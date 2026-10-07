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स्कूली बच्चों की कलेक्टर से मिलने की जिद, हॉस्टल की दीवार लांघ 60 किमी का सफर करने निकले पैदल

शहडोल: जैतपुर क्षेत्र के विरौडी एकलव्य छात्रावास के करीब 150 से अधिक छात्र हॉस्टल की दीवार लांघकर शहडोल जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय की ओर पैदल निकल पड़े हैं. जिस छात्रावास के ये छात्र हैं, वहां से शहडोल की दूरी ही 60 से 70 किलोमीटर के लगभग है. छात्र जिद पर अड़े हैं कि कलेक्टर से मिलकर ही उनको अपनी समस्या बताएंगे. हालांकि रास्ते में अधिकारी भी उन्हें मनाने में लगे हुए हैं लेकिन वो किसी की सुनने को तैयार नहीं हैं. छात्रों का कहना है कि अब सीधे कलेक्टर से ही बात होगी.

जैतपुर क्षेत्र के विरौडी एकलव्य छात्रावास के करीब 150 से अधिक छात्र हॉस्टल की दीवार लांघकर कलेक्ट्रेट कार्यालय की ओर पैदल निकल पड़े हैं. ये छात्र रसमोहिनी के रास्ते कलेक्ट्रेट की ओर करीब 60 किलोमीटर का पैदल सफर तय करने के लिए निकले हैं. छात्र करीब 15 किलोमीटर का पैदल सफर कर चुके हैं. उसके बाद भी छात्रों के कदम नहीं रुके और लगातार आगे बढ़ते रहे. बड़ी संख्या में छात्रों के अचानक हॉस्टल से निकलने की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया.

छात्रों को रोकने और समझाइश देने के लिए अधिकारी लगातार उनके पीछे चल रहे हैं. जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त आनंद राय सिन्हा भी छात्रों से बातचीत करने पहुंचे लेकिन छात्र किसी से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हुए. प्रशासन की ओर से बच्चों को समझाने और उन्हें वहां से वापस ले जाने की कोशिश भी की जा रही है.

एक यात्री बस और एक वाहन को भी छात्रों के पीछे लगाया गया है ताकि उन्हें सुरक्षित तरीके से वापस हॉस्टल पहुंचाया जा सके लेकिन इसके बाद भी छात्र किसी स्थानीय अधिकारी से बातचीत की जगह पर सीधे कलेक्टर से मिलने पर अड़े हुए हैं. उनका कहना है कि अपनी समस्याएं कलेक्टर के सामने ही रखना चाहते हैं.

सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग आनंद राय सिन्हा का कहना है, "बच्चे हॉस्टल से निकलकर पैदल कलेक्टर साहब से मिलने की जिद पर अड़े हुए हैं. किसी से कोई बात नहीं कर रहे हैं. हम सब भी उनके पीछे-पीछे चल रहे हैं. बच्चों को बस में बिठाने का प्रयास कर रहे हैं."

60 किमी में से 15 किमी का कर चुके सफर

हॉस्टल के ये छात्र 60 किमी में से 15 किमी का सफर पूरा कर चुके हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं. विद्यार्थियों का कहना है कि उन्हें विद्यालय के प्राचार्य से संबंधित कई समस्याएं हैं. वह अपनी बात किसी स्थानीय अधिकारी के सामने रखने की वजह सीधे कलेक्टर से मिलना चाहते हैं. इसी मांग को लेकर वो स्कूल परिसर से पैदल निकल गए हैं. हमारी मांगे पूरी करो के नारे भी लगाते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं, स्कूली छात्रों के पैदल रवाना होने की जानकारी मिलते स्कूल प्रबंधन और प्रशासन भी सक्रिय हो गया है.

प्राचार्य ने पहले विद्यार्थियों से बातचीत कर उन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन वह अपने मांग अड़े रहे. इसके बाद बीईओ, बीआरसी और शहडोल से एसी ट्राइबल आनंद राय सिन्हा भी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने विद्यार्थियों से बातचीत करने और उनकी समस्याएं सुनीं और शिकायतों के निराकरण का भरोसा भी दिया. इसके बावजूद विद्यार्थी कलेक्टर से सीधे मिलने की मांग पर अड़े हैं और पैदल चलते जा रहे हैं.