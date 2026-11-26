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कम जमीन में ज्यादा मुनाफा, प्राकृतिक आपदा का भी टेंशन नहीं, जानें इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल

शहडोल के किसान ने इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल से लिखी नई इबारत ( ETV Bharat )

शहडोल: मध्य प्रदेश के शहडोल में किसान आधुनिक खेती और नए-नए तरीकों को अपनाने से पीछे नहीं रहते हैं. यहां के किसान एक से बढ़कर एक आधुनिक खेती के तरीकों को अपना रहे हैं, जिससे किसानों को नुकसान कम और कमाई ज्यादा हो रही है. आज बात एक ऐसे ही किसान कर रहे हैं जिसने इंटीग्रेटेड फार्मिंग का नया मॉडल पेश किया है और उनकी इस तकनीक के फिर चर्चे हो रहे हैं.

किसान रामनरेश का फार्मिंग मॉडल (ETV Bharat) खेती का गजब मॉडल इंटीग्रेटेड फार्मिंग शहडोल के करकटी गांव निवासी रामनरेश कचेर ने खेती का एक ऐसा मॉडल तैयार किया है, जो लोगों के लिए एक मिसाल बन गया है. खेती की शुरुआत करने वाले लोग इस खास मॉडल को देखने आ रहे हैं, लंबे समय से एक्सपर्ट इंटीग्रेटेड फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, इससे प्राभावित होकर एक किसान ने अपने खेत में इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल तैयार किया है और इससे उन्हें फायदा भी हुआ है.