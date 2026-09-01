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आवारा मवेशियों पर फूटा किसानों का गुस्सा, सैकड़ों जानवरों के साथ पहुंचे तहसील

शहडोल में लावारिस जानवरों से परेशान ग्रामीणों का प्रदर्शन, क्षेत्र में गोशाला निर्माण की मांग को लेकर अधिकारी को सौंपा ज्ञापन. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.

SHAHDOL FARMERS PROTEST
आवारा मवेशियों पर किसानों का फूटा गुस्सा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 1, 2026 at 11:42 AM IST

2 Min Read
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शहडोल: आवारा मवेशियों से फसलों की बर्बादी और गोवंश की सुरक्षा की मांग को लेकर किसानों ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया. ब्यौहारी क्षेत्र में सोमवार को जिला पंचायत सदस्य एवं सहकारिता उद्योग विभाग के अध्यक्ष दुर्गा तिवारी के नेतृत्व में किसानों ने सैकड़ों मवेशियों के साथ तहसील कार्यालय पहुंचाने की कोशिश की, जहां मवेशियों के साथ तहसील की ओर बढ़ रहे लोगों को अधिकारियों ने रास्ते में ही रोक लिया.

मवेशियों के साथ अनोखा प्रदर्शन

शहडोल के ब्यौहारी में उस वक्त प्रशासनिक अमला हैरान रह गया, जब किसानों की फसल बचाने और आवारा गोवंश को सुरक्षा दिलाने की मांग को लेकर जिला पंचायत सदस्य सैकड़ों आवारा मवेशियों के साथ तहसील कार्यालय निकल पड़े. काफिले में बड़ी संख्या में गोवंश को देख अधिकारियों ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया, इसके बाद मौके पर विरोध और मांगों को लेकर बातचीत का दौर शुरू हुआ. प्रदर्शनकारियों ने मांग पूरी न होने तक धरना देने की चेतावनी दी थी.

नाराज किसान सैकड़ों जानवरों के साथ पहुंचे तहसील (ETV Bharat)

मांग पूरी होने तक धरना जारी रखने की चेतावनी

जिला पंचायत सदस्य दुर्गा तिवारी ने कहा, "आवारा गोवंश को गोशाला में शिफ्ट किया जाए. जहां मवेशियों के खाने और पानी की व्यवस्था हो. आज से करीब 15 साल पहले हर ग्राम पंचायत में गोशाला के लिए 7 एकड़ की जमीन थी, राजस्व विभाग जमीन को खाली कराए. हम किसान भाई चंदा लगा करके उसको व्यवस्थित करेंगे और गोशाला निर्माण करेंगे. ये काम पूरा होने तक हम धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे."

FARMERS PROTEST WITH STRAY CATTLE
शहडोल में किसानों का मवेशियों के साथ अनोखा प्रदर्शन (ETV Bharat)

ज्ञापन सौंपकर गोशाला निर्माण की मांग

जिला पंचायत सदस्य दुर्गा तिवारी ने अपनी मांग को लेकर अधिकारी को ज्ञापन पत्र सौंपा. जिसमें गोवंश की सुरक्षा और गोशाला निर्माण की मांग उठाई गई. पत्र में बताया गया कि जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 2 की 22 पंचायत में बड़ी संख्या में आवारा मवेशी सड़कों और खेतों में घूम रहे हैं. जिससे किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है. गोवंश को सुरक्षित रखने के लिए गौशालाओं का निर्माण कराया जाए, गोठान और चारागाह के लिए पहले जमीन सुरक्षित किए जाने के बात भी सामने रखी गई है और प्रशासन से उस जमीन का उपयोग गोशाला निर्माण के लिए करने की मांग की गई है.

PROTEST AGAINST STRAY CATTLE
शहडोल में लावारिस जानवरों से परेशान ग्रामीणों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

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