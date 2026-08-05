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शहडोल में ट्रांसफार्मर की शामत, तार गिरा तो ग्रामीणों ने बजाए लठ्ठ, बिजली विभाग का एक्शन

शहडोल में बैल को लगे बिजली के झटके से बौखलाए ग्रामीण, कर दिया ट्रांसफार्मर को चकनाचूर, बिजली विभाग ने दर्ज कराया केस. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.

Shahdol Electricity department
शहडोल में करंट लगने से बैल की दर्दनाक मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 2:01 PM IST

2 Min Read
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शहडोल: मध्य प्रदेश के शहडोल से एक दर्दनाक खबर सामने आई है. यहां करंट की चपेट में आने से 1 बैल की मौत हो गई. इससे नाराज होकर ग्रामीणों ने ट्रांसफार्मर पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. घटना के बाद विभाग ने एहतियातन बिजली बंद कर दी. इससे आसपास के क्षेत्रों में लंबे समय तक आपूर्ति ठप रही. ट्रांसफार्मर में तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

क्या है पूरा मामला?

मामला ब्यौहारी थाना क्षेत्र के पोंडी कला गांव का है. जहां मनसुखलाल कुशवाहा बैलों के माध्यम से किसानी करते हैं. वह मंगलवार को खेत की जुताई कर घर लौट रहे थे. इस दौरान मनसुखलाल के घर के पास लगे जर्जर ट्रांसफार्मर का एक तार अचानक टूटकर बैल पर गिर गया. जिससे जानवर करंट की चपेट में आ गया और मौके पर ही दम तोड़ दिया.

लोगों ने ट्रांसफार्मर पर लाठी-डंडे बरसाए (ETV Bharat)

आक्रोशित भीड़ ने ट्रांसफार्मर तोड़ा

घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई. इस दौरान आक्रोश भीड़ ने ट्रांसफार्मर पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया और पूरी तरह से बिजली के तारों को तोड़ डाला. इससे ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गया. इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें कुछ लोग तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं.

बिजली विभाग पर लगे लापरवाही के आरोप

नाराज ग्रामीणों का कहना है कि, लंबे समय से बिजली के तारों की शिकायत की जा रही थी, लेकिन जिम्मेदार विभाग ने समय रहते सुधार नहीं कराया. जिसके चलते बैल की दर्दनाक मौत हो गई. अगर टाइम रहते संबंधित विभाग इसको ठीक कर लेता तो आज इतनी बड़ी हानि नहीं होती.

इस पूरे मामले को लेकर एमपीईबी ब्यौहारी के ऐई बीके गुप्ता ने कहा, "ब्यौहारी थाना क्षेत्र के पोंडी कला गांव में बिजली की चपेट में आकर एक बैल के मरने की सूचना मिली है. इस दौरान ट्रांसफार्मर में तोड़फोड़ की घटना हुई है. कर्मचारी को मौके पर भेजकर आपूर्ति बहाल करा दी थी. साथ ही ट्रांसफार्मर में तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है."

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