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बरसात में नहीं खरीदनी पड़ेंगी सब्जियां, फटाफट कर लें ये काम, सब्जियों की टेंशन खत्म

मानसून सीजन में घर की छत पर बगैर झंझट के उगा सकते हैं ये सब्जियां, पैसों की बचत के साथ फ्रेश और केमिकल फ्री भोजन

VEGETABLES FARMING TIPS AND TRICKS
मानसून सीजन में घर की छत पर बगैर झंझट के उगा सकते हैं ये सब्जियां (gettyimage)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 2:31 PM IST

2 Min Read
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शहडोल: देश के कुछ हिस्सों में मानसून दस्तक दे चुका है और कुछ ही दिनों में ये मध्य प्रदेश भी पहुंच जाएगा. मानसून का सुहाना मौसम आते ही हर ओर सब्जियों के दाम आसमान छूने लगते हैं, ऐसे में आप छोटी सी जमीन, छत या बालकनी में भी सब्जियों का एक छोटा सा टेरेस गार्डन तैयार कर सकते हैं, जो आपके सब्जियों की टेंशन को खत्म कर सकते हैं.

बरसात में लगा दें ये सब्जी

अगर मानसून के सुहाने मौसम का फायदा उठाकर फ्रेश और केमिकल फ्री सब्जियां खाना चाहते हैं. तो बरसात के सीजन में कई ऐसी सीजनल सब्जियां होती हैं, जो बहुत कम देखभाल में पैदा हो जाती हैं. बस एक बार बीज लगा दें और तैयार हो जाने पर थोड़ा सा गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट डाल दें. इसके बाद निरंतर पानी डालते रहें.

VEGETABLES GROWING ON ROOFTOP
घर पर उगा सकते हैं लौकी (ETV Bharat)

कौन-कौनसी हैं बरसाती सब्जियां

बरसात में कई सारी सब्जियां होती हैं, जिसमें कद्दू, लौकी, रेरुआ, तरोई, खीरा जैसी सब्जियां शामिल हैं. इसके अलावा बैगन, बरबटी, भिंडी, लौकी जैसी सब्जियां हैं, जो बरसात में लगा देने मात्र से तैयार हो जाती हैं. इसके अलावा लाल भाजी भी बड़ी आसानी से सीजन में तैयार हो जाती हैं. इन सब्जियों में बहुत ज्यादा खाद की जरूरत नहीं होती है.

SEASONAL VEGETABLE GROWING TIPS
बरसात में उगने वाली मौसमी सब्जी बैगन (ETV Bharat)

घर की छत पर भी उगा सकते हैं ये सब्जियां

इनमें से कई सब्जियां ऐसी हैं जिन्हें छत के बालकनी में भी लगाया जा सकता है. इसके अलावा घर के छत पर गमले में भी लगाया जा सकता है. शहरों में कई लोग ऐसे हैं जो छत या खाली पड़ी जमीन का इस्तेमाल इन सब्जियों को लगाने में करते हैं. गांवों में लोगों के घरों की क्यारियों में ये सब्जियां हर सीजन में शोभा बढ़ाती हैं.

सीजनल सब्जियां उगाना आसान

कृषि वैज्ञानिक डॉ. बी के प्रजापति ने बताया, "सीजनल सब्जियां उगाना आसान है, जब आप आउट सीजन की खेती करते हैं तो मौसम को देखते हुए रासायनिक खाद और रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है. सीजनल सब्जियों की खेती में पौधे भी बड़ी आसानी से ग्रोथ करते हैं, ये एक तरह से सीजनल फसल हैं, जो बरसात में ही लगाई जाती हैं. इसलिए इसमें बहुत ज्यादा रोग भी नहीं लगते हैं, कीट व्याधि का भी प्रकोप बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि सीजनल सब्जियां वातावरण से सामंजस्य बना लेती हैं."

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