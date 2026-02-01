ETV Bharat / state

आने वाला है आम का सीजन, अगर चाहते हैं फलों से लद जाए पेड़ तो करें ये उपाय

किसान राकेश ने बताया,"किसानों को आम की अच्छी पैदावार लेने के लिए आधुनिक मशीनों का सहारा लेना पड़ेगा. उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि पेड़ों के चारों ओर 3 फीट गोल और 6 इंच गहरा गड्ढा खोद ले. इसके बाद पेड़ के आसपास गड्ढे के किनारे मिट्टी डालकर थाला बना लें. इसके बाद थायमेट मिलाकर एक बार जरूर आम के पेड़ों की सिंचाई करनी चाहिए. फिर पेड़ों की जरूरत के मुताबिक सिंचाई करते रहना चाहिए. किसानों को यह प्रक्रिया दिसंबर के महीने में शुरू करनी चाहिए. क्योंकि आम के पेड़ों में फरवरी महीने में बौर आने लगते है. किसान अगर इस टिप्स को फॉलो करता है तो पेड़ मंजर (बौर) से लद जाएगा.

शहडोल के किसान राकेश अहिरवार ने कहा परंपरागत तरीके से आम की बागवानी करने पर पैदावार अच्छी नहीं होती है, इसलिए खेती का तौर-तरीका बदलना होगा और पूरी तरह से आधुनिक तकनीक से आम के पेड़ों की देखरेख करनी पड़ेगी.

शहडोल: बसंत ऋतु की शुरुआत हो चुकी है और आम के पेड़ों में बौर निकलने लगे हैं. वहीं आम की खेती करने वाले किसान तैयारियों में जुट गए हैं. आम के पेड़ों में बौर निकलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. जिसे देखते हुए किसान भाई अभी से अपने बगीचों में छोटे-छोटे ऐसे उपाय करने लगे हैं, जिससे उनके आम के पेड़ फलों से लद जाएं और उन्हें किसी तरह का नुकसान नहीं हो.

आम के पेड़ों में करें ये उपाय

कृषि वैज्ञानिक डॉ. मृगेंद्र सिंह कहते हैं कि "अगर आप आम की खेती करते हैं, आपके पास आम के पेड़ हैं और आप चाहते हैं कि आम के पेड़ों में फल लग जांए. इसकी देखरेख तो दिसंबर महीने से ही लोग शुरू कर देते हैं. इसके लिए सबसे पहले तो पौधों में चारों तरफ से थाला बना लें, क्योंकि जैसे ही गर्मियां शुरू होती हैं, टेंपरेचर थोड़ी बढ़ता है वैसे ही कीट पतंगे पेड़ों पर लगने लगते हैं. उन पर चढ़ना शुरू कर देते हैं, खासकर आपका एफिड रस चूसने वाले कीट इनका प्रकोप बढ़ेगा. इससे क्या होता कि आपने देखा होगा कि जैसे-जैसे टेंपरेचर बढ़ता है बौर आती हैं, फूल खिलने शुरू होते हैं, अपने यहां लोकल लैंग्वेज में उसे कहते हैं लासा लगने लगता है.

आपने देखा होगा कि पेड़ के नीचे कई बार एकदम मधु जैसा कुछ गिरा होता है, जो शहद की तरह दिखता है. पत्तियों में भी ये रहता है, कई बार पत्तियां काली पड़ जाती हैं. जो फल होते हैं, उनके भी रस चूस के उसको भी वो खराब कर देते हैं. इसलिए अगर आपके आम के पेड़ में बौर नहीं आये हैं, बौर में फूल नहीं खिले हैं, तो आप कोई भी इंसएक्टिसाइड जो आपके क्षेत्र के कृषि वैज्ञानिक सजेस्ट करें डाल सकते हैं."

कीटों से पेड़ों को बचाने करें ये उपाय

कृषि मित्र संजय कुमार के अनुसार, "आम के वृक्षों में जब मंजर आने लगे तो उसमें दवा का छिड़काव जरूर करना चाहिए. दवा का छिड़काव करते समय इस बात का ख्याल रखें कि जो भी दवा ले रहें हैं वह किसी कृषि विशेषज्ञ की सलाह पर ही लें. अगर आप बिना एक्सपर्ट के सलाह के दवा का छिड़काव कर देंगे तो नुकसान भी हो सकता है." उन्होंने कहा बौर में ऐसे कीट भी होते हैं, जो मंजर को खराब कर देते है. इनसे बचने के लिए दवा का जरूर इस्तेमाल करें.