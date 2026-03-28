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किसानों को मिला मनी सेवर और ATM वाला मिनी हार्वेस्टर, भूसा भी स्टोर, पराली का नो टेंशन

शहडोल में गेहूं कटाई के लिए मिनी हार्वेस्टर मशीन ट्रेड में ( ETV BHARAT )

शहडोल जिले में इन दिनों गेहूं के सीजन में एक मशीन काफी ट्रेंड में है. गेहूं कटाई के लिए इस मशीन की काफी डिमांड है. ये मशीन खेत में उतरते ही एक साथ सारे काम करती है. बिगड़ते मौसम के कारण किसान के सामने तैयार फसल बर्बाद होने का टेंशन बना रहता है. ऐसे समय में गेहूं की कटाई के लिए ये मशीन बड़े काम की है. क्योंकि इस मशीन से गेहूं की कटाई भी हो जाती है, गहाई भी हो जाती है, और भूसा भी स्टोर होता है, जिसको किसान अपने मनचाही जगह पर रखवा सकता है.

शहडोल : गेहूं की फसल खेतों में पककर तैयार है. कटाई, गहाई का समय है. कई जगहों पर किसान गेहूं की कटाई भी शुरू कर चुके हैं. ऐसे में तरह-तरह की मशीनें आ रही हैं. कोई मशीन सिर्फ फसल काटती है, कोई मशीन सिर्फ गहाई करती है, किसी मशीन में कटाई और गहाई दोनों हो जाती है, लेकिन पराली बहुत ज्यादा बच जाती है. ऐसे में शहडोल जिले का एक किसान गजब मशीन लेकर आया है, जिसमें गेहूं की कटाई भी होती है, गहाई भी होती है, और भूसा भी स्टोर हो जाता है.

मशीन के मालिक गिरधारी लाल यादव बताते हैं "इस मशीन की काफी डिमांड है. क्योंकि ये मशीन किसान का पैसा बचाती है. यह मिनी हार्वेस्टर मशीन है. 5 साल पहले वह उसे लेकर आए थे. इसकी काफी अच्छी डिमांड है. इस मशीन की खास बात यह है कि किसानों की सबसे बड़ी समस्या गेहूं कटाई के समय में होती है. गेहूं किसी भी मशीन से कटवाएं, एक बार में मशीन एक ही काम करती है. लेकिन ये मशीन एक साथ सारे काम करती है. भूसा भी स्टोर करती है."

मिनी हार्वेस्टर से गेहूं फसल के एक साथ तीन काम (ETV BHARAT)

किसानों के लिए काफी किफायती है ये मशीन

गिरधारी लाल यादव का कहना है "अगर कोई किसान गेहूं की कटाई करवाता है तो उसे काफी खर्च आता है. अगर वो भूसी बनाना चाहता है तो उसके लिए लेबर से अगर कटाई करवानी पड़ती है. इसमें ज्यादा खर्च आएगा, समय भी लगेगा, रीपर से कटाई करवाते है तो फिर थ्रेसर की जरूरत होगी. उसमें भी पैसे लगेंगे, फसल कटाई के बाद खेत से फसल समेटने में लेबर लगेगी. फिर भूसी को स्टोर करने में भी पैसा लगेगा. ठीक इसी तरह हार्वेस्टर से अगर कटाई करते हैं तो पराली की समस्या आएगी. गेहूं की कटाई गहाई तो हो जाएगी हार्वेस्टर में लेकिन भूसा नहीं मिलेगा. यह मिनी हार्वेस्टर एक बार में सारे काम करता है."

गेहूं की कटाई करता मिनी हार्वेस्टर (ETV BHARAT)

शहडोल जिले में इकलौती मिनी मिनी हार्वेस्टर मशीन

मशीन मालिक गिरधारी लाल यादव बताते हैं "जिले में इस तरह की ये इकलौती मशीन है. इसे वो ₹25 प्रति घंटा के हिसाब से चलाते हैं. इस मशीन की खासियत ये है कि ये एक साथ सारे काम करती है. यह मशीन किसानों को बहुत पसंद आ रही है." मशीन की तारीफ करते हुए जीत लाल पटेल बताते हैं "उनके क्षेत्र में भी यह मशीन धूम मचा रही है और ज्यादातर किसान इस मशीन से गेहूं कटाई के लिए नंबर लगा रहे हैं."

शहडोल कृषि अभियांत्रिकी विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर आरके पयासी बताते हैं "यह मिनी हार्वेस्टर है, जिसमें थ्रेसर लगा हुआ है. इसमें गेहूं की कटाई के साथ गहाई भी होती है, भूसा भी बनता है. यह गेहूं साफ तरीके से निकाल देता है, भूसा भी बाहर स्टोर होता रहता है."