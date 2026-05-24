वन विभाग की पकड़ में आया आतंक मचाने वाला हाथी, आखिर क्यों रखा गया E5 नाम
शहडोल में आतंक मचा रहे हाथी का आखिरकार हो गया रेस्क्यू, इंसानों और मवेशियों पर लगातार कर रहा था हमला.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 24, 2026 at 1:31 PM IST
शहडोल: दक्षिण वन मंडल के केशवाही वन परिक्षेत्र के आसपास के इलाकों में पिछले कई दिनों से आतंक का पर्याय बन चुके जंगली नर हाथी को आखिरकार वन विभाग की टीम ने 4 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर लिया है. बता दें कि क्षेत्र में हाथी मानव संघर्ष की लगातार घटनाएं हो रही थी. ये हाथी ग्रामीण और मवेशियों पर हमले कर रहा था. जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ था, इस हाथी के रेस्क्यू के बाद अब क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली है.
कई दिन से चल रहा था रेस्क्यू
दहशत फैलाने वाले हाथी को पकड़ने के लिए पिछले 4 दिनों से रेस्क्यू के प्रयास किया जा रहे थे, ये हाथी इतना ताकतवर था कि एक बार पिंजड़ा भी तोड़कर भाग चुका है, लेकिन आखिर में रेस्क्यू टीम को 23 मई को सफलता मिली और बेलिया क्षेत्र में हाथी को सुरक्षित तरीके से बेकाबू कर बेहोश किया गया. इसके बाद उसे जंजीरों से बांधकर कंट्रोल किया गया. इस जटिल ऑपरेशन में जेसीबी मशीन, क्रेन ट्रक टैंकर फायर टेंडर ट्रैक्टर थर्मल और इंफ्रारेड ड्रोन सहित कई संसाधनों का आधुनिक संसाधनों का इस्तेमाल किया गया.
खितौली में छोड़ा गया
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं, कि "जंगली हाथी दक्षिण वन मंडल के केशवाही वन परिक्षेत्र के घनी आबादी वाले इलाकों के बहुत निकट विचरण कर रहा था. जिसकी ट्रैकिंग निरंतर रूप से की जा रही थी. हाथी के विचरण के लिए विस्तृत वन क्षेत्र उपलब्ध नहीं होने के कारण, हाथी का विचरण आबादी के आस पास ही बना हुआ था. जिससे हाथी मानव द्वंद्व की घटनाएं सामने आ रही थी.
जिसके बाद बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के रेस्क्यू दल व दक्षिण शहडोल वन मंडल के वन अमले ने चार दिन की कड़ी मशक्कत के बाद जंगली हाथी को केशवाही रेंज के रामपुर बीट से रेस्क्यू किया और बांधवगढ़ के खेतौली रेंज में सुरक्षित छोड़ा. हाथी को सैटेलाइट कॉलर आईडी पहनाई गई है, जिससे हाथी की रियल टाइम लोकेशन मिल सके. हाथी को निरंतर ट्रैक किया जा सके. जंगली हाथी को मुक्त करने के पहले विशेषज्ञों ने हाथी का स्वास्थ्य परीक्षण किया. हाथी के रिवाइव होने के बाद उसे जंगल मे मुक्त कर दिया गया."
रेस्क्यू में कई एक्सपर्ट हुए शामिल
हाथी के रिलीज ऑपरेशन में गाइडेंस क्षेत्र संचालक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व डॉ अनुपम सहाय ने किया. जिसमे उपसंचालक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, वन्यजीव स्वास्थ्य अधिकारी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, वन्यजीव स्वास्थ्य अधिकारी, संजय टाइगर रिजर्व, सहायक प्राध्यापक SWFH जबलपुर, SDO ताला, SDO पनपथा, SDO मानपुर सहित 60 से अधिक अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल रहे.
हाथी के मूवमेंट से दहशत में थे लोग
वन विभाग के अनुसार हाथी शहडोल जिले में प्रवेश करने से पहले अनूपपुर जिले में भी कई दिनों तक विचरण किया था. उसके मूवमेंट वाले क्षेत्रों में रात कालीन ड्रोन निगरानी और जन जागरूकता अभियान चलाए गए. कई संवेदनशील गांव में कच्चे मकान तक खाली करवाने पड़े. 13 मेई को केशवाही रेंज के गिरवा कुदरा टोला में ग्रामीण छोटेलाल सिंह और उनकी गाय की हाथी की हमले से मौत हो गई थी. घटना के बाद हालात की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग ने हाथी को पकड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू किया था. हाथी के आक्रामक व्यवहार के चलते ग्रामीणों में लगातार डर बना हुआ था. हाथी के रेस्क्यू की खबर मिलते ही क्षेत्र के ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है.
हाथी का नाम E5 क्यों पड़ा ?
केशवाही रेंज से जिस हाथी को पकड़ा गया है, उस हाथी का नाम E5 रखा गया था. इसके पीछे भी एक विशेष वजह है. वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक ये हाथी उन पांच हाथियों के दल का सदस्य था, जो छत्तीसगढ़ सीमा से अनूपपुर जिले में पहुंचे थे. विभाग ने इन हाथियों की तकनीकी पहचान के लिए उन्हें E 1 से E 5 तक का नाम दिया था.
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इनमें से 5वां हाथी E5 अपने झुंड से अलग होकर शहडोल जिले के जंगलों और गांव में विचरण करने लगा था और दहशत भी फैला रहा था. तकनीकी पहचान के आधार पर प्रत्येक हाथी की अलग-अलग प्रोफाइल तैयार की जाती है. इसीलिए इस हाथी का नाम E5 रखा गया था. जिसे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के खतौली रेंज में कॉलर आईडी के साथ छोड़ दिया गया है.