि बदलते वक्त के साथ अब जंगलों में भी वन तुलसी काफी कम दिख रही है. इसके भी संरक्षण की जरूरत पड़ रही है, लेकिन जिस तरह से इन दिनों बाजार में अच्छे दाम में वन तुलसी की डिमांड बढ़ रही है. उसने ग्रामीणों के लिए पैसे कमाने का एक नया अवसर दिया है.

मार्केट में वन तुलसी की बढ़ी डिमांड

प्रदीप सिंह बघेल शहडोल में लंबे समय से औषधीय महत्व के चीजों को खरीदते रहे हैं और फिर इसे आगे उससे रिलेटेड कंपनियों को या व्यापारियों को देते हैं. जहां से जैसी डिमांड उन्हें मिलती है, ग्रामीणों से उस तरह की डिमांड करके उन्हें खरीदते हैं. प्रदीप सिंह बताते हैं कि "इन दिनों वन तुलसी की मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड है. अभी इसका बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है. जैसे बाजार में श्यामा और रामा तुलसी की मांग रहती थी, लेकिन अभी वन तुलसी की अपने क्षेत्र में डिमांड बढ़ी है.

VAN TULSI AYURVEDIC MEDICINES VALUE
वन तुलसी का महत्व (ETV Bharat)

हमारा जो क्षेत्र है, वो ट्रेबल बेल्ट है, पूरा क्षेत्र फॉरेस्ट से लगा हुआ है. भरपूर मात्रा में यहां पर औषधीय महत्व की चीजें उपलब्ध हैं. हम लोग सभी अपनी संस्था के माध्यम से किसानों के बीच में प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि अपने रोजगार को बढ़ाने के लिए वो लोग हमें वन तुलसी की पत्तियां लाकर दें. उसको हम अच्छी कीमत पर किसानों से खरीदेंगे.

कितने दाम में बिक रहा

अभी हम लोग बाजार में लगभग 70 से 80 रुपए प्रति किलो इसकी पत्तियां ले रहे हैं. जैसे-जैसे बाजार बढ़ेगा, इसका रेट भी हम बढ़ाएंगे. हम इसकी पत्तियां ले रहे हैं. हम लोग लगभग सभी बड़े बाजारों से कनेक्ट हैं. बड़ी-बड़ी औषधी कंपनी हैं, सभी प्रकार की कंपनियां जो हमसे डिमांड करती हैं, समय-समय पर हम लोग ग्रामीण अंचल से उसे अवेलेबल कराने की कोशिश करते हैं. अभी हमारे पास लगभग 100 टन वन तुलसी की डिमांड है. हमें किसानों से 100 टन पत्ती अगर मिलेगी तो उसे भी हम किसानों से ले लेंगे.

VAN TULSI AYURVEDIC MEDICINES VALUE
वन तुलसी का आयुर्वेदिक महत्व (ETV Bharat Info)

इसकी डिमांड बहुत तेज बढ़ रही है, क्योंकि वन तुलसी का आयुर्वेदिक महत्व बहुत ज्यादा है. पहले गांव के पुराने वैद्य लोग अपने स्तर से इसे कलेक्ट कर लेते थे, लेकिन धीरे-धीरे पुराने वैद्य जो इस तरह की क्यों बूटियों को जंगलों से कलेक्ट करते थे, वो अब नहीं रहे, लेकिन युवाओं, किसानों के लिए ये एक अच्छा अवसर है. अपने क्षेत्र से भरपूर मात्रा में मिलने वाले वन तुलसी को जंगल से लाकर सुखाकर हमारे पास दे सकते हैं, हम अच्छे दाम पर खरीदेंगे."

वन तुलसी का औषधीय महत्व

वन तुलसी को लेकर आयुर्वेद डॉक्टर अंकित नामदेव बताते हैं कि "वन तुलसी, तुलसी या सुरसा जो है, उसका आयुर्वेद में बहुत प्रचुरता से उपयोग किया जाता है. श्वसन संस्थान के रूप में वन तुलसी, सामान्य तुलसी से थोड़ी अलग होती है, इसके पत्ते का साइज थोड़ा बड़ा होता है. ग्रीन कलर के पत्ते होते हैं और पौधा भी इसका बड़ा होता है. इसकी जो मंजरी होती है, वह भी बड़ी होती है. सामान्यत ये प्रजातियां जो है, यह अफ्रीका की है, लेकिन भारत में कई साल से ये पाए जाते हैं.

बताते हैं कि जंगल में बिना किसी सहायता के यह हो जाती है, इसलिए इसका नाम वन तुलसी रख दिया गया है. सामान्य तुलसी की अपेक्षा इसके पौधे बड़े होते हैं और इसमें महक भी तेज होती है. इसीलिए इसे इन्सेक्ट रेपलेंट के लिए भी लोग घर में लगा लेते हैं, क्योंकि ये जहां लग जाता है, वहां इसके आसपास कीड़े-मकोड़े नहीं रहते हैं.

FOREST BASIL MEDICINAL VALUE
शहडोल के जंगलों में वन तुलसी (ETV Bharat)

तुलसी के जो पत्ते होते हैं, वो श्वसन के रोगों के लिए बहुत अच्छे होते हैं. इसकी जो जड़ होती है, वह वाजीगर होती है, इसके जो मंजरी के बीज होते हैं, वह भी शुक्रल प्रवृत्ति के होते हैं. इस तरह से इसका उपयोग बहुत सारे जगह पर किया जाता है. जैसे चर्म रोग में जहां दाद खाज खुजली होते हैं. वहां इसके पत्ते पर लेप लगाया जाता है उसमें भी काफी फायदेमंद होता है."

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