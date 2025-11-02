ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश के 5 जिलों से 10 पैंगोलिन तस्कर गिरफ्तार, जंगल का है ये खास वन्य प्राणी

इसके बाद इनसे पूछताछ की गई, तो पता चला कि शहडोल के पुरानी बस्ती में सुशील अधिकारी नाम का व्यक्ति है, जो इस तस्करी में लिप्त है. हमारी टीम वहां गई, तो 1 किलो 500 ग्राम पैंगोलिन की खपटें उनसे भी जब्त की. सुशील ने पूछताछ में बताया कि उमरिया के हथपुरा के एक पादरी के पास से खपटें लाया था. पुलिस ने सुशील के निशानदेही पर ही उसे भी अरेस्ट किया."

शहडोल साउथ डीएफओ श्रद्धा पेन्द्रे ने बताया कि "26 अक्टूबर को डब्ल्यूसीसीबी के माध्यम से सूचना मिली कि "क्षेत्र में कुछ पैंगोलिन के तस्कर एक्टिव हैं. इसी सूचना के आधार पर जैतपुर रेंज ऑफिसर जो कि एक ट्रेनी आईएफएस हैं, जसवंत मीणा के लीडरशिप में सोन नदी के पास 2 लोगों को बाइक में पैंगोलिन के खपटों के साथ अरेस्ट किया गया. इनके पास से पैंगोलिन की खाल भी मिली, जिसे बरामद किया गया है.

शहडोल: वन विभाग की टीम ने तस्करों पर बड़ा एक्शन लिया है. मध्य प्रदेश के 5 जिलों के अलग-अलग जगह से पैंगोलिन के तस्करों की पहचान की गई और उन्हें गिरफ्तार किया गया है. बताया जा रहा है कि पैंगोलिन की 1643 ग्राम खपटों (स्केल) के साथ तस्करी के आरोप में 10 लोगों को पकड़ा गया है. ये पूरी कार्रवाई जैतपुर रेंज ऑफिसर, ट्रेनी आईएफएस जसवंत मीणा के लीडरशिप में की गई है.

मध्य प्रदेश के 5 जिलों से पकड़े गए तस्कर

श्रद्धा पेन्द्रे ने बताया कि "हमारी टीम लगातार पकड़े गए आरोपियों से इनफॉरमेशन निकालती रही और मध्य प्रदेश के 5 जिलों से 24 घंटे के अंदर 10 लोगों को अरेस्ट किया गया. ये 5 जिले शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी, और जबलपुर हैं. इस दौरान पैंगोलिन की 1643 ग्राम खपटें सहित एक जिंदा कछुआ भी जब्त किया गया.

7 लोगों को मिल गई जमानत

आरोपियों को जब न्यायालय में पेश किया गया, तो उनमें से 2 आरोपी जमानत मिल गई. 27 अक्टूबर और 28 अक्टूबर को पुरानी बस्ती के रहने वाले सुशील कुमार अधिकारी और हथपुरा, उमरिया के लक्ष्यपत सिंह गोंड को जमानत मिल गई. इसके बाद 8 आरोपियों को जेल भेज दिया गया. वहीं, सेशन कोर्ट में अपील के बाद शुक्रवार को 5 अन्य आरोपियों को भी जमानत मिल गई. जिसके बाद वर्तमान में 3 लोग जेल में बंद हैं.

डीएफओ श्रद्धा पेन्द्रे ने बताया है कि "आरोपियों की जमानत निरस्त करवाने के लिए डीजे कोर्ट में अपील करेंगे और वहां से फैसले का इंतजार करेंगे. जमानत निरस्त करवाने के लिए उच्च न्यायालय जबलपुर भी जाना पड़ा तो जाएंगे."

शिकारियों के निशाने पर क्यों है पैंगोलिन?

वन्य प्राणी पैंगोलिन की तस्करी क्यों की जाती है? इसे लेकर डीएफओ श्रद्धा पेन्द्रे बताती हैं कि "पैंगोलिन को आम भाषा में चींटी खोर भी कहते हैं, क्योंकि ये चीटियों और दीमक को खाता है. ये मैदानी और हल्के पहाड़ी वाले एरिया में मिलता है. ठंडे इलाके में पैंगोलिन बहुतायत में पाए जाते हैं.

शिकार करने के बाद शिकारी इसे गर्म और उबलते हुए पानी में डालते हैं. जिससे इसका छिलका निकालते हैं. इसके छिलके की इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड है. चीन या विदेश में दूसरे देशों तक शिकारी इसकी तस्करी करते हैं. कई जगह उसका उपयोग शक्ति वर्धक दवाइयों के रूप में भी होता है. कुछ लोग इसके मांस को खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं"

पैंगोलिन जंगल का खास वन्य प्राणी

वन्य प्राणी पैंगोलिन बहुत खास प्राणी है. यह रात के समय चलने वाला वन्य प्राणी माना जाता है. इसे वन विभाग ने शेड्यूल-1 श्रेणी में रखा है. शेड्यूल-1 में बाघ, काला हिरण, हिमालयी भालू, नीली व्हेल, घड़ियाल जैसे कई वन्य प्राणी हैं. इन्हें भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पूर्ण सुरक्षा प्राप्त है. इनका शिकार और व्यापार पर बैन है.

जानकार बताते हैं कि पैंगोलिन के तस्कर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश ओडिशा से पैंगोलिन की तस्करी कर इसके खाल और स्केल्स को असम, मिजोरम सहित चीन सीमा से लगे क्षेत्र में व्यापारियों को बेचते हैं. पैंगोलिन के स्केल का उपयोग दवा बनाने में होने के कारण चीन में इसकी भारी डिमांड है. बताया जाता है कि तस्करों को इसकी कीमत बाघ के खाल के बराबर मिलती है.