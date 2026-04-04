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शहडोल में कपड़ा दुकान में लगी भीषण आग, लोगों की सतर्कता से आसपास की दुकानें जलने से बचीं

शहडोल में एक कॉम्प्लेक्स स्थित कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग. फायर ब्रिगेड पहुंचने के पहले पुलिस और लोग डालते रहे पानी.

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शहडोल में कपड़ा दुकान में लगी भीषण आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 4, 2026 at 9:46 AM IST

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शहडोल: गर्मियों की शुरुआत होने के बाद अब आग लगने की घटनाएं सामने आने लगी हैं. शुक्रवार की शाम शहडोल में एक कपड़ा दुकान में अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते पूरे दुकान को अपने आगोश में ले लिया और लाखों का सामान जलाकर खाक हो गया. इससे दुकानदार को काफी नुकसान हुआ है, हालांकि समय रहते पुलिस और दमकल कर्मियों की वजह से आग को बुझाया लिया गया. जिससे आसपास की दुकानों में नुकसान नहीं हुआ.

कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग

शहडोल जिले के खैरहा थाना क्षेत्र अंतर्गत राजेंद्र गेस्ट हाउस के पास यह घटना हुई. यहां स्थित नरेंद्र जायसवाल के कॉम्प्लेक्स में कपड़े की दुकान में अचानक आग लग गई. आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात बताया जा रहा है, हालांकि शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है.

फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू (ETV Bharat)

बताया जा रहा है जैसे ही आग लगी है उसमें इतनी तेज आग की लपटे उठीं कि आसपास के लोग दहशत में आ गए, मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, सूचना मिलते ही खैरहा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों की मदद से आग बुझाने में जुटी रही. इस बीच फायर ब्रिगेड का वाहन नहीं पहुंचा था.

दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख

मौके पर पहुंची पुलिस ने बिना कुछ देर किए खुद ही आग बुझाने के प्रयास में जुटी रही. इसके चलते आसपास की दुकानों में आग नहीं फैल सकी. इसके बाद धनपुरी नगर पालिका की दमकल की गाड़ी भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो चुका था. कपड़े की दुकान थी इस कारण आग तेजी से फैल चुकी थी. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आग लगने का सटीक कारण का पता लगाने में जुट गई है.

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पुलिस और लोगों की सतर्कता से आसपास की दुकानें जलने से बचीं (ETV Bharat)

इस घटनाक्रम को लेकर खैरहा थाना प्रभारी उमाकांत चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया है कि "गेस्ट हाउस के पास नरेंद्र जायसवाल के परिसर में स्थित कपड़े की दुकान में अचानक आग लगी थी. आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है. शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है."

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