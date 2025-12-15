शहडोल में पार्सल गोदाम में भीषण आग, लाखों का माल खाक, अंदर रखी थी महंगी दवाईयां
शहडोल में आग ने पार्सल गोदाम को लिया चपेट में, लाखों का नुकसान होने की आशंका, पुलिस और फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू.
December 15, 2025
Updated : December 15, 2025 at 12:26 PM IST
शहडोल: शहडोल जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. पूरे प्रदेश में शहडोल सबसे ठंडा जिला बना हुआ है. वहीं, दूसरी ओर जिले में आग का तांडव भी देखने को मिल रहा है. सोमवार अल सुबह मेला मैदान स्थित एक पार्सल गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसमें कई लाख रुपए के नुकसान की संभावना जताई जा रही है. हालांकि पुलिस और दमकल कर्मियों की सतर्कता ने बड़े नुकसान को बचा लिया है.
भीषण आग का तांडव
बताया जा रहा है कि, सोमवार तड़के सुबह 4:00 के करीब की घटना है. जब सोहागपुर पुलिस की चीता स्क्वाड की टीम और मोबाइल पार्टी गश्त कर रही थी, तभी बाणगंगा मेला मैदान के पास से जैसे ही टीम गुजरी, चीता स्क्वाड में तैनात आरक्षक को एक गोदाम में आग धधकते दिखाई दी. उन्होंने तुरंत ही मोबाइल पार्टी और दमकल विभाग को सूचना दी. सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल और दमकल कर्मी सभी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया.
घंटों मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू
बताया जा रहा है कि, घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. पुलिस के मुताबिक, कई लाख से अधिक का सामान सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन लाखों का सामान जलकर खाक भी हो गया है. गोदाम में काफी महंगे और कीमती सामान रखे हुए थे.
दो वाहनों को बाहर निकाला
बताया जा रहा है कि, आग इतनी भीषण थी कि गोदाम में एक कार भी खड़ी थी और एक लोडर वाहन भी खड़ा था. हालांकि इनका थोड़ी बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन दमकल कर्मी और पुलिस की तत्परता से दोनों वाहनों को समय रहते निकाल लिया गया है.
गोदाम में क्या क्या सामान
गोदाम मालिक शुभम दुबे बताते हैं कि, ''उनके गोदाम में कीमती दवाइयां, हार्डवेयर सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक सामान और 100 से अधिक कूलर भी रखे हुए थे.'' सोहागपुर थाना प्रभारी भूपेंद्र मणि पांडे का कहना है कि, ''पुलिस की सतर्कता और दमकल कर्मियों के तुरंत पहुंच जाने की वजह से बड़ा हादसा टल गया है. आग लगने के कारण का पता लगाने की कोशिश जारी है, फिलहाल अभी स्थिति कंट्रोल में है लाखों का नुकसान हुआ है.''