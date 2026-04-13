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रबी सीजन की फसल कटते ही खेतों में कर दें ये काम, 25 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा प्रोडक्शन

शहडोल: रबी सीजन की फसलें कुछ जगहों पर कट चुकी हैं, जबकि कुछ जगहों पर कटाई और गहाई का दौर पर चल रहा है. ऐसे में अब ज्यादातर खेत खाली हो रहे हैं. शहडोल संभाग में अधिकतर जगहों पर रबी सीजन की फसल के बाद गर्मी में खेतों को खाली छोड़ दिया जाता है. ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की माने तो गर्मी में एक छोटा सा आसान उपाय करके खरीफ सीजन में फसलों का उत्पादन 20 से 25% तक बढ़ाया जा सकता है. चिलचिलाती धूम में सौर्य ऊर्जा का भी अपने खेतों के लिए सदुपयोग में ला सकते हैं.

कृषि वैज्ञानिक डॉ मृगेंद्र सिंह बताते हैं कि "रबी फसल गेहूं और चना आदि की कटाई हो जाने के बाद खेत को खाली छोड़ दिया जाता है. लेकिन यदि मिट्टी पलटने वाले प्लाऊ से अगर खेतों की जुताई करवा दिया जाए, तो किसानों की खरपतवार की सबसे बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी. इसके साथ ही निचले खेतों में गर्मी में पानी सूखने से नीचे का सॉल्ट ऊपर आ जाता है. ऐसे में यदि खतों की जुताई कर मिट्टी पलट दें, तो सॉल्ट अपनी जगह पर चले जाते हैं. जिससे फसल उत्पादन बढ़ जाता है."

रबी फसल कटते ही खेत की गहरी जुताई से किसानों को मिलेगा लाभ (ETV Bharat)

खेत की गहरी जुताई से लाभ

डॉ. मृगेंद्र सिंह बतातें हैं कि "गर्मी के दिनों में खेत की दरारों में सुस्त अवस्था में कीट और लार्वा या प्यूपा रहते हैं. जब बारिश होती है, तो ये बाहर आने लगते हैं. यदि गर्मी के दिनों में ही खेत की गहरी जुताई कर दी जाए, तो ये दरारें खत्म हो जाती हैं. इसके साथ ही कीट और लार्वा या प्यूपा ऊपर आ जाते हैं, जो धूम के कारण मर जाते हैं. इसके अलावा तपती धूप से मिट्टी में मौजूद हानिकारक फंगस और बैक्टिरिया भी खत्म हो जाते हैं. इस तरह मिट्टी को पलटने के बाद धूप की तपिश से जमीन में स्टेबलाइजेशन होता है. जिसे मिट्टी का सौरीकरण करना भी कहा जाता है."

रबी सीजन की फसल कटते ही खेतों की कर दें जुताई (ETV Bharat)

न्यूट्रिशन लेकर आती है पहली बारिश

कृषि वैज्ञानिक डॉ मृगेंद्र सिंह ने बताया कि "बारिश के मौसम आने से पहले ही खेतों के मेढ़ को अच्छी तरह बंद कर देना चाहिए. क्योंकि पहली बारिश का पानी खेतों के लिए अमृत के समान होता है. कोशिश करें कि पहली बारिश का पानी खेत में जरूर रुके. यह अपने साथ में न्यूट्रिशन भी लाता है. इस तरह गर्मी में खेत की मेढ़ को अच्छे से बांध देना चाहिए और गहरी जुताई कर देने से फसल उत्पादन में 20 से 25 प्रतिशत की वृद्धि होती है."