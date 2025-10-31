ETV Bharat / state

भालू ने किया महिला पर हमला, मशालों के साथ मौके पर पहुंचे ग्रामीण, शव के पास बैठा मिला

शहडोल के केशवाही वन परिक्षेत्र में भालू ने महिला को मार डाला. महिला जंगल में मवेशी चराने गई थी. भालू झाड़ियों में छिपा था.

शहडोल के जंगल में भालू ने महिला को मार डाला (ETV BHARAT)
October 31, 2025

शहडोल: शहडोल जिले के केशवाही वन परिक्षेत्र में दर्दनाक हादसा हो गया. जंगल में भालू ने एक महिला को अपना शिकार बनाया. महिला को मारने के बाद भालू शव के पास 2 घंटे तक बैठा रहा. महिला जब काफी देर तक घर नहीं लौटी तो लोग उसकी तलाश करते जंगल के अंदर पहुंचे, जहां महिला के शव के पास ही भालू बैठा मिला.

ग्रामीणों के सामने ही महिला पर भालू का हमला

शहडोल जिले के दक्षिण वन मंडल अंतर्गत केशवाही परिक्षेत्र के मझटोलिया गांव की ये घटना है. गांव के निमहा टोला की रहने वाली गुड्डी यादव (उम्र 42) भालू की शिकार हुई. ग्रामीणों के मुताबिक महिला सुबह रोजाना की तरह मवेशी चराने के लिए जंगल गई थी. इस दौरान झाड़ियों के पास भालू छिपा बैठा था. भालू ने महिला पर हमला कर दिया. महिला के चीखने की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर दौड़े, लेकिन तब तक भालू महिला को जंगल के अंदर खींचकर ले गया.

भालू ने किया महिला पर हमला, मशालों के साथ पहुंचे ग्रामीण (ETV BHARAT)

मशालें जलाकर जंगल की ओर दौड़े ग्रामीण

शाम को जब महिला घर नहीं लौटी तो ग्रामीणों ने मशालें जलाकर जंगल में तलाश शुरू की. 2 घंटे तक लोग महिला की तलाश के लिए मशक्कत करते रहे. जब महिला नहीं मिली तो रात में ही एक साथ कई ग्रामीण जंगल के अंदर पहुंचे. उन्होंने देखा तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई. जंगल में शव के पास भालू बैठा मिला. भालू वहीं आसपास ही घूम रहा था. ग्रामीणों ने आवाजें लगाना शुरू किया तो भालू वहां से भाग खड़ा हुआ.

एक माह से भालू का मूवमेंट

ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग की टीम को दी. इसके बाद मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची. टीम ने ग्रामीणों की मदद से महिला के शव को जंगल से बाहर निकाला. लोगों का कहना है कि कई दिनों से केशवाही और आसपास के इलाकों में भालू का मूवमेंट लगातार बना हुआ है. इससे लोगों में दहशत का माहौल है. पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय से भालू दिख रहा है. लेकिन वन विभाग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए.

डीएफओ ने महिला की मौत स्वीकारी

इस मामले में शहडोल साउथ DFO श्रद्धा पंद्रे का कहना है "कुछ लोग जंगल के दुर्गम क्षेत्र में बकरी और दूसरे मवेशी चराने के लिए गए थे. वहां अचानक भालू ने अटैक कर दिया, जिससे एक महिला की मौके पर मौत हो गई. जब भालू ने अटैक किया था, उस वक्त उनके साथ कुछ ग्रामीण भी थे, जो जान बचाकर वहां से भाग आए, इस घटना के बाद आगे की प्रक्रिया जारी है."

