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नकली नोट खपाने की फिराक में आदिवासियों के बीच पहुंचे 5 शातिर दबोचे गये, पुलिस खंगाल रही नेटवर्क

शहडोल में नकली करेंसी के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार ( ETV Bharat )

शहडोल: खैरहा थाना पुलिस ने दीपावली से पहले बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 लाख से ज्यादा भारतीय नकली करेंसी जब्त की है. कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है. त्यौहारी सीजन में नकली करेंसी को बाजार में खपाने की तैयारी थी, लेकिन पुलिस ने समय पर कार्रवाई करते हुए नकली करेंसी के गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया.

नकली नोट, प्रिंटर और मोटरसाइकिल जब्त जानकारी के अनुसार, खैरहा थाने की पुलिस को मुखबिर से नकली भारतीय करेंसी के लेनदेन की सूचना मिली थी. जिस पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से 500 और 200 रुपये के टोटल 1,803 नकली नोट बरामद हुए हैं. जिनकी कीमत 8 लाख 71 हजार 200 रुपये है. इसके अलावा एक प्रिंटर और एक मोटरसाइकिल भी जब्त हुई है.