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मजदूरों व थ्रेसर की नो टेंशन, कीचड़ में दौड़ रहा चैन कंबाइन हार्वेस्टर, साफ करे धान का एक-एक दाना

शहडोल: शहडोल जिले में अकवान तूफान की वजह से एक-दो दिन बारिश का दौर देखने को मिला. जिसके बाद धान की खेती करने वाले किसानों की समस्या बढ़ गई थी कि, आखिर धान की पकी फसलों की कटाई कैसे करें. क्योंकि ज्यादातर खेतों में पानी और कीचड़ हो गई थी. मौसम का इस तरह से खराब हो जाना किसानों को चिंता में डाल दिया था. लेकिन ऐसे माहौल में चैन कंबाइन हार्वेस्टर किसानों के लिए वरदान साबित हुआ है. क्योंकि यह मशीन पानी वाले खेत कीचड़ में और छोटे खेतों में भी चली जाती है. इसीलिए इसकी डिमांड किसानों के बीच बहुत ज्यादा बनी हुई है.

देखा जाए तो अगर किसान इस हार्वेस्टर से कटाई नहीं करते तो पहले उन्हें रीपर मशीन या मजदूरों से धान की कटाई करनी पड़ती है. उसमें पैसा लगता, उसके बाद धान का गठान बनाकर उसे उठाना पड़ता उसमें भी मजदूर लगते उसमें भी पैसा लगता. फिर थ्रेसर से उसकी गहाई होती, तो उसमें ज्यादा पैसा लग जाता है. लेकिन चैन कंबाइंड हार्वेस्टर किसानों के लिए समय पैसा मेहनत सब कुछ बचत कर रहा है. जिसकी वजह से किसान इस मशीन को बहुत पसंद कर रहे हैं.

'चैन कंबाइंड हार्वेस्टर' मशीन शहडोल के धान किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है. उसकी वजह यह है कि यह मशीन धान की कटाई भी कर देती है. साथ ही साथ गहाई भी कर देती है. साफ दाना भी निकाल देती है, जिसकी वजह से किसानों का पैसा और समय बच रहा है. धान की पकी फसल बारिश में बर्बाद न हो जाए इसकी चिंता भी दूर हो रही है. ये मशीन छोटे खेतों पर भी बेहतरीन कटाई कर रही है. कीचड़ वाले, पानी वाले खेतों और सूखे खेतों पर भी काम कर रही है.

शहडोल जिले के गोपालपुर गांव के रहने वाले संजय शुक्ला बताते हैं कि, ''वह धान की खेती करते हैं, ये मशीन तो वो अपने खेतों के लिए लेकर आए थे. जब फसल काटनी होती थी तो मजदूर नहीं मिलते थे जिसकी वजह से फसल अक्सर बर्बाद हो जाया करती थी. उनके ज्यादातर खेत गहरे खेत हैं, जिसमें पानी लंबे समय तक बना रहता है. जिसमें मजदूरों के माध्यम से ही कटाई हो पाती है, रीपर मशीन भी नहीं चल पाती थी. जिससे उनको बहुत ज्यादा पैसा भी लगता था. कई बार फसल बर्बाद भी हो जाती थी. जिसके बाद वो ये मशीन लेकर आए और इसे अपने घर की खेती में भी इस्तेमाल करते हैं. जरूरत पड़ने पर इसे किराए पर भी चलाते हैं, जिससे कुछ आय भी हासिल कर लेते हैं.''

किसानों की पसंदीदा मशीन (ETV Bharat)

बारीक से बारीक धान को उठाने की क्षमता

संजय शुक्ला बताते हैं कि, ''ये मशीन सूखा गीला कीचड़ हर जगह चल जाती है. इसे चैन कंबाइंड हार्वेस्टर भी कहते हैं. ये अच्छे से काम करती है. बारीक से बारीक गिरे धान को भी उठा लेती है, खड़े धान को भी काटती है और अच्छा दाना भी निकालती है. कचरा कम से कम मात्रा में आता है. अपने क्षेत्र के किसानों के लिए यह वरदान साबित हो रही है. वजह है कि, पहले तो मजदूर ना मिलने की वजह से किसानों का अक्सर नुकसान हो जाता था. दूसरा शहडोल जिले में ज्यादातर किसानों के खेत छोटे-छोटे हैं, जिनमें मेढ़ भी बने होते हैं, जिसमें बड़े वाहन नहीं घुस पाते थे. लेकिन इस तरह की मशीन बहुत अच्छे से कटाई कर रही है.''

जब उनसे पूछा गया कि, यह मशीन कीचड़ में क्यों चलती है. इसे लेकर संजय शुक्ला बताते हैं कि, ''इसमें रबर बेल्ट का चैन दिया है. पोकलेन मशीन की तरह कीचड़ में भी आसानी से चल जाती है.''

चैन कंबाइंड हार्वेस्टर से फसल बर्बाद होने का कम खतरा (ETV Bharat)

कृषि वैज्ञानिक बीके प्रजापति ने बताया कि, ''चैन कंबाइंड हार्वेस्टर जिसे ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर भी कहा जाता है, यह एक आधुनिक कृषि मशीन है. जिसमें साधारण रबर के टायरों की जगह पर रबर या लोहे की चौड़ी चैन ट्रैक लगी होती है. यह मुख्य रूप से दलदली और कीचड़ भरे खेतों में काम करने के लिए बनाई गई है. साधारण टायर वाली हार्वेस्टर मशीन गीली मिट्टी में धंस जाती थी, फिसलने लगती थी. लेकिन चैन हार्वेस्टर चौड़ी पट्टियों की वजह से जमीन पर कम दबाव डालती है. बिना फंसे आसानी से चलती है, इसका सबसे ज्यादा उपयोग धान की कटाई में होता है.''