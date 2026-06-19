ETV Bharat / state

धान के खेत में मछली पालन का गजब आइडिया, फसल के साथ बोरी भरकर आएगा पैसा

धान के खेत में मछली पालन के बारे में सुनकर आपको थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन ये खेती की एक बेहतरीन तकनीक है. एक्सपर्ट बताते हैं कि धान के खेत में अगर मछली पालन किया जाए तो किसान को इससे डबल मुनाफा हो सकता है, और साथ ही मछली की वजह से धान का प्रोडक्शन भी बढ़ सकता है. धान से चावल तो मिलेगा ही साथ ही उस खेत से मछली का प्रोडक्शन भी होगा, जिससे किसान धान के साथ मछली से भी कमाई कर सकता है.

शहडोल : मानसून में धान यानी चावल की खेती सबसे ज्यादा रकबे में की जाती है. इस दौरान किसान एक ऐसी टेक्नीक भी अपना सकते हैं, जिससे उनकी कमाई दोगुनी हो सकती है. खरीफ के इस सीजन में किसान धान की खेती के साथ उसी खेत में मछली पालन भी कर सकते हैं. कृषि एक्सपर्ट कहते हैं कि धान की खेती के साथ मछली पालन डबल फायदे का सौदा है, क्योंकि इससे पैदावार भी बढ़ जाती है और मछलियों से कमाई भी.

धान खेत वाली मछली दिलाएगी मोटा पैसा

धान के खेत में जहां किसानों के गहरे खेत होते हैं, और पानी बड़ी मात्रा में लंबे समय तक भरा रहता है, ऐसे खेत धान की फसल के साथ मछली पालन के लिए भी बहुत उपयुक्त माने जाते हैं. शहडोल कृषि विभाग के सहायक संचालक अनुराग पटेल बताते हैं, '' धान के खेतों में ज्यादा पानी भरा होता है और जो खेत गहरे होते हैं, वहां खेती के बाद भी लंबे समय तक पानी देखने को मिलता है. ऐसे खेतों में पहले के जमाने में अक्सर नर्सरी ट्रांसप्लांट करने बाद मजदूर मछली ढूंढता रहता था, क्योंकि गहरे पानी वाले खेतों से एक खेत से दूसरे खेतों में मछलियां निकलकर आती जाती रहती हैं.''

धान की खेती से होगा डबल मुनाफा, जानें पूरी प्रोसेस (Etv Bharat)

सहायक संचालक आगे कहते हैं, '' अक्सर देखने को मिलता है कि गहरे खेतों के बीच छोटे तालाब जैसा हिस्सा होता है या ऐसे खेत छोटे तालाबों से लगे हुए होते हैं. जहां मछलियां भोजन तलाशती हैं, और गहरे पानी की ओर आ जाती हैं. हालांकि, इससे धान की फसलों को भी काफी प्रॉफिट होता है, वहीं मछलियों से भी अच्छी आय होती है. धान से हमें चावल मिल जाता है, और उसी खेत से मछली पालन करके चार पैसे भी मिल जाते हैं.''

जानें धान के साथ मछली पालन के फायदे (Etv Bharat)

शहडोल में प्रचार प्रसार की तैयारी

कृषि विभाग के सहायक संचालक अनुराग पटेल बताते हैं, '' शहडोल के बहुत सारे एरिया में ऐसे पॉकेट हैं, जहां पर धान के साथ मछली पालन किया जा सकता है. शहडोल जिले में भी हम लोग इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इसके लिए हम किसानों को भी जागरूक कर रहे हैं कि वे जहां धान की खेती कर रहे हैं, वहां समय से बीज डालने के बाद मछली पालन करें. क्योंकि मध्य प्रदेश के बालाघाट सिवनी से लेकर छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तक इस तरह की खेती की जाती है और लोग अच्छी आय भी हासिल कर रहे हैं.''

मछलियां पहुंचाती हैं खेत और फसल को फायदा (Etv Bharat)

इस तरह करें धान की खेती के साथ मछली पालन

धान के साथ मछली पालन को लेकर कृषि विभाग शहडोल के सहायक संचालक अनुराग पटेल बताते हैं, '' जहां पर धान के साथ मछली पालन करना है, वहां वैज्ञानिक ढंग से अगर इसकी खेती की जाए तो लाभ होगा. इसमें खेत के 10% हिस्से पर एक ट्रेंच बना दिया जाए, जहां छोटा सा तालाबनुमा गड्ढा रहे और वहां जब धान का पानी नीचे उतर जाए तो मछलियां भी पानी के साथ उस तालाबनुमा गड्ढे में चली जाएं. इससे ये होगा कि जब धान में ज्यादा पानी रहेगा तो मछलियां धान में आकर भ्रमण करेंगी. खेत में बहुत सारे लार्वा व जीव जंतु उनका भोजन बनेंगे. इसके बाद मछलियों के वेस्ट प्रोडक्ट (मल-मूत्र) से धान को पोषक तत्व मिलेंगे, इस तरह से धान और मछली दोनों एक दूसरे के अस्तित्व के पूरक बन जाएंगे.''

धान के साथ मछली पालन के फायदे

धान के साथ मछली पालन एक बहुत ही बेहतर फार्मिंग कल्चर माना जाता है, जिसमें एक खेत से एक ही समय में चावल और मछली दोनों की पैदावार तैयार कर ली जाती है. मछलियां धान के हानिकारक कीटों और खरपतवार को खाकर फसल की रक्षा करती हैं, और मछलियों का मल मूत्र धान के पौधे के लिए जैविक खाद, नाइट्रोजन और फास्फोरस का काम करता है. इसके लिए खेत के चारों ओर एक से डेढ़ मीटर चौड़ी और आधी मीटर गहरी नाली बनाई जाती है जिससे पानी कम होने पर धान की कटाई के समय मछलियां वहां सुरक्षित रह सकें. इस पद्धति के लिए ऐसी मछलियां चुनी जाती हैं, जो कम गहरे पानी और अधिक तापमान में रह सकें.

यह भी पढ़ें-

धान के साथ मछलियों की जिन प्रजातियों को पाल सकते हैं, उसमें कॉमन कॉर्प, ग्रास कार्प, रोहू, कतला जैसे मछलियां शामिल हैं.

मछलियां पहुंचाती हैं खेत और फसल को फायदा

धान के साथ मछली पालन का फायदा ये भी होता है कि मछलियों की वजह से खेत में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, जिससे धान की पैदावार 10 से 15% तक बढ़ने की उम्मीद की जाती है, साथ ही रासायनिक खाद और कीटनाशकों का खर्च भी बेहद कम हो जाता है.