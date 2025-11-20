ETV Bharat / state

छतरपुर के छोरे ने ब्रीडिंग से तैयार की ऑर्नामेंटल फिश की 6 से 7 नई वैरायटी, कमा रहा लाखों

शहडोल जिला मुख्यालय के पंडित शंभूनाथ शुक्ल यूनिवर्सिटी के ओल्ड कैंपस में 18 नवंबर से ही मछलियों का संसार बसाया गया है, जो कि 22 नवंबर तक चलेगा. यहां पर फिश प्रदर्शनी लगाई गई है. इस प्रदर्शनी में कई अलग-अलग प्रकार की रंग-बिरंगी मछलियां, लगभग 35 प्रकार के जलीय पौधे, फिश लाइव फूड, फिश वैल्यू एडेड उत्पाद, स्वरोजगार और स्टार्टअप की संभावनाओं से संबंधित कई लाइव डेमोंस्ट्रेशन दिखाए गए हैं.

शहडोल: कहते हैं, जहां चाह वहां राह. जमाना तकनीक का है और तकनीक के इस जमाने में कई युवा कमाल कर रहे हैं. छतरपुर का एक लड़का जिसने पढ़ाई में बीए किया, लेकिन शौक ने उन्हें फिश का मास्टर बना दिया. आज उनके फिश की ऑल इंडिया में डिमांड है. ये मछलियां शहडोल में आयोजित प्रदर्शनी में लगाई गई हैं.

प्रदर्शनी में अलग-अलग क्षेत्र के सफल लोग और कई दिग्गज भी आए हुए हैं, ये प्रदर्शनी आम जनता के लिए 19 नवंबर से 21 नवंबर तक खोल दी गई है. दोपहर में 12:30 से शाम 4:00 बजे तक खुली रहेगी. ईटीवी भारत की टीम भी इस प्रदर्शनी में पहुंची. जहां टीम की मुलाकात ऑर्नामेंटल फिश के साथ खड़े एक लड़के से हुई.

प्रदर्शनी में घूमने जा रहा हर व्यक्ति उसके पास ठहरकर मछलियों के बारे में जानकारी जरूर ले रहा था. ईटीवी भारत की टीम ने जब उससे बात की, तो उसने बताया कि वह छतरपुर के नौगांव ब्लॉक से आया हुआ है और उसका नाम सक्षम रैकवार है. वह अपना स्टार्टअप शुरू कर चुका है, जिसमें ऑर्नामेंटल फिश फार्मिंग करता हैं.

शौक ने बना दिया फिश मास्टर

सक्षम रैकवार ने बताया कि "हमने बीए की पढ़ाई की है और हाल ही में एमएसडब्ल्यू भी कर लिया है, जो इसी साल कंप्लीट हुआ है. मेरी उम्र 23 वर्ष है. वैसे तो आर्नामेंटल फिश पालने का मुझे बड़ा शौक था. उसी शौक को पूरा करते करते ग्रेजुएशन के बाद ऑर्नामेंटल फिश पर रिसर्च करना शुरू कर दिया. जिसमें मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया और फिर मछलियों में ब्रीडिंग कराना शुरू किया."

सक्षम ने बताया कि "पहले तो इसे पार्ट टाइम करते थे तो सालाना लगभग 1 लाख से 2 लाख रुपए तक कमा लेते थे. अब इसमें सफलता को देखते हुए फुल टाइम काम करना शुरू कर दिए हैं और अब इसे ही अपना प्रोफेशन बना दिया है. ऑर्नामेंटल फिश फार्मिंग के लिए हमारे साथ अब 4-5 लोग और जुड़ गए हैं. अब अपनी टीम के साथ इस स्टार्टअप को बहुत बड़ा करना चाहते हैं."

मार्केट से मिल रहा अच्छा रिस्पॉन्स

सक्षम रैकवार का कहना है कि "इन मछलियों की डिमांड मार्केट में बहुत अच्छी है. सोशल मीडिया के माध्यम से अभी इसकी सेलिंग करते हैं और जो भी डिमांड हमें मिलती है, उसे पूरा करते हैं. मध्य प्रदेश के अलावा आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु, महाराष्ट्र सहित भारत के कई अलग-अलग राज्यों से कस्टमर्स इसकी मांग करते हैं. इस मछली का मार्केट बन चुका है और इसमें हमें अपना भविष्य काफी ब्राइट दिखता है."

प्रदर्शनी में दिखे रंग बिरंगे ऑर्नामेंटल फिश (ETV Bharat)

मछलियों की 6 से 7 नई वैरायटी की तैयार

सक्षम रैकवार ने अपने शौक को ही प्रोफेशन बना दिया. ऑर्नामेंटल फिश का पालन शुरू किया, तो उनकी ब्रीडिंग कराने की उत्सुकता हुई. जिसके बाद सक्षम ने इस पर रिसर्च शुरू किया. थाईलैंड से कुछ मछलियां इंपोर्ट करवाईं और अलग-अलग जनरेशन की मछलियों की ब्रीडिंग कराया. इस तरह करीब मछलियों की 6 से 7 वैरायटी तैयार कर ली. जिसकी काफी डिमांड हो रही है.

40 से 45 दिन बिना कुछ खाए जिंदा रह सकती हैं मछलियां

सक्षम का दावा है कि "ब्रीडिंग के माध्यम से तैयार की गई नई मछलियों का ब्लड लाइन ही चेंज कर दिया है. ये ऐसी मछलियां हैं, जो 8-9 जनरेशन के ब्रीडिंग से तैयार हुई हैं. उनकी खासियत ये है कि ये फिश कम ऑक्सीजन में भी जीवित रह सकती हैं. किसी भी तरह के टेंपरेचर में सरवाइव कर जाएंगी, चाहे टेंपरेचर 2 डिग्री हो या 45 डिग्री. इसके साथ ही ये मछलियां 40 से 45 दिन तक खाने के बिना भी जिंदा रह सकती हैं."

डिमांड में ओरेंडा लाइन हेड

सक्षम रैकवार के पास सबसे खूबसूरत मछली ओरेंडा लाइन हेड है. ये आठवें जनरेशन की मछली है और इसकी डिमांड काफी ज्यादा है. यह दिखने में भी बहुत ही आकर्षक और खूबसूरत है. इसके साथ ही विषम परिस्थितियों में भी यह सर्वाइव कर जाने वाली मछली है. इसके साथ ही सक्षम का रिसर्च कार्य जारी है और वह लगातार नई-नई फिश तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं.