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मौसम दे रहा दगा, बीमा कराना है तो लास्ट डेट का न करें इंतजार, दोबारा नहीं मिलेगा मौका

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसान खरीफ वर्ष 2026 की अधिसूचित फसलों का बीमा अंतिम तारीख से पहले करा लें. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.

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बीमा कराना है तो लास्ट डेट का न करें इंतजार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 9:08 PM IST

2 Min Read
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शहडोल: इस बार खरीफ सीजन में मौसम को लेकर जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा है और बारिश जिस तरह से आंख-मिचौली कर रही है उसे देखते हुए किसान भी परेशान हैं. ऐसे में अगर आप खरीफ सीजन की खेती कर रहे हैं और अपनी फसलों का बीमा करना चाहते हैं तो समय रहते बीमा कर लें क्योंकि आखिरी तारीख निकल जाने के बाद यह मौका भी आपके हाथ से छूट सकता है.

कब तक करा सकते हैं फसल बीमा

शहडोल के एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के जिला समन्वयक जितेंद्र विश्वकर्मा बताते हैं, "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2026 की अधिसूचित फसलों का बीमा कराने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 तय की गई है. जिले के किसान समय-सीमा के भीतर अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा करा लें.

किन फसलों का बीमा, कितना प्रीमियम

खरीफ मौसम में धान, सोयाबीन, मक्का, अरहर, ज्वार, कोदो-कुटकी, मूंगफली, तिल, मूंग एवं उड़द सहित अधिसूचित फसलों का बीमा कराया जा सकता है. जिसमें किसानों को प्रीमियम राशि का केवल 2 प्रतिशत अंश ही जमा करना होगा, जबकि शेष प्रीमियम का वहन शासन द्वारा किया जाएगा.

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फसलों का बीमा अंतिम तारीख से पहले करा लें किसान (ETV Bharat)

योजना का लाभ लेने के लिए किसान जिले की सहकारी समितियों, कॉमन सर्विस सेंटर, सभी बैंकों, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल, एआईसी प्रतिनिधि, पीओएसपी बीमा एजेंट और उर्वरक विक्रय केंद्रों के माध्यम से पंजीयन करा सकते हैं. अऋणी किसानों को पंजीयन के लिए भू-अधिकार पुस्तिका की प्रति, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति, बुवाई प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर प्रस्तुत करना होगा.

बीमा कराना है तो लास्ट डेट का न करें इंतजार

कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुए समय रहते फसल बीमा कराएं, जिससे प्राकृतिक आपदा की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. अधिक जानकारी के लिए संबंधित कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी या निकटतम बैंक शाखा से संपर्क किया जा सकता है. जहां से आपको जानकारी भी मिल सकती है.

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