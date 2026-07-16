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फर्जी डॉक्टर बनकर मध्य प्रदेश के 3 जिलों में था पदस्थ, अब असली डॉक्टर पहुंचे थाने

रीवा लोकायुक्त की टीम ने शहडोल से पकड़ा फर्जी डॉक्टर, राजस्थान के भरतपुर जिले के गांधीनगर के रहने वाले असली डॉक्टर महेश चंद शर्मा.

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शहडोल में फर्जी डॉक्टर का फर्जी कारनामा (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 8:17 PM IST

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Updated : July 16, 2026 at 8:30 PM IST

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शहडोल: मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से एक ऐसा अनोखा मामला सामने आया है जिसने स्वास्थ्य विभाग पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. यहां एक नटवरलाल चाचा ने अपने ही सगे भतीजे के डॉक्टर होने के दस्तावेजों का इस्तेमाल कर मध्य प्रदेश के तीन जिलों में सालों साल नौकरी की और सरकार को चूना लगाया. वह एक ही साथ तीन-तीन जगह से सैलरी उठा रहा था और जब यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ तो हड़कंप मचा गया.

फर्जी डॉक्टर का फर्जी कारनामा

अभी कुछ दिनों पहले रीवा लोकायुक्त की टीम ने शहडोल जिले के जयसिंहनगर के अंतर्गत ग्राम उफरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर महेश चंद शर्मा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा. लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद जब जांच आगे बढ़ी तो जो सच सामने आया, उसने सभी के होश उड़ा दिए. डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा की कहानी में नया मोड़ आ गया. जांच में सामने आया है कि जिस व्यक्ति को अब तक महेश चंद शर्मा समझा जा रहा था वह कथित तौर पर असली डॉक्टर नहीं है बल्कि अपने भतीजे की पहचान और शैक्षणिक दस्तावेजों का इस्तेमाल करके सालों साल सरकारी नौकरी कर रहा था.

जब थाने पहुंच गया असली डॉक्टर

मामले का खुलासा तब हुआ जब राजस्थान के भरतपुर जिले के गांधीनगर के रहने वाले डॉक्टर महेश चंद शर्मा खुद शहडोल पहुंच गए. उन्होंने जयसिंहनगर थाने में शिकायत भी दर्ज कराई और बताया है कि पिछले चार-पांच वर्षों से राजस्थान के डीग जिले के पुछरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल ऑफिसर के रूप में पदस्थ हैं. हाल ही में सोशल मीडिया और समाचारों में लोकायुक्त कार्रवाई की खबर देखने के बाद उन्हें पता चला कि उनके नाम और शैक्षणिक दस्तावेजों का इस्तेमाल कर कोई अन्य व्यक्ति मध्य प्रदेश में डॉक्टर बनकर नौकरी कर रहा है.

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शहडोल का जयसिंह नगर पुलिस थाना (ETV Bharat)

चाचा सतीश शर्मा पर शैक्षणिक दस्तावेजों और फोटो के दुरुपयोग का आरोप

शिकायत के अनुसार रिश्ते के चाचा सतीश शर्मा ने कथित रूप से उनके शैक्षणिक दस्तावेजों और फोटो का दुरुपयोग किया और शहडोल जिले के जयसिंहनगर विकासखंड अंतर्गत उफरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल ऑफिसर बनकर कार्यरत रहे. परिवार के लोगों को उन्होंने बताया कि वह कोटा में कोचिंग का काम करते हैं.

लोकायुक्त की जांच में हुआ खुलासा

रीवा लोकायुक्त की जांच में यह बात सामने आई थी कि ये फर्जी डॉक्टर शहडोल, श्योपुर और खरगोन तीनों जिलों में पदस्थ था, जिसके बाद हड़कंप मच गया. जानकारी के अनुसार फरवरी 2023 से खरगोन जिले के सेगांव ब्लॉक में भी पदस्थ था, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि एक व्यक्ति सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित तीन अलग-अलग जिलों में एक साथ पूर्ण कालिक सेवाएं कैसे दे रहा था और सरकारी वेतन कैसे ले रहा था. इस पूरे घटनाक्रम में संबंधित ब्लॉक मेडिकल अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग की निगरानी व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं.

जांच जारी है, जल्द FIR होगी

जयसिंहनगर थाना प्रभारी अजय बैगा का कहना है कि "शिकायत मिलने पर जांच की कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही FIR भी दर्ज की जायेगी. उन्होंने बताया कि उनके पास थाने में राजस्थान से महेश चंद्र शर्मा नाम का व्यक्ति आया था, जिसने शिकायत की है कि उनके रिश्ते के चाचा ने उनकी डिग्री का गलत इस्तेमाल किया है जबकि उन्होंने अपनी डिग्री कभी किसी को दी ही नहीं. अब इस मामले में हम जांच कर रहे हैं इसमें बड़े गिरोह का भंडाफोड़ हो सकता है, जांच जारी है."

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फिलहाल जयसिंहनगर पुलिस असली डॉ. महेश चंद्र शर्मा की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज करने की कार्यवाही कर रही है. वहीं अब यह जांच का विषय है कि इस कथित फर्जी नियुक्ति और बहुस्थापना के पीछे कौन-कौन लोग शामिल थे और सरकारी खजाने को कितना नुकसान हुआ. स्वास्थ्य विभाग में सामने आया है यह मामला प्रदेश के सबसे बड़े फर्जीवाड़े में से एक माना जा रहा है.

विभागीय नियमानुसार होगा एक्शन

शहडोल जिले के उफरी स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ फर्जी डॉक्टर महेश चंद शर्मा के मामले पर उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रिएक्शन दिया है, उन्होंने कहा कि "आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सेवा समाप्ति, वेतन वसूली और अन्य विभागीय कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी. विभाग की डिजिटल एवं आधुनिक निगरानी व्यवस्था के कारण ऐसे मामलों का खुलासा हो रहा है, जिससे दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाई सुनिश्चित की जा रही है".

Last Updated : July 16, 2026 at 8:30 PM IST

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