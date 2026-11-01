ETV Bharat / state

उत्तर से दक्षिण वन मंडल में आ धमका हाथी, शहडोल में हाथियों का मूवमेंट बरकरार, अलर्ट पर वन विभाग

शहडोल जिले में हाथियों का मूवमेंट लगातार जारी है ( Source: Bandhavgarh Tiger Reserve )

शहडोल: शहडोल जिले में इन दिनों हर ओर हाथियों का मूवमेंट देखने को मिल रहा है. उत्तर वन मंडल में जहां काफी संख्या में हाथी कई दिनों से भ्रमण कर रहे हैं तो वहीं अब एक हाथी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से दक्षिण वन मंडल में भी आ धमका है, जिसके बाद से दक्षिण वन मंडल की वन विभाग की टीम भी अलर्ट हो गई है. ग्रामीणों को भी लगातार अलर्ट किया जा रहा है.

अब दक्षिण वन मंडल में भी पहुंचा हाथी