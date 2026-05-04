महुआ टोला की खीरा ककड़ी का जलवा, शुद्धता के चलते गांव की सब्जियां बनी लोगों की पहली पसंद
शहडोल में महुआ टोला की सब्जी के दीवाने हैं लोग, सब्जियों की शुद्धता के चलते गांव हुआ फेमस, खरीदारों की लगती है भीड़.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 4, 2026 at 9:29 AM IST|
Updated : May 4, 2026 at 9:35 AM IST
शहडोल: गर्मी के दिनों में शहडोल जिला मुख्यालय में आपको सड़क किनारे सब्जियों की दुकान लगाए कई लोग बैठे मिल जाएंगे. खासियत ये है कि ये कोई सब्जी व्यापारी नहीं बल्कि खुद किसान ही हैं, जो सीधे अपनी फसलों को तोड़कर लोगों को बेच रहे हैं. बड़ी बात यह है कि उनकी सब्जियों की दीवानगी भी गर्मी में गजब रहती है. पूरे टाइम यहां पर ग्राहक नजर आएंगे. क्योंकि लोगों का कहना है कि उनकी सब्जियों में स्वाद है. महुआ टोला का खीरा ककड़ी तो खास है ही.
महुआ टोला का खीरा ककड़ी कमाल
शहडोल जिले के मिठौरी गांव के रहने वाले प्रकाश द्विवेदी बताते हैं कि, ''गर्मी के सीजन में खीरा ककड़ी का असली स्वाद तो महुआ टोला के किसानों की फसलों में ही मिलता है. इसीलिए जब से महुआ टोला के किसानों ने सब्जियों की दुकान लगाना शुरू की है लोग उनके पास खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं. किसान अपने साथ खीरा ककड़ी, कद्दू, गिलकी, तरबूज, बरबटी इस तरह की सीजनल सब्जियां लेकर जाते हैं.''
खरीदार छेंक लाल यादव बताते हैं कि, ''वो तो सब्जी मंडी जा रहे थे, लेकिन जब सड़क पर दुकान लगी देखी तो वहीं रुक गए.'' छेंक लाल यादव बताते हैं कि, ये सभी लोग महुआ टोला के किसान हैं, और बहुत ही शुद्ध और देसी सब्जी बेचते हैं. इनकी सब्जियों में स्वाद भी होता है. इसीलिए वह सब्जी मंडी जाने से पहले सड़क किनारे उनकी दुकानों पर नजर जरूर डाल लेते हैं.''
गर्मियों में फेमस हैं महुआ टोला के किसान
इस प्रचंड गर्मी में सूरज की तेज तपिश के बीच में महुआ टोला के किसानों का जज्बा देखते बनता है. इन दिनों महुआ टोला के किसानों की सब्जियों से शहडोल जिला मुख्यालय गुलजार है. आपको हर तरह की सीजनल सब्जियां यहां मिल जाएगी वह भी पूरी तरह से शुद्ध और देसी अंदाज में. यहां खीरा ककड़ी, गिलकी, तोरई, कद्दू, बरबटी, मिर्ची, धनिया, करेला, तरबूज इस तरह की कई सब्जियां मिल जाएगी और उनकी दुकानों पर इन्हें खरीदने वालों की भीड़ भी अच्छी खासी रहती है.
सब्जी से गांव का नाम रोशन
चिंता केवट और हुकुमदास केवट बताते हैं कि, ''यह भी बड़ी खास बात है की सब्जियों की वजह से अब उनका गांव भी फेमस हो चुका है. क्योंकि गर्मियों के सीजन में पिछले कई सालों से पूरा महुआ टोला ही सीजनल सब्जियों की खेती करता है. उनके गांव में करीब 200 की जनसंख्या है और अधिकतर घरों के लोग गर्मियों के सीजन में सब्जियों का धंधा करते हैं. गर्मियों में वो कुनुक नदी के किनारे पर यह सारी फसल लगाते हैं और इसके लिए दिन-रात जी तोड़ मेहनत करते हैं तब कहीं जाकर वह यहां पर अपनी फसलों को बेचने के लिए ला पाते हैं.''
गोबर खाद का इस्तेमाल, दिन रात व्यस्त रहते हैं किसान
ETV भारत ने ''महुआ टोला के ही रहने वाले चिंता केवट से बातचीत की. वो बताते हैं कि, ''वे लोग अपनी सब्जियों की फसल को उगाने के लिए देसी अंदाज का ही प्रयोग करते हैं. गोबर खाद का इस्तेमाल करते हैं केमिकल किसी तरह का नहीं डालते हैं. जब तक की उनकी फसल को बहुत ज्यादा नुकसान ना हो तब तक वह कीटनाशक का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं. पूरे जैविक तरीके से खेती को प्रायोरिटी देते हैं. यही वजह है कि उनकी फसल में स्वाद होता है. अब तो इन्हीं सब्जियों की वजह से उनके गांव का नाम भी फेमस हो चुका है."
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हुकुमदास केवट कहते हैं कि, सब्जियां शहडोल के संभागीय मुख्यालय तक पहुंचाना इतना आसान नहीं होता है. सब्जियों की तुड़ाई के लिए तड़के 3:00 बजे खेतों पर परिवार के साथ पहुंच जाते हैं. वहां से सब्जियों की फसल की तुड़ाई होती है फिर इसके बाद उसे बोरी में भरा जाता है. फिर जैसा साधन मिल जाता है उससे 30 से 40 किलोमीटर का सफर तय करते हैं. तब कहीं जाकर 8:00 बजे दिन में संभागीय मुख्यालय पहुंच पाते हैं. शाम तक हम सब्जी बेचते हैं. अगर सब्जी बच जाती है तो रेट कम कर देते हैं ताकी सारी सब्जियां बिक जाएं.'' हुकुमदास केवट बताते हैं कि, रात में 11:00 बजे वह घर पहुंचते हैं और लगभग तीन से चार महीने ऐसा ही रूटीन चलता है.''
ग्राहक तक किसान की डायरेक्ट पहुंच
महुआ टोला के किसानों के लिए खास बात यह है कि वह हर दिन ताजा सब्जियां जिले वासियों के लिए लेकर आते हैं. इसके अलावा इसमें कोई बिचौलिया नहीं होता है. बल्कि ग्राहक और किसान के बीच में डायरेक्ट संबंध होता है. जिससे उन्हें मुनाफा भी होता है और यह बहुत ही अच्छी बात है. महुआ टोला के सब्जी व्यापारी बताते हैं कि, गर्मियों के सीजन में उनके गांव के अधिकतर लोग नदियों के किनारे ही सब्जियां लगाते हैं जब तक बारिश नहीं होती है और फिर उसके बाद जो उनके पास खेत है उस पर धान गेहूं जैसे फसलों की खेती करते हैं.