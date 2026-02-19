ETV Bharat / state

शहडोल में वन अमले पर हमला, सरई लकड़ी की तस्करी रोकने पर लाठी डंडों से पीटा

शहडोल: शहडोल में इन दिनों माफियाओं के हौसले काफी बुलंद हैं, तभी तो एक के बाद एक अपराध करने से वो पीछे नहीं है रहे हैं. अब तो सुरक्षा में तैनात अधिकारी कर्मचारियों पर भी जानलेवा हमला कर रहे हैं. ताजा मामला शहडोल जिले के उत्तर वन मंडल क्षेत्र का है, जहां बीती रात वन अमले पर माफियाओं ने लाठी डंडे पत्थर से हमला कर दिया, जिसके बाद हड़कंप मच गया है.

वन अमले पर हमला

घटना शहडोल जिले के जयसिंहनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जयसिंहनगर के महादेव गांव की है. बताया जा रहा है की अमझोर वन परिक्षेत्र के सीधी सर्किल के पास घटना हुई है. यहां बेशकीमती सरई लकड़ी की अवैध कटाई चल रही थी. तभी इसकी सूचना विभाग की टीम को मिली और उस तस्करी को रोकने के लिए वन विभाग का एक अमला वहां पहुंच गया. अवैध कटाई रोकने गई वन अमले की टीम में अमझोर वन परिक्षेत्र के रेंजर तरुणेन्द्र सिंह, डिप्टी रेंजर दुर्गा प्रसाद अहिरवार इसके अलावा बीट गार्ड महुआ टोला नारायण यादव, बीट गार्ड डोमार राम संजीवनी बैगा, बीट गार्ड पहाड़िया पवन माझी और बीट गार्ड ताला रविंद्र सिंह इस दल में पहुंचे हुए थे.

शहडोल में वन अमले पर फिर हमला (ETV Bharat)

जैसे ही सूचना मिली वन अमले का ये दल सरई लकड़ी की कटाई और अवैध तस्करी की जगह पर पहुंच रहा है, वैसे ही वन अमले पर कार्रवाई न करने का दबाव बनाया गया. जब वन अमला नहीं माना तो उन्हें महादेव गांव के ही एक क्षेत्र में ले गए जहां से एक ही तरफ से निकलने का रास्ता था. ऐसे में वन विभाग के सभी लोग घिर गए और फिर उन पर लाठी डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया गया.