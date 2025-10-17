ETV Bharat / state

जर्मनी से वापस मिनी ब्राजील लौटे खिलाड़ी, सीखे फुटबॉल के गुर, जर्मन कोच दे सकते हैं सरप्राइज

जर्मनी से ट्रेनिंग करके वापस अपने गांव मिनी ब्राजील लौटे फुटबॉल खिलाड़ी, ईटीवी भारत से शेयर किया एक्सपीरियंस.

SHAHDOL FOOTBALL PLAYERS RETURN
जर्मनी से वापस मिनी ब्राजील लौटे खिलाड़ी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 17, 2025 at 2:07 PM IST

शहडोल: मध्य प्रदेश के शहडोल के विचारपुर गांव जो ट्रेनिंग के लिए जर्मनी गए खिलाड़ी वापस अपने देश लौट आए हैं. पांच खिलाड़ी और एक कोच स्पेशल ट्रेनिंग के लिए जर्मनी गए हुए थे. जो अपने मिनी ब्राजील के नाम से मशहूर विचारपुर गांव वापस आ गए हैं. उनकी ट्रेनिंग से लेकर बाकी सवालों जवाब ईटीवी भारत ने खिलाड़ियों से लिए. इस दौरान उनका एक अलग ही आत्मविश्वास देखने मिला.

अलग लेवल के कॉन्फिडेंस में दिखे खिलाड़ी

अक्टूबर के ही महीने में शहडोल के मिनी ब्राजील विचारपुर गांव के 5 खिलाड़ी और एक फुटबॉल कोच स्पेशल ट्रेनिंग के लिए जर्मनी गए हुए थे. इन खिलाड़ियों को जर्मनी के दिग्गज फुटबॉल कोच डायटमार बेयर्सडॉर्फर ने बुलाया था. अब ये सभी खिलाड़ी और कोच अपने गांव वापस लौट चुके हैं. जहां हमारी मुलाकात उनसे हुई, तो उनके चेहरे में एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस देखने को मिला. फुटबॉल के प्रति इन खिलाड़ियों में गजब का समर्पण देखने को मिला.

जर्मनी से ट्रेनिंग करके वापस खिलाड़ी (ETV Bharat)

खिलाड़ियों ने कहा बहुत कुछ सीखा

जब हमने इन खिलाड़ियों से उनके जर्मनी दौरे के अनुभव के बारे में पूछना शुरू किया तो, उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान दिख रही थी. सुहानी कोल कहती है कि "उन्हें जर्मनी में बहुत कुछ सीखने को मिला. एक अलग लेवल का फुटबॉल में स्किल, टेक्निकल स्किल. वहां हमने एक अलग लेवल की प्रैक्टिस कोच के साथ की. वहां हर खिलाड़ी को पर्सनल ट्रेंनिंग मिलती थी. वो मुझे बहुत अच्छा लगा. जर्मनी के उस क्लब में सारी सुविधाएं मिल रही थी. कम दिन में हमने बहुत कुछ सीखा."

कोचिंग के कई गुर सीखे

विचारपुर में स्थित सांई के सब सेंटर स्मॉल फीडर की कोच लक्ष्मी सहीस भी जर्मनी गई हुई थीं. उन्होंने बताया कि उन्हें एक नेक्स्ट लेवल की चीजें सीखने मिली. वहां जो कुछ उन्होंने सीखा शायद यहां उन्हें सीखने को न मिलता, बच्चों को कैसे कोचिंग देनी है, बच्चों को कैसे बड़े मैचेस के लिए तैयार करना है. सब कुछ सीख कर आई हूं. उसे अब मैं अपने सांई के सब सेंटर में ही इंप्लीमेंट करूंगी और बच्चों को वो चीजे सिखाने की कोशिश करूंगी."

SHAHDOL MINI BRAZIL VICHARPUR
जर्मनी से वापस लौटे शहडोल के खिलाड़ी (ETV Bharat)

दिवाली के बाद आ सकते हैं जर्मन कोच

जर्मनी से लौटे कोच और खिलाड़ियों ने एक अच्छी खबर भी दी है. उन्होंने कहा कि वहां के कोच डायटमार बेयर्सडॉर्फर बहुत खुश थे. उन्होंने भरोसा भी दिया है की दिवाली के बाद वो भारत के मिनी ब्राजील पहुंच सकते हैं. जर्मनी से ट्रेनिंग करके लौटे खिलाड़ी और कोच ने बताया कि "जर्मन कोच ने कहा है की जल्द ही मैं तुम लोगों को सरप्राइज देने वाला हूं. मैं तुम्हारे मिनी ब्राजील तुम्हारे छोटे से गांव और तुम्हारा ग्राउंड देखने आ सकता हूं. खिलाड़ियों ने कहा कि ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जर्मनी का इतना बड़ा कोच हमारे गांव आने को तैयार है.

जर्मनी कौन-कौन गया था ?

जर्मनी जाने वाले खिलाड़ियों में लड़कियों में सानिया कुंडे जिनकी उम्र 15 साल है, ये फुटबॉल में स्ट्राइकर के पोजीशन पर खेलती हैं. इन्होंने अब तक तीन नेशनल खेले हैं. जिसमें दो ओपन और एक स्कूल नेशनल है. सुहानी कोल जो बतौर गोलकीपर फुटबॉल में खेलती हैं, 5 नेशनल खेल चुकी हैं. जिसमें कई ओपन भी हैं और कई स्कूल वाले भी हैं और अभी अपना 6वां नेशनल खेलने के लिए जाने वाली हैं.

इसके अलावा लड़कों में वीरेंद्र बैगा जिनकी उम्र 17 साल है, ये डिफेंस में खेलते हैं, ये भी कई नेशनल खेल चुके हैं. मनीष घंसिया इनकी भी उम्र 17 वर्ष है और ये भी कई नेशनल खेल चुके हैं. प्रीतम कुमार यह बतौर गोलकीपर खेलते हैं. उनकी उम्र अभी महज 14 साल है. यह 3 नेशनल जिसमें दो ओपन और एक स्कूल खेल चुके हैं. इसके अलावा विचारपुर में स्थित सांई के सब सेंटर की कोच लक्ष्मी सहीस ये भी जर्मनी गई हुई थीं. अपने समय में इन्होंने भी कई नेशनल खेले हैं और इन दिनों अब ये मिनी ब्राजील में फुटबॉल के नए-नए खिलाड़ी तैयार कर रही हैं.

मोदी ने मन की बात में किया था जिक्र

याद दिला दें शहडोल का विचारपुर गांव एक ऐसा गांव है. जहां हर दूसरे घर में आपको फुटबॉल के नेशनल खिलाड़ी मिल जाएंगे. यहां के लड़के-लड़कियां सभी फुटबॉल खेलते हैं. छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक फुटबॉल खेलते हैं. सबसे बड़ी बात है कि फुटबॉल के प्रति इस गांव में एक अलग ही दीवानगी देखने को मिलती है. आदिवासी बहुल गांव विचारपुर मिनी ब्राजील के नाम से पहचान तब बनाया, जब मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गांव का जिक्र किया था.

फिर उसके बाद एक अमेरिकन पॉडकास्टर को जब उन्होंने इंटरव्यू दिया, तो उसमें भी इस मिनी ब्राजील और यहां के फुटबॉल खिलाड़ियों के क्रेज का उन्होंने जिक्र किया था. इन्हीं सब चर्चाओं के बाद जर्मनी के एक दिग्गज कोच ने इन खिलाड़ियों से मिलने की इच्छा जाहिर कर दी और फिर यह खिलाड़ी ट्रेनिंग के लिए जर्मनी पहुंच गए.

