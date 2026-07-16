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फर्जी डॉक्टर बनकर मध्य प्रदेश के 3 जिलों में था पदस्थ, अब असली डॉक्टर पहुंचे थाने

शहडोल में फर्जी डॉक्टर का फर्जी कारनामा ( Getty Image )