कोरोना ने कुछ ऐसे मोड़ा वक्त, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बना फिश मैन, कमा रहा लाखों

कोरोना ने कुछ ऐसे मोड़ा वक्त, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बना फिश मैन, कमा रहा लाखों
युवाओं में अपना स्टार्टअप करने का क्रेज बढ़ता जा रहा है, शहडोल के पवन कुमार शाह नौकरी छोड़ बने फिशमैन, साल का कमा रहे लाखों.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 26, 2025 at 4:25 PM IST|
Updated : November 26, 2025 at 5:05 PM IST
रिपोर्ट: अखिलेश शुक्ला
शहडोल: कभी-कभी वक्त कुछ ऐसी करवट लेता है, कि सब कुछ बदल जाता है. आज हम एक ऐसे युवक के स्टार्टअप की बात करेंगे, जिसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की फिर नौकरी भी कर रहा था. भविष्य में उसी में कुछ नया स्टार्टअप करना चाहता था, लेकिन कोरोना ने उसकी सेट जिंदगी में कुछ ऐसा मोड़ लाया, कि वो कुछ सालों में ही खुद का स्टार्टअप शुरू करके फिशमैन बन गया.
इलेक्ट्रिक इंजीनियर बना फिश मैन
पवन कुमार शाह जो की अनूपपुर के रामनगर डोला नगर परिषद के रहने वाले हैं. उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की पढ़ाई की. दो साल भोपाल में ही बतौर इंजीनियर नौकरी भी की, लेकिन वक्त ने कुछ ऐसी करवट बदली, कोरोना की वजह से घर आना पड़ा. फिर वो वापस भोपाल नहीं लौट पाए. अब वो फिशमैन बन गए हैं. अपने इसी नए स्टार्टअप से मछली पालन करते हुए, लाखों रुपए कमा रहे हैं. इलेक्ट्रिक इंजीनियर से फिशमैन तक का सफर तय कर लिया है और अपने काम से काफी खुश भी हैं.
कैसे शुरू किया स्टार्टअप ?
पवन कुमार शाह के फिश मैन बनने की कहानी भी काफी दिलचस्प है. अपने संघर्ष की कहानी को काफी मुस्कुरा कर बताते भी हैं. वो कहते हैं कि "उन्होंने ये स्टार्टअप के बारे में सोचा ही नहीं था, कि वो कभी फिश फार्मिंग करेंगे, लेकिन वक्त ने ऐसी करवट बदली की सारी सोच धरी की धरी रह गई. आज वो अपने इस काम से काफी खुश भी हैं. पवन कुमार शाह कहते हैं कि पहले वो इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे, अच्छी खासी नौकरी चल रही थी. उन्होंने भविष्य में सोचा भी था कि अपना स्टार्टअप ल शुरू करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिकल को लेकर ही कोई काम शुरू करेंगे.
तभी कोरोना के चलते लॉकडाउन लग गया, इस दौरान वे भी अपने घर आ गए. लोगों का आना-जाना और ट्रेनें भी बंद हो गई. जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी चेकिंग काफी टाइट चल रही थी, जिसकी वजह से वो फिर से वापस अपने वर्कप्लेस पर नहीं लौट सके. फिर जब वो बेरोजगार हो गए, तो फिर उन्होंने सोचा कि अब कुछ अपना काम करना चाहिए. तभी अपने गृह नगर में तालाबों में घूमते हुए मछलियों को देखते थे, तो उन्हें बहुत मजा आता था. एक्वेरियम तो पहले से ही घर में रखे थे. फिर पवन ने अपना नया स्टार्टअप मछलियों को लेकर ही शुरू करने के बारे में सोचा. वे बताते हैं कि उन्होंने सिचुएशन को देखते हुए फिशरीज के ऊपर ही काम करना शुरू कर दिया.
न जमीन, न तालाब, लीज पर लेकर काम
पवन कुमार शाह कहते हैं कि उन्होंने मछलियों को लेकर स्टार्टअप करने के बारे में तो प्लान तैयार कर लिया, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी कि कहां किया जाए. वो नॉर्मल फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं. उनके पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे. फिर लीज पर लेकर काम शुरू करने के बारे में फैसला किया. इसके लिए पवन रामनगर डोला नगर परिषद में ही कोल माइंस की जो खदान बंद पड़ी थी, उसे शासन से लीज पर लिया और इस खदान के पानी पर उन्होंने मछली पालन का काम शुरू कर दिया. यहीं से उनके फिशमैन बनने की कहानी शुरू होती है.
ऐसे बनाया बाजार ?
कोई भी नया स्टार्टअप शुरू करने में सबसे बड़ी चुनौती बाजार कहां से लाया जाए, इसे लेकर आती है. फिशमैन पवन कहते हैं कि ये चिंता तो उनके मन में भी थी. बाजार में व्यापारियों से जब हमने बात की, तो वह मनमाने रेट पर मांग रहे थे. 70-80 रुपए से ज्यादा में लेने को तैयार नहीं थे, इसके बाद हमने दिमाग लगाया कि जो हमारे मार्केट में मछलियां आ रही हैं, 10 से 15 दिन पुरानी आती हैं, तो उन्होंने तय किया कि अगर हम लोगों को जिंदा मछली प्रोवाइड करेंगे, तो लोग ज्यादा से ज्यादा हमारी तरफ आकर्षित होंगे. अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो फिर हम लोगों ने इस दिशा में काम करना शुरू किया.
अब इसके लिए चुनौती थी कि हम जिंदा मछली लेकर कैसे जाएं? बाजार में कोई हमसे मछली ले भी नहीं रहा था, तो फिर हमारे पास एक इको गाड़ी थी, उसमें ही हमने टंकी बनाई. उसे लेकर बाजार में जाने लगे और लोगों को जिंदा मछलियां अवेलेबल कराना शुरू कर दिया. ऐसे में कई कस्टमर हमारी तरफ आकर्षित हो रहे थे. इस चीज को जब वहां के व्यापारियों ने देखा तो उन्होंने हमारे सामने एक बात रखी कि आप अपने फार्म पर ही रहिए और अपनी मछलियां हमें दीजिए. हम बेचेंगे, उनको भी लगा की पुरानी मछलियां बेचने से अच्छा है कि जिंदा ताजा मछली बेची जाए, क्योंकि बाजार में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी. इसके बाद धीरे-धीरे उन व्यापारियों से हमारे संपर्क हो गए.
सही दाम पर वो हमसे खरीदारी करने लगे और हमारा बाजार भी बन गया. पवन कहते हैं अभी हम लोग मनेंद्रगढ़, बिजुरी, राजनगर, घोंघा पानी में तो मछलियां दे ही रहे हैं, इसके अलावा ज्यादा हो जाती है, तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और रायपुर भी भेजते हैं. साथ ही उत्तर प्रदेश में भी भेजते हैं.
क्या है केज कल्चर, कितना अनुदान
ऐसा कम ही होता है कि किसी स्टार्टअप में पैसे की कमी एक समस्या बनकर न आई हो. वो बताते हैं कि पहले जब लीज पर जमीन ली, तो काम शुरू करने में दिक्कत आई. खुले में सब कुछ था, तो बहुत लॉस होता था, क्योंकि मछलियां चोरी हो जाती थी. एक साल उनका नुकसान हुआ. दूसरे साल उन लोगों ने तय किया कि वो केज कल्चर के लिए अप्लाई करेंगे. इसके लिए प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के लिए उन्होंने अप्लाई किया. जिसमें उन्हें 24 केज अलॉट हुआ. जिसमें 40% अनुदान था. जब हम लोगों ने काम किया तो 1 से 2 साल में ही इतना अच्छा रिजल्ट आने लगा कि केज बढ़ाने की कोशिश भी शुरू कर दी. निरंतर स्पीड में अब आगे बढ़ते जा रहे हैं और काम करते जा रहे हैं, केज भी बढ़ते जा रहे हैं.
कब से कर रहे काम, कितनी आय
फिशमैन पवन कुमार शाह बताते हैं कि उन्होंने फिश फार्मिंग का ये स्टार्टअप कोरोना के समय ही 2020 से शुरू किया था. अब 5 साल हो गए हैं. लगातार उनका ये बिजनेस बढ़ता ही जा रहा है. कई और काम भी इसके साथ उन्होंने शुरू कर दिए हैं. अब वो सालाना तीन से चार लाख रुपए तक कमा लेते हैं. साल दर साल प्रोडक्शन के हिसाब से घटता-बढ़ता रहता है. सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोगों को रोजगार भी देकर रखे हैं. डायरेक्टली उनके साथ 6 से 7 लोग जुड़े हुए हैं, और इनडायरेक्ट तौर पर 20 से 25 लोग उनके साथ काम कर रहे हैं.
पवन कुमार शाह कहते हैं कि अब उन्होंने फिश फार्मिंग के अलावा फिश फीड, फिश सीड का भी काम शुरू कर दिया है. सीड के लिए एजेंसी ली हुई है और कई सारे कार्य धीरे-धीरे कर रहे हैं. इसके अलावा अगर कोई केज कल्चर करना चाहता है, तो वहां भी वो लोग प्रोजेक्ट लगा कर दे रहे हैं. उस दिशा में भी काम कर रहे हैं, लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, और मदद भी कर रहे हैं.
- इस मछली को कहते हैं टाइगर ऑफ रिवर, ब्यूटी के लिए फेमस है मध्य प्रदेश की स्टेट फिश
- छठवीं फेल हूं साहब, पर मैंने खुद अफसर बनाए हैं, पांच में से 4 बच्चे सरकारी नौकरी में
खुद का बिजनेस बेस्ट
पवन कुमार शाह युवाओं को लेकर कहते हैं कि खुद का स्टार्टअप ज्यादा बेस्ट होता है. खुद का काम हो तो उससे बेहतर कुछ नहीं है. वह कहते हैं कि जब मैं नौकरी करता था, तो घर छोड़कर बाहर रहना खाने की व्यवस्था, पैसे की भी कमी बनी रहती थी. दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता था. हर समय तनाव रहता था, लेकिन अब वो जब अपना स्टार्टअप शुरू कर चुके हैं. अब उन्होंने लगभग 40 से 50 लोगों के लिए कंसल्टेंसी का काम भी शुरू कर दिया है.
मतलब किसानों को मछली पालन भी शुरू करवा चुके हैं. मछली पालन की ट्रेनिंग भी देते हैं, सीड्स और फीड भी अवेलेबल कर रहे हैं. सीड्स के लिए एजेंसी ले रखी है, तो बहुत सारे कार्य शुरू कर दिए हैं. मुझे अपना काम करने में काफी मजा भी आ रहा है. अब पैसे भी मिल रहे हैं. काम से संतुष्टि भी मिल रही है, और किसी तरह का दबाव भी नहीं है."