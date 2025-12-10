ETV Bharat / state

छोटे सेब जैसा दिखने वाला बेर, कम जमीन में देता है डबल मुनाफा, बाजार जाते ही छूमंतर

शहडोल जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर करकटी गांव है. यहां के रहने वाले हैं राम सजीवन कचेर, जो अपने यूनिक खेती के लिए जाने जाते हैं. कुछ साल पहले उन्होंने 44 डिग्री तापमान में वाले इलाके में सेब की खेती कर चौंका दिया था. अब उन्होंने बाल सुंदरी बेर लगाया है, जो इन दिनों उनके बगिया की शोभा बढ़ा रही है. बाग में बेर की लालिमा छाई हुई है, बाल सुंदरी बेर बिल्कुल सेब की तरह दिखता है. बस अंतर आकार का होता है. ये बेर हुबहू छोटे सेब की तरह होता है. यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट, मीठा और रसदार होता है."

शहडोल: आज के आधुनिक युग में अब खेती-किसानी में भी बहुत कुछ संभव है. ग्राफ्टिंग की तकनीक के जमाने में बहुत सारी ऐसी यूनिक चीजें हो रही हैं, जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं. शहडोल के करकटी गांव निवासी किसान राम सजीवन कचेर एक बार फिर सुर्खियों में है. इस बार उन्होंने बाल सुंदरी बेर उगाकर सभी का ध्यान आकर्षित किया है. इससे पहले राम सजीवन ने अपने खेत में सेब लगाकर लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया था. जिसकी अच्छी खासी पैदावार हुई थी.

किसान राम सजीवन कचेर कहते हैं कि "पिछले साल तो बाल सुंदरी बेर की फ्रूटिंग (पैदावार) कम हुई थी, लेकिन जितना भी हुआ था. वह मार्केट में हाथों हाथ बिक गया था. लोग फोन करके बाल सुंदरी बेर के लिए ऑर्डर दे रहे थे. मौजूदा साल में बाल सुंदरी बेर की फसल भी अच्छी खासी मात्रा में हुई है. उम्मीद है कि मार्केट में दाम भी अच्छे मिलेंगे." राम सजीवन कचेर बचाते हैं, "मार्केट में ये बेर 50 से 60 रुपए किलो तक थोक में चला जाता है और फुटकर बाजार में 80 से ₹100 किलो तक बिकता है. लोग इसे हाथों-हाथ खरीदते हैं."

स्वाद में रसीला बाल सुंदरी बेर (ETV Bharat)

बाग में कई तरह के लगाए हैं बेर

राम सजीवन बताते हैं, "इस बार उन्होंने 1 एकड़ में तरह तरह बेर लगाकर नया प्रयास किया है, जिसमें कुछ पेड़ उन्होंने बाल सुंदरी बेर के लगाए हैं. इनमें से कुछ पेड़ कश्मीरी एप्पल बेर के भी हैं. ग्रीन वाले बड़े बेर के कुछ पौधे भी लगाए हैं. इसे शहडोल में इलाहाबादी बेर के नाम से जाना जाता है. इस तरह से एक एकड़ में उन्होंने बेर की खेती शुरू की है. जिसमें कुल 268 बेर के पौधे लगे हैं, जिसमें तीनों तरह के बेर शामिल हैं. अगर इस तरह के बेर लगाते हैं, तो हार्वेस्टिंग के समय में एक पेड़ से कम से कम 30-40 किलो बेर की पैदावार होगी. अभी तो ये 2 साल के पौधे हैं, जब इन पेड़ों की जड़ मजबूत हो जाएंगी और पौधा पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा तो एक पेड़ से 60-70 किलो तक बेर पेड़ में लगेंगे."

बेर का बगीचा (ETV Bharat)

कहां मिलेंगे पौधे, कैसे लगाएं

किसान राम सजीवन बताते हैं कि "बाल सुंदरी बेर के बारे में उन्होंने यूट्यूब में देखा था. इसके उन्होंने इसकी पैदावार और बाजार में डिमांड के बारे में पता किया. इस दौरान उन्हें पता चला कि बाल सुंदरी बेर कैसे लगाना है और ये बेर कहां मिलेंगे." उन्होंने बताया कि कोलकाता से बाल सुंदरी बेर के पौधे मंगवाए थे. घर तक पहुंचने में एक पौधे का खर्च लगभग 45 रुपए पड़ा था."

पौधे मंगवाने के बाद राम सजीवन ने जनवरी में इसे अपने खेत में लगवाना शुरू किया. सबसे पहले खेत में 2 बाय 2 फीट के गड्ढा खोद लें फिर उसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दें. खाद डालने के बाद डेढ़ बाय डेढ़ का गड्ढा बचेगा. उसमें कुछ फंगीसाइड भी डाल दें और पौधे को लगा दे. करीब 8 महीने बाद ही यह पौधा फल देना लायक तैयार हो जाएगा और कुछ फल भी लगने लगेंगे. हालांकि शुरुआत में 2 से 5 किलो तक ही फल देगा. जब पौधा पूरी तरह मैच्योर होगा, तभी अच्छे से फल लगेंगे."

बेर के साथ ले रहे 2 और फसल

किसान राम सजीवन कचेर कहते हैं कि "एक एकड़ में जो उन्होंने बेर का बगीचा तैयार किया है. उसमें बाल सुंदरी जैसे यूनिक बेर लगा रखे हैं. इसके साथ ही उसमें एक और नया प्रयोग वो कर रहे हैं दो सीजन की सब्जी वाली फसलें भी ले रहे हैं. इसके लिए वो कहते हैं इसे बड़ी आसानी से किया जा सकता है. हमने बगीचे में जो बेर के पेड़ लगा रखे हैं, उनके बीच की दूरी करीब 16 फीट है. फरवरी में बेर की फसल कटने के बाद पेड़ों के तनों को कटवा ले. इस से पूरी तरह से खेत खाली हो जाएगा. इसके बाद पेड़ों के बीच वाली जमीन पर खरबूजा, लौकी, कद्दू जैसी सब्जियों की फसल ले सकते हैं."

कम जमीन में डबल मुनाफा देता है ये बेर (ETV Bharat)

अगर हम खरबुजा की फसल लेते हैं तो मई महीने में इसकी हार्वेस्टिंग शुरू होगी. उस समय इसके अच्छे दाम मिलते हैं. तब तक में 3 महीने से 4 महीने में दो-दो फीट का हमारा यह बेर का पौधा आएगा. इसके बाद में खरबूजे की फसल को हार्वेस्टिंग करवाकर खत्म कर दो. फिर इसी जमीन पर अगली फसल खीरा, भिंडी, बैगन, मिर्च लगा लो, जो अगस्त सितंबर तक तैयार हो जाएगी. इस फसल को लेने तक बेर के पेड़ों में फूल आने शुरू हो जाएगे. तब हमारा जगह भी खाली हो जाएगी. उसके बाद सफाई करके बेरों की तैयारी में शुरू कर दो. इस तरह से हम इस जगह का दो तरह से इस्तेमाल भी कर सकते हैं."

बेर की फसल में कितनी है बचत

बाल सुंदरी बेर की खेती से आखिर उनका कितना बच जाता है. इसे लेकर राम सजीवन कचेर कहते हैं कि "अभी तो उनके पौधे 2 साल के हैं, ज्यादा बड़े नहीं हुए हैं. इसके बाद भी एक पौधे से करीब 2000 रुपए का मुनाफा कमा ले रहे हैं. पिछले साल तो एक पेड़ से 1200 रुपए ही कमा सके थे, लेकिन उनका मानना है कि जब ये पौधे मैच्योर हो जाएंगे तब इससे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं. क्योंकि एप्पल बेर, कश्मीरी एप्पल बेर और बाल सुंदरी बेर की बाजार में काफी डिमांड रहती है."

क्या है बाल सुंदरी बेर?

कृषि वैज्ञानिक डॉ. मृगेंद्र सिंह बताते हैं, "बाल सुंदरी बेर भी एक तरह का एप्पल बेर ही है, जो लाल रंग का होता है. ये दिखने में बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव होता है. ये रसदार होता है. जहां एप्पल बेर की खेती संभव है, वहां बाल सुंदरी बरे की भी खेती हो जाती है. ये एक तरह का शंकर किस्म है. जैसे एप्पल बेर की खेती करते हैं, ठीक उसी तरह बाल सुंदरी बेर की खेती करते हैं."