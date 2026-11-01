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उत्तर से दक्षिण वन मंडल में आ धमका हाथी, शहडोल में हाथियों का मूवमेंट बरकरार, अलर्ट पर वन विभाग

शहडोल जिले में हाथियों का मूवमेंट लगातार जारी है, उत्तर वन मंडल के बाद दक्षिण वन मंडल में पहुंचा हाथी. रिपोर्ट अखिलेश शुक्ला.

Shahdol Elephant movement Continue
शहडोल जिले में हाथियों का मूवमेंट लगातार जारी है (Source: Bandhavgarh Tiger Reserve)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 1, 2026 at 10:07 PM IST

3 Min Read
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शहडोल: शहडोल जिले में इन दिनों हर ओर हाथियों का मूवमेंट देखने को मिल रहा है. उत्तर वन मंडल में जहां काफी संख्या में हाथी कई दिनों से भ्रमण कर रहे हैं तो वहीं अब एक हाथी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से दक्षिण वन मंडल में भी आ धमका है, जिसके बाद से दक्षिण वन मंडल की वन विभाग की टीम भी अलर्ट हो गई है. ग्रामीणों को भी लगातार अलर्ट किया जा रहा है.

अब दक्षिण वन मंडल में भी पहुंचा हाथी

शहडोल जिले के उत्तर वन मंडल में पहले से ही 50 से लेकर 62 हाथियों का मूवमेंट बना हुआ है और वन विभाग की टीम लगातार अलर्ट मोड पर है. विभाग हाथियों की निगरानी कर रहा है तो वहीं दूसरी ओर अब शहडोल जिले के दक्षिण वन मंडल में भी एक हाथी के आने की खबर है. शहडोल दक्षिण वन मंडल डीएफओ श्रद्धा पेंद्रे बताती हैं कि "बीती रात से ही शहडोल जिले के दक्षिण वन मंडल में बांधवगढ़ के रास्ते मानपुर होते हुए खनौधी रेंज के सरना के जंगलों में एक हाथी के आने की खबर है. वन विभाग की टीम लगातार एक्टिव हो चुकी है उस हाथी की निगरानी की जा रही है. उसके हर एक मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं.

Shahdol Elephant movement Continue
शहडोल जिले में हाथियों का मूवमेंट (Source: Bandhavgarh Tiger Reserve)

आधुनिक उपकरणों से भी निगरानी की जा रही है. ड्रोन के माध्यम से भी हाथी की निगरानी की जा रही है, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में मुनादी कराई जा रही है. ग्रामीणों को अवेयर किया जा रहा है कि जंगल की ओर न जाएं हाथी के नजदीक न आएं और हाथी से दूरी बनाकर रखें." इसके अलावा डीएफओ ने बताया कि उन्होंने सभी विभागों को भी सहयोग के लिए पत्र लिख दिया है.

धान की फसल तैयार, हाथी बरकरार

शहडोल जिले में इन दिनों ज्यादातर किसानों के खेतों में धान की फसल पककर तैयार है, तो वहीं कुछ किसानों की धान की फसल पकने की कगार पर है. एक तरह से कहा जाए तो शहडोल जिले में खरीफ सीजन में सबसे ज्यादा खेती होती है. छोटे से किसान से लेकर बड़े किसान तक खेती करते हैं और एक अच्छी खासी पूंजी फंसाते हैं.

elephants reached South Forest Division
हाथियों के मूवमेंट की ट्रैकिंग (Source: Bandhavgarh Tiger Reserve)

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इन दिनों जब फसल पककर तैयार है तो किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि हाथियों का मूवमेंट भी बन गया है. ग्रामीणों को चिंता बढ़ गई है कि कहीं उनकी फसल बर्बाद न हो जाए. उनके 4 महीने की मेहनत को हाथी सफा चट ने कर दें. इसके अलावा हाथियों का मूवमेंट जिधर होता है वहां वे कच्चे मकानों में भी तोड़फोड़ मचाते हैं. ऐसे में हाथियों के मूवमेंट के बाद ग्रामीणों की चिंता भी बढ़ जाती है.

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