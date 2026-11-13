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हाथी तबाह कर रहे किसानों की फसल, घर को पहुंचा रहे नुकसान, मुआवजे को बताया ऊंट के मुंह में जीरा

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शहडोल: शहडोल के उत्तर वन मंडल के ब्यौहारी तहसील अंतर्गत हाथियों का मूवमेंट लगातार देखने को मिल रहा है. इस क्षेत्र में आए दिन हाथियों का मूवमेंट बना ही रहता है. पिछले कई दिनों से यहां अलग-अलग क्षेत्र में करीब 60 से लेकर 62 की संख्या में हाथी विचरण कर रहे थे. जिससे काफी कुछ नुकसान भी हुआ है. हालांकि हाथियों का एक बड़ा ग्रुप अब बांधवगढ़ लौट चुका है, लेकिन अभी भी 25 हाथियों का एक ग्रुप लगातार बना हुआ है, जो बाणसागर के बैक वाटर वाले एरिया में लंबे समय से रह रहा है. ऐसे में हाथियों के नुकसान से ग्रामीणों का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है. कभी फसल तो कभी घर तो कभी कुछ. ऐसे में क्या उन्हें शासन की ओर से मिलने वाला मुआवजा पर्याप्त है.

हाथियों का आतंक और मुआवजा

तहसीलदार ब्यौहारी गैलेक्सी नागपुरे के मुताबिक "तहसील ब्यौहारी अंतर्गत हाथियों के मूवमेंट से खांड एवं पपौंध राजस्व सर्कल के ग्राम बंदरचुआ, झिरिया हनुमानपुर, खरहरा, बरहटा, आदर्श नगर तिखवा, दाल, अम्हार-तेरा, ठेचर, चरखा, करही, ढेका, चंदोला, मैर एवं सहरगढ़ में किसानों की फसलों एवं मकानों को क्षति पहुंचाई गई है. इस घटना के संबंध में राजस्व विभाग एवं वन विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रभावित ग्रामों में सर्वेक्षण कराया गया है. किसानों की फसलें की बर्बाद (ETV Bharat) इन मामलों में मिला मुआवजा सर्वेक्षण में वर्तमान समय तक कुल 15 मकानों को क्षति पहुंचने के प्रकरण सामने आए हैं, जिनमें पपौंध सर्कल के 08 मामलों में ₹38 हजार एवं खांड सर्कल के 07 मामलों में ₹34 हजार, इस प्रकार टोटल ₹72 हजार रुपये की मुआवजा राशि स्वीकृत की गई है. इसी प्रकार फसल क्षति के कुल 60 मामले सामने आए हैं, जिनमें पपौंध सर्कल के 24 मामलों में अनुमानित ₹1 लाख 50 हजार रुपए एवं खांड सर्कल के 36 मामलों में अनुमानित ₹2 लाख 52 हजार रुपए इस तरह से टोटल ₹4 लाख 02 हजार रुपए का मुआवजा राशि अनुमानित है. जंगल में 38 हाथियों के ग्रुप ने में मचा रखी है धमाचौकड़ी, दक्षिण वन मंडल में अलर्ट पर वन विभाग