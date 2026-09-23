शहडोल DFO ने बनाया धांसू प्लान, ग्रामीण क्षेत्रों में हाथियों के हमले का टेंशन खत्म
शहडोल में कच्चे मकानों को हाथियों के हमले बचाने का प्लान. 20 गांवों में बनेंगे प्रधानमंत्री आवास. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 23, 2026 at 11:36 AM IST
शहडोल: पश्चिम ब्यौहारी के बाणसागर के बैक वाटर वाले एरिया में करीब 25 हाथी लंबे अरसे से रह रहे हैं. यहां हाथियों ने अब स्थाई तौर पर अपना ठिकाना बना लिया है. इसके अलावा बांधवगढ़ से भी हाथियों का झुंड अक्सर आता रहता है. इस कारण अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मकानों के नुकसान और मानव-हाथी संघर्ष का खतरा बना रहता है. इसको देखते हुए अब डीएफओ तरुणा वर्मा ने नया प्लान तैयार किया है, जिसमें ग्रामीणों को बहुत हद तक नुकसान से बचाया जा सकता है.
हाथियों की धमाचौकड़ी से कच्चे मकान क्षतिग्रस्त
शहडोल के उत्तर वन मंडल की डीएफओ तरुणा वर्मा ने बताया, "अभी हमारे यहां 25 हाथियों का हर्ड है, इसके अलावा कुछ हाथी बांधवगढ़ से भी हमारे क्षेत्र में अक्सर भ्रमण करते रहते हैं. हाथियों का जो मुख्यत विचरण क्षेत्र है, वो वेस्ट ब्यौहारी, ईस्ट ब्यौहारी और गोदावल वाला क्षेत्र है. इस क्षेत्र में जो वेस्टर्न वाला इलाका है, वहां आज भी अधिकतर कच्चे मकान ही हैं. ऐसे में जब भी हाथियों का विचरण इन क्षेत्रों में होता है या फिर बांधवगढ़ से आते हैं तो दूर-दूर बने मकानों को नुकसान पहुंचाते हैं."
ग्रामीण और किसानों की बढ़ी टेंशन
ग्रामीण मकान में अनाज स्टोर करके रखे हैं, ऐसे में हाथी अनाज खाने के लिए कच्चे मकानों को भी टारगेट करते हैं और घर तोड़कर स्टोर अनाज खा लेते हैं. इस क्षेत्र में ये भी देखा गया है कि अधिकांश पुरुष मजदूरी करने के लिए बाहर चले जाते हैं. गांव में सिर्फ बड़ी तादाद में महिलाएं रहती हैं. ऐसे में कच्चे मकानों में रहने वाले लोग एक डेंजर जोन में आ जाते हैं.
20 गांवों में 717 मकान चिह्नित
डीएफओ तरुणा वर्मा ने 20 गांवों के 717 कच्चे मकानों का एक लिस्ट बनाकर कलेक्टर सौंपी है. डीएफओ ने कलेक्टर से अनुरोध किया है कि अगर इन लोगों को कच्चे मकान की जगह पर प्रधानमंत्री आवास से पक्का मकान दे दिया जाए, जिससे इनका जीवन हाथियों से बहुत सुरक्षित हो सकता है.
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हाथी और मानव संघर्ष की आशंका बढ़ी
फसलों के समय जब हाथी ग्रामीण क्षेत्रों में विचरण करते हैं तो सबसे ज्यादा खतरा हाथी मानव संघर्ष का रहता है. क्योंकि जब हाथी फसलों को खाने के लिए खेतों तक पहुंचते हैं तो कई बार गांव में आसपास के घरों को भी टारगेट कर देते हैं. ऐसे में कच्चे मकानों का काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है.