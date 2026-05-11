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मदद के बहाने बुजुर्ग का बदला ATM कार्ड, घर पहुंचते ही आने लगे पैसे कटने के धड़ाधड़ मैसेज

शहडोल में एटीएम से पैसे निकालने पहुंचे बुजुर्ग का अज्ञात व्यक्ति ने बदल लिया कार्ड, खाते से 80 हजार रुपए उड़ाए.

SHAHDOL ATM CARD EXCHANGE SCAM
मदद के बहाने बुजुर्ग से ATM कार्ड बदल उड़ाए 80 हजार रुपए (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 11, 2026 at 1:18 PM IST

2 Min Read
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शहडोल: एक बुजुर्ग से एटीएम कार्ड बदलकर खाते से हजारों रुपए निकाले जाने का मामला सामने आया है. बुजुर्ग एटीएम से पैसे निकालने गया था. इसी दौरान एक व्यक्ति ने उनका एटीएम कार्ड बदल दिया और बाद में खाते से हजारों रुपए निकाल लिए. जब पीड़ित परिवार को इसकी जानकारी लगी, तो उन्होंने इसकी शिकायत थाने में की. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

एटीएम बदलकर खाते से हजारों उड़ाए

अगर आप भी एटीएम से जाकर पैसा निकालते हैं, तो सावधान रहें. क्योंकि ऐसी ठगी आपके साथ भी हो सकती है. घटना बुढार थाना क्षेत्र की है, जहां बुढ़ार के रहने वाले संतोष श्रीवास्तव जिनकी उम्र 65 वर्ष है, वे एक एटीएम से पैसे निकालने पहुंचे थे. उनका बेटा अंकित श्रीवास्तव बाहर नौकरी करता है और उसी के खाते का एटीएम कार्ड बुजुर्ग के पास था. बुजुर्ग पेट्रोल पंप के सामने स्थित एटीएम से पैसे निकालने पहुंचे, जहां उन्होंने करीब 13, 500 रुपए निकाले.

हेलमेट पहने अज्ञात व्यक्ति ने बदला एटीएम कार्ड

इसी दौरान एटीएम के अंदर हेलमेट पहने हुए एक अज्ञात व्यक्ति बुजुर्ग के पास पहुंचा. उसने मदद करने के बहाने बुजुर्ग को बातों में उलझा लिया और शातिर तरीके से उनका एटीएम कार्ड ही बदल दिया. बुजुर्ग को इस बात की भनक भी नहीं लगी कि उनका एटीएम कार्ड बदल गया है. जिसके बाद वह दूसरा कार्ड लेकर घर लौट आये. बुजुर्ग जैसे ही घर पहुंचे, कुछ देर बाद खाते से लगातार बैक टू बैक पैसे निकलने के मैसेज आने लगे. जब परिवार ने खाते की जानकारी निकाली, तो पता चला कि खाते से 80 हजार रुपए अलग-अलग किस्तों में निकाले जा चुके हैं.

पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई शिकायत

इसके बाद पीड़ित ने तत्काल बुढार थाने में इसकी शिकायत की. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है. एटीएम के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं. इस पूरे घटनाक्रम को लेकर थाना प्रभारी विनय सिंह अहिरवार ने बताया है कि "बुजुर्ग का एटीएम कार्ड बदलकर कुछ बदमाशों ने 80 हजार रुपए निकाले हैं. इस मामले की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, मामले की पड़ताल की जा रही है."

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