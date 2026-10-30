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बीजों की बैंकर बनी शहडोल की महिला किसान, रानी सिंह बचा रहीं देसी धान की विरासत

शहडोल : आदिवासी बाहुल्य शहडोल जिले में आज भी कई ऐसे किसान हैं, जो बिल्कुल हटकर खेती कर रहे हैं. ऐसे किसानों का कहना है कि पुराने बीज बड़े काम के हैं. ये किसान आज भी हाइब्रिड बीजों की ओर आकर्षित नहीं हो रहे. परंपरागत पुराने देसी धान के बीज का इस्तेमाल कर खेती कर रहे हैं और बीजों का संरक्षण भी कर रहे हैं. इन किसानों ने ऐसे बीजों का बैंक बना लिया है. शहडोल के बिरौड़ी गांव की महिला किसान रानी सिंह भी देसी धान के किस्मों की बैंक बना चुकी हैं.

रानी सिंह बताती हैं "वह रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं करती. ना ही किसी तरह के कीटनाशक का इस्तेमाल करती हैं. पूरी तरह से जैविक खेती करती हैं. वह इंटीग्रेटेड फार्मिंग भी कर रही हैं. घर में गाय-बैल भी हैं. उनसे गोबर होता है, गोमूत्र होता है, उनका इस्तेमाल खेतों में कर रही हैं. खेतों से जो चारा निकलता है, उसे उन गाय भैंसों को बकरियों को देती हैं."

रानी सिंह ने अपने खेतों में सफरी, जीराफूल पीला वाला, जीरा फूल काला वाला, केराखंभ, लोचई, लोहंदी, भेजरी, करहनी, सफरी, सुरजा,दुबराज, छिड़मौड, छिंदी फूल, बिसनी, शुक्राफूल जैसे धान के किस्मों को लगाया है. जीरा फूल जैसा धान और उसके चावल की डिमांड ज्यादा है. इसके अलावा लोहदी, लोचई, भेजरी, जीराफूल, केराखंभ जैसे धान के चावल भी बहुत लाजवाब होते हैं.

रानी सिंह कहती हैं "वह कई सालों से अलग-अलग तरह के देसी धान की खेती कर रही हैं. वर्तमान में लगभग आधा दर्जन से ज्यादा धान की किस्म को अपने खेतों पर लगा रखी हैं. साल दर साल धान के किस्म को बदलती भी रहती हैं. दो तीन साल के अंतराल में दूसरे किस्म की देसी धान को खेतों में लगाती हैं."

रानी सिंह कहती हैं "हमारी धान की फसल में रोग भी नहीं लगते. क्योंकि ये धान के बीज मौसम और पर्यावरण से अनुकूलित होते हैं. मार्केट में आज भी देसी धान के चावल की डिमांड बहुत ज्यादा है. इसीलिए उन्होंने देसी धान के किस्म की खेती बंद नहीं की. उन बीजों का संरक्षण भी हो रहा है. कई लोग उनसे देसी धान के बीज लेकर जाते हैं."

किसान रानी सिंह का कहना है "हाइब्रिड और रिसर्च जैसे धान के किस्म को लगाने में लागत भी लगती है और हमारे पास जो पुराने धान के देसी किस्म हैं उनमें लागत कम लगती है. घर में ही जैविक खाद तैयार करती हैं, उसी से धान तैयार की जाती है. इसका स्वाद में भी बहुत लाजवाब होता है."

रानी सिंह उन्नत कृषक भी हैं. वह इंटीग्रेटेड फार्मिंग करती हैं. खास बात ये है कि वह धान के देसी किस्म के बीजों का संरक्षण कर रही हैं. आजकल जहां किसान हाइब्रिड और रिसर्च धान के किस्म का इस्तेमाल करते हैं और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लेने की कोशिश करते हैं. लेकिन रानी सिंह के खेती करने का तरीका बिल्कुल अलग है.

पुराने धान के किस्म का फायदा भी यही है कि ये वातावरण से अनुकूलित होती हैं. इनमें बहुत ज्यादा रोग कीट व्याधि नहीं लगते. जैविक खाद के इस्तेमाल से उत्पादन भी अच्छा होता है. देसी किस्म की धान पानी को लेकर भी सहनशील है. हाइब्रिड धान जरूर उत्पादन ज्यादा देता है, लेकिन खर्च भी लगता है.

किसान रानी सिंह के पास धान की कई वैरायटी (ETV BHARAT)

फेलो फॉर्मर का मिल चुका है अवॉर्ड

कृषि वैज्ञानिक डॉ. मृगेंद्र सिंह बताते हैं "बिरौड़ी की रहने वाली किसान रानी सिंह कई सालों से खेती में बेहतर काम कर रही हैं. वह देसी धान के बीजों का संरक्षण कर रही हैं. साथ में ऑर्गेनिक खेती भी करती हैं. वह इंटीग्रेटेड फार्मिंग भी करती हैं. इसीलिए उन्हें आदिवासी कृषक महिला ग्रुप में जवाहरलाल कृषि विश्वविद्यालय की फेलो फार्मर का अवार्ड भी मिल चुका है. उनके पास देसी धान के बीजों का भंडार है. उनके पास देसी नस्ल के गाय बैल हैं, जिससे केंचुआ खाद भी बनाती हैं."

रानी सिंह अपने खेतों में कम से कम केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करती हैं. देसी धान के किस्म की खेती के कई फायदे हैं. एक तो देसी किस्म का संरक्षण हो रहा है. ऑर्गेनिक खेती करने के कारण धान के परंपरागत गुण कायम हैं. अनुवांशिकी प्योरिटी बनी हुई है. इन सब चीजों को हम लोगों ने आज से सात आठ साल पहले आईडेंटिफाई किया था.

देसी धान के किस्मों का संरक्षण जरूरी

कृषि वैज्ञानिक डॉ. मृगेंद्र सिंह बताते हैं "देसी धान के बीजों का संरक्षण इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि ये देसी धान के बीज आज के नहीं है. वह सदियों पुराने हैं. उनमें जलवायु की अनुकूलता और साथ में मिट्टी के प्रति अनुकूलता हो जाती है. उनका डेवलपमेंट इस हिसाब से रहता है कि विशेष परिस्थितियों में विशेष स्थान के लिए पूरी तरह से अनुकूलित हो जाते हैं. उस अनुकूलन के कारण उनके स्वाद और सुगंध में एक विशिष्टता बनी रहती है. दूसरी चीज यहां पर धान के फसलों में जब कोई भी महामारी होती है तो इनके प्रति भी देसी धान के बीजों में अनुकूलता बनी रहती है. इनकी अनुकूलता का सबसे बड़ा कारण होता है एक ही वेराइटी का लंबे समय तक उपयोग होना."

देसी धान के किस्मों का संरक्षण जरूरी (ETV BHARAT)

संरक्षण के साथ विस्तार भी आवश्यक

कृषि वैज्ञानिक डॉ. बी.के. प्रजापति बताते हैं "रानी सिंह देसी धान के किस्म का संरक्षण कर रही हैं. उसका फायदा ये भी मिल रहा है कि भले उनके पास जमीन कम होती है, लेकिन वह तरह-तरह के देसी धान के किस्म को लगाती हैं. हर साल अलग-अलग धान के देसी किस्म को रोटेट भी करती हैं, जिसकी वजह से देसी धान के किस्म का संरक्षण होता रहता है. उनके गांव के अलावा दूसरे गांव में भी जो किसान देसी धान के किस्म तलाश करते हैं उन्हें भी बीज मिल जाता है. इससे इन बीजों का विस्तार होता है. इनके बीजों का संरक्षण भी होता है."

इंटीग्रेटेड फार्मिंग का सहारा भी लिया

कृषि वैज्ञानिक डॉ. बीके प्रजापति बताते हैं "रानी सिंह इंटीग्रेटेड खेती भी करती हैं. इंटीग्रेटेड फार्मिंग एक तरह से एकीकृत कृषि प्रणाली है. खेती करने का एक ऐसा तरीका है, जिसमें फसल उगाने के साथ-साथ पशुपालन, बागवानी, मछली पालन, मुर्गी पालन, जैविक खाद जैसी गतिविधियां जुड़ी हुई होती हैं. इसमें मुख्य फायदे ये होते हैं कि कम लागत और बेहतर उपयोग होता है. एक इकाई दूसरे इकाई का संसाधन बन जाता है, जैसे पशुओं का गोबर खेतों के लिए जैविक खाद बनता है, और फसलों के अवशेष पशुओं के चारे के काम आते हैं."