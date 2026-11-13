हाथी तबाह कर रहे किसानों की फसल, घर को पहुंचा रहे नुकसान, मुआवजे को बताया ऊंट के मुंह में जीरा
शहडोल के कई ग्रामीणों इलाकों में हाथियों का मूवमेंट, किसानों की फसलें और घर तबाह, सरकार के मुआवजे को बताया कम. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 1:18 PM IST
शहडोल: शहडोल के उत्तर वन मंडल के ब्यौहारी तहसील अंतर्गत हाथियों का मूवमेंट लगातार देखने को मिल रहा है. इस क्षेत्र में आए दिन हाथियों का मूवमेंट बना ही रहता है. पिछले कई दिनों से यहां अलग-अलग क्षेत्र में करीब 60 से लेकर 62 की संख्या में हाथी विचरण कर रहे थे. जिससे काफी कुछ नुकसान भी हुआ है. हालांकि हाथियों का एक बड़ा ग्रुप अब बांधवगढ़ लौट चुका है, लेकिन अभी भी 25 हाथियों का एक ग्रुप लगातार बना हुआ है, जो बाणसागर के बैक वाटर वाले एरिया में लंबे समय से रह रहा है. ऐसे में हाथियों के नुकसान से ग्रामीणों का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है. कभी फसल तो कभी घर तो कभी कुछ. ऐसे में क्या उन्हें शासन की ओर से मिलने वाला मुआवजा पर्याप्त है.
हाथियों का आतंक और मुआवजा
तहसीलदार ब्यौहारी गैलेक्सी नागपुरे के मुताबिक "तहसील ब्यौहारी अंतर्गत हाथियों के मूवमेंट से खांड एवं पपौंध राजस्व सर्कल के ग्राम बंदरचुआ, झिरिया हनुमानपुर, खरहरा, बरहटा, आदर्श नगर तिखवा, दाल, अम्हार-तेरा, ठेचर, चरखा, करही, ढेका, चंदोला, मैर एवं सहरगढ़ में किसानों की फसलों एवं मकानों को क्षति पहुंचाई गई है. इस घटना के संबंध में राजस्व विभाग एवं वन विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रभावित ग्रामों में सर्वेक्षण कराया गया है.
इन मामलों में मिला मुआवजा
सर्वेक्षण में वर्तमान समय तक कुल 15 मकानों को क्षति पहुंचने के प्रकरण सामने आए हैं, जिनमें पपौंध सर्कल के 08 मामलों में ₹38 हजार एवं खांड सर्कल के 07 मामलों में ₹34 हजार, इस प्रकार टोटल ₹72 हजार रुपये की मुआवजा राशि स्वीकृत की गई है. इसी प्रकार फसल क्षति के कुल 60 मामले सामने आए हैं, जिनमें पपौंध सर्कल के 24 मामलों में अनुमानित ₹1 लाख 50 हजार रुपए एवं खांड सर्कल के 36 मामलों में अनुमानित ₹2 लाख 52 हजार रुपए इस तरह से टोटल ₹4 लाख 02 हजार रुपए का मुआवजा राशि अनुमानित है.
इस प्रकार मकान एवं फसल क्षति के लिए कुल अनुमानित मुआवजा राशि ₹4 लाख 74 हजार है. संबंधित प्रभावित हितग्राहियों को मुआवजा राशि उपलब्ध कराने के लिए तहसील स्तर से बिल तैयार करने की कार्रवाई की जा रही है. इसके अलावा राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से प्रभावित ग्रामों में निरंतर सर्वेक्षण किया जा रहा है.
हाथियों के मूवमेंट से किसानों को नुकसान
गौरतलब है कि जिस तरह से हाथियों का लगातार मूवमेंट शहडोल क्षेत्र में बना रहता है. खासकर जब फसल खेतों पर तैयार हो जाती है, उस समय काफी संख्या में हाथी यहां पहुंचते हैं और जहां भी जिन भी खेतों में पहुंचते हैं, इतनी संख्या में अगर एक साथ किसी खेत पर हाथी पहुंचेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फसलों का कितना ज्यादा नुकसान करेंगे. इसके अलावा घरों का कच्चे मकान का भी नुकसान करते हैं.
साथ ही हाथी मानव अंतर्गत की संभावनाएं भी बनी रहती हैं, ऐसे में मुआवजा राशि पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस तरह से हाथी ग्रामीणों का नुकसान पहुंचा रहे हैं उसे देखते हुए ग्रामीणों का कहना है कि शासन को मुआवजे की राशि भी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत कम है. इससे उनके नुकसान की भरपाई भी नहीं हो पाती है. हाथियों के नुकसान से वर्तमान में शासन जो मुआवजे की राशि दे रही है, वह कुछ ऐसा ही है कि ऊंट के मुंह में जीरा.