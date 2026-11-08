नकली नोट खपाने की फिराक में आदिवासियों के बीच पहुंचे 5 शातिर दबोचे गये, पुलिस खंगाल रही नेटवर्क
मध्य प्रदेश के शहडोल में नकली करेंसी और प्रिंटर के साथ 5 गिरफ्तार, यूट्यूब से सीखा निकली नोट छापने का तरीका. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 4:00 PM IST
शहडोल: खैरहा थाना पुलिस ने दीपावली से पहले बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 लाख से ज्यादा भारतीय नकली करेंसी जब्त की है. कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है. त्यौहारी सीजन में नकली करेंसी को बाजार में खपाने की तैयारी थी, लेकिन पुलिस ने समय पर कार्रवाई करते हुए नकली करेंसी के गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया.
नकली नोट, प्रिंटर और मोटरसाइकिल जब्त
जानकारी के अनुसार, खैरहा थाने की पुलिस को मुखबिर से नकली भारतीय करेंसी के लेनदेन की सूचना मिली थी. जिस पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से 500 और 200 रुपये के टोटल 1,803 नकली नोट बरामद हुए हैं. जिनकी कीमत 8 लाख 71 हजार 200 रुपये है. इसके अलावा एक प्रिंटर और एक मोटरसाइकिल भी जब्त हुई है.
कैसे पकड़ाया नकली नोट गिरोह
एसपी डॉ संजय अग्रवाल ने बताया, "6 नवंबर को खैरहा थाना पुलिस को नकली नोट सप्लाई होने की सूचना मिली. जिसके बाद पुलिस ने तुरंत ही एक्शन लेते हुए छिरहटी गांव के पास मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर दिया और संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ कर पूछताछ और तलाशी लेनी शुरू कर दी. आरोपियों के बैग की जब जांच की गई तो उसमें नकली भारतीय करेंसी नोट बरामद हुए, बरामद नकली करेंसी में 500 रुपये के कुल 1,702 नोट और 200 रुपये 101 नोट बरामद हुए. जिसकी कीमत 8 लाख 71 हजार 200 रुपये है. आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है."
5 आरोपी गिरफ्तार
आरोपियों की पहचान अनूपपुर जिले के राजेन्द्रग्राम थाना निवासी 34 वर्षीय शरद सिंह मरावी के रूप में हुई है. वहीं, दूसरे आरोपी की पहचान डिंडोरी जिला निवासी 33 वर्षीय मनीष कुमार के रूप में हुई है. वहीं, तीसरे आरोपी की पहचान डिंडोरी जिला निवासी 54 वर्षीय नन्हे सिंह मरकाम के रूप में हुई है. मामले में फरार अन्य आरोपी की तलाश जारी है. चौथे आरोपी की पहचान अर्जुली थाना निवासी 28 वर्षीय अरविन्द सिंह की रूप में हुई है. इसके अलावा पांचवे आरोपी की पहचान डिंडोरी जिले के गाड़ासरई थाना निवासी 36 वर्षीय अनिल कुमार रैती के रूप में हुई है.
यूट्यूब से सीखा नकली नोट बनाना
नकली नोट बनाने की तरकीब आरोपी ने यूट्यूब पर वीडियो देखकर सीखा और फिर अपनी दुकान को नकली नोट छापने का ठिकाना बना दिया. रंगीन प्रिंटर से 500 रुपए का नकली नोट छापकर उन्हें बाजार में खपाने के लिए खरीदारों की तलाश शुरू कर दी गई. लेकिन दीपावली के त्यौहार से ठीक पहले नकली नोटों के इस खेल पर शहडोल पुलिस ने ऐसा शिकंजा कसा की पूरा नेटवर्क ही बेनकाब हो गया.
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शहडोल एसपी संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि गिरफ्तार 3 आरोपी नकली नोटों को खरीदने के लिए आए थे. वहीं, दो आरोपी नकली नोट बेचने आए थे. जब्त नोट रंगीन प्रिंटर से स्कैन करके हूबहू ओरिजनल जैसे बनाए गए थे. ग्रामीण क्षेत्रों में नकली और असली नोटों की पहचान कर पाना मुश्किल होता है. इसलिए आरोपी ग्रामीण क्षेत्रों में नकली नोट खपाने की फिराक में थे.