कम जमीन में ज्यादा मुनाफा, प्राकृतिक आपदा का भी टेंशन नहीं, जानें इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल
एक ही जमीन में मछली, सब्जियों और फल की खेती, शहडोल के किसान ने इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल से लिखी खेती की नई इबारत. रिपोर्ट-अखिलेश शुक्ला.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 2:07 PM IST|
Updated : November 26, 2026 at 3:59 PM IST
शहडोल: मध्य प्रदेश के शहडोल में किसान आधुनिक खेती और नए-नए तरीकों को अपनाने से पीछे नहीं रहते हैं. यहां के किसान एक से बढ़कर एक आधुनिक खेती के तरीकों को अपना रहे हैं, जिससे किसानों को नुकसान कम और कमाई ज्यादा हो रही है. आज बात एक ऐसे ही किसान कर रहे हैं जिसने इंटीग्रेटेड फार्मिंग का नया मॉडल पेश किया है और उनकी इस तकनीक के फिर चर्चे हो रहे हैं.
खेती का गजब मॉडल इंटीग्रेटेड फार्मिंग
शहडोल के करकटी गांव निवासी रामनरेश कचेर ने खेती का एक ऐसा मॉडल तैयार किया है, जो लोगों के लिए एक मिसाल बन गया है. खेती की शुरुआत करने वाले लोग इस खास मॉडल को देखने आ रहे हैं, लंबे समय से एक्सपर्ट इंटीग्रेटेड फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, इससे प्राभावित होकर एक किसान ने अपने खेत में इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल तैयार किया है और इससे उन्हें फायदा भी हुआ है.
इंटीग्रेटेड फार्मिंग से खुले कमाई के कई रास्ते
किसान रामनरेश इस मॉडल को अपनाकर कम जमीन में सब्जियों से लेकर धान और गेहूं की खेती भी कर रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने पेड़ पौधे, नींबू का बगीचा भी लगा रखा है. रामनरेश ने नींबू का बगीचा एक बगिया मां के नाम के तहत लगाया है. इंटीग्रेटेड फार्मिंग के तहत उन्होंने खेत में तालाब भी बनाया है, जिनमें मछली पालन कर बेचते हैं. इसके अलावा तालाब का पानी खेती की सिंचाई में भी प्रयोग होता है.
नुकसान से बचाती है इस तरह की खेती
प्राकृतिक आपदा के चलते बागवानी और खेती में अक्सर भारी नुकसान होता है, लेकिन इस मॉडल का इस्तेमाल करने से अन्य फसलों से नुकसान की भरपाई हो जाती है. किसान रामनरेश कचेर ने बताया, " हमने पहले ही फैसला कर लिया था कि केवल एक ही तरह की खेती नहीं करनी है. जिस तरह से बिजनेसमैन कई अलग-अलग तरह के बिजनेस करते हैं, जिससे एक बिजनेस में नुकसान लगे तो दूसरे से उसकी भरपाई हो जाए, ठीक इसी तरह से इंटीग्रेटेड फार्मिंग अपनाई है, जिससे अगर फसल में नुकसान होता है तो डेयरी या मछली पालन से लाभ मिल जाए. अगर मछली पालन में नुकसान होता है तो सब्जियों की फसल से फायदा मिल जाए."
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स्मार्ट किसान का स्मार्ट मॉडल
शहडोल के सोहागपुर ब्लॉक की कृषि विकास अधिकारी रेखा अहिरवार बताती हैं, '' रामनरेश कचेर एक स्मार्ट किसान है और उसने इंटीग्रेटेड फार्मिंग का ऐसा मॉडल तैयार किया है, जो दूसरे किसानों के लिए एक रोल मॉडल की तरह है. रामनरेश कचेर ने अपने खेतों में धान और गेहूं की पारंपरिक खेती के साथ-साथ दो एकड़ में मटर, मूली, पालक, मेथी, खीरा, टमाटर और करेला जैसी मौसमी सब्जियों का उत्पादन करते हैं. मौसम के हिसाब फसल बदलते रहते हैं.''
उन्होंने आगे कहा, '' इसके अलावा उन्होंने एक एकड़ में नींबू का बगीचा और एक एकड़ क्षेत्र में तीन तालाबों का निर्माण कर रखा है. जहां मछली पालन करके अच्छा-खासा मुनाफा कमा रहे हैं. बाद में इन तालाबों के पानी का उपयोग फसलों की सिंचाई के लिए भी कर लेते हैं. इसके अलावा खेत की मेढ़ों का भी बेहतरीन उपयोग किया है. उसने मेढ़ो पर पपीता, आम और केला जैसे पौधे लगा रखे हैं. जिससे अच्छी कमाई होती है.
क्या होती है इंटीग्रेटेड फार्मिंग
कृषि विभाग के सहायक संचालक रमेंद्र सिंह बताते हैं, '' समन्वित कृषि प्रणाली जिसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग भी कहते हैं. इसके अंतर्गत कृषि कार्य के साथ पशुपालन, मछली पालन, उद्यानकी और फलदार वृक्ष की खेती करना सम्मिलित होता है. इसको डायवर्सिफाइड फार्मिंग भी कहते हैं. इस तरह से खेती करने से कई तरह से लाभ होता है, आप प्राकृतिक जोखिम से बच सकते हैं, अगर प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान होता है तो दूसरी फसल से वह नुकसान पूरा हो जाता है.''
वे आगे कहते हैं, '' शहडोल के परिपेक्ष्य में देखा जाए तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ये ट्राइबल जिला है और यहां के ज्यादातर किसानों के पास ज्यादा जमीन नहीं हैं, ऐसे में इंटीग्रेटेड फार्मिंग किसानों को खेती में होने वाली जोखिम से बचाता है. अगर किसान इंटीग्रेटेड फार्मिंग डाइवर्सिफाइड खेती के इस मॉडल को अपनाते हैं तो उन्हें एकांकी की तुलना मे ज्यादा लाभ होगा.