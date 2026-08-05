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शहडोल में ट्रांसफार्मर की शामत, तार गिरा तो ग्रामीणों ने बजाए लठ्ठ, बिजली विभाग का एक्शन

शहडोल में करंट लगने से बैल की दर्दनाक मौत ( ETV Bharat )