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घर लौटने का मन रहा था जश्न, चिकन बनाने को लेकर झगड़ा, पिता की हो गई मौत

शहडोल में चिकन पार्टी कर रहा था परिवार, चिकन बनाने के झगड़े में पिता की हुई मौत. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.

SHAHDOL FIGHT OVER COOKING CHICKEN
चिकन पार्टी को लेकर झगड़ा (Source: Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 8:54 PM IST

3 Min Read
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शहडोल: शहडोल जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें महज चिकन बनाने को लेकर एक युवक की उसकी मां से लड़ाई होती है और फिर उस लड़ाई का अंजाम ये होता है कि वह युवक अपने पिता की ही जान ले लेता है, जबकि मां गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है. इस घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है.

चिकन पार्टी को लेकर झगड़ा

शहडोल जिले के जयसिंहनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत की ये घटना है, जहां देवरा नाम का गांव है. वहां के रहने वाले दऊआ अपनी पत्नी यशोदा के साथ मजदूरी करने बाहर जाता था. लंबे वक्त बाद परदेस से परिवार वापस लौटा था और घर लौटने के बाद लौटने की खुशी में पिता ने अपने बेटे अंजू और परिवार के साथ पार्टी करनी चाहता था. घर में चिकन बनाने का प्लान बना, इसके लिए पिता ने अपनी जेब से 500 रुपये निकाले और बेटे को चिकन लाने को कहा, जिससे पूरा परिवार एक साथ चिकन पार्टी कर सके. बेटा बाजार गया चिकन लेकर लौटा और खुद ही उसे बनाकर परिवार को खिलाने की जिद्द करने लगा, लेकिन इसी जिद में ऐसी बड़ी घटना हो गई, जो अब जीवन भर का जख्म दे गई है.

मां बेटे की लड़ाई में बीच बचाव को आये पिता, गंभीर चोट लगने से मौके पर मौत

मां यशोदा ये कहते हुए बेटे को चिकन बनाने से मना करने लगी कि वो अच्छे से नहीं बना पाएगा और इतना महंगा चिकन खराब हो जाएगा. इसी बात को लेकर मां बेटे के बीच कहासुनी होने लगी और देखते ही देखते विवाद इतना गहरा गया कि बेटे ने गुस्से में अपनी मां पर हमला कर दिया. मां बेटे के बीच लड़ाई की घटना को देखकर पिता को बीच में आना पड़ा, जिसकी वजह से पिता को भी गंभीर चोट लग गई और पिता की मौके पर ही मौत हो गई है. जबकि घायल मां को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका उपचार जारी है.

Shahdol Fight over cooking chicken
चिकन पार्टी को लेकर झगड़ा (ETV Bharat)

घटना की सूचना जैसे ही जयसिंहनगर थाना पुलिस को मिली तो मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. आरोपी बेटे के खिलाफ हत्या सहित कई अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है, तलाश शुरू की गई है.

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इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जयसिंहनगर थाना प्रभारी अजय बैगा का कहना है कि "चिकन बनाने को लेकर हुए विवाद पर बेटे ने पहले मां पर हमला किया बीच बचाव करने आए पिता पर भी हमला कर दिया जिससे मौके पर पिता की मौत हो गई है, इस मामले में विधि संगत कार्रवाई कर आरोपी की गिरफ्तारी की जा रही है.

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