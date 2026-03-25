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बिजली बिल वसूलने गई टीम की गाड़ी को मारी टक्कर, फिर हुआ विवाद, अलग-अलग थानों में मामला दर्ज

शहडोल में बिजली बिल वसूली के लिए जा रहे विद्युत विभाग के वाहन को कार चालक ने मारी टक्कर, दोनों ओर से मुकदमा दर्ज.

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शहडोल में बिजली बिल वसूली के दौरान टीम पर हमला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 4:47 PM IST

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शहडोल: मध्य प्रदेश के शहडोल में बिजली बिल वसूली करने जा रही टीम के साथ मारपीट और गाली-गलौज का मामला सामने आया है. आरोप है कि गिरवा गांव में सड़क किनारे खड़ी विभाग की अनुबंधित गाड़ी को एक तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी, शराब के नशे में धुत कार चालक पवन यादव और नितिन रजक मौके से फरार हो गए. मामले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया सर्कुलेट हो रहा है. जिसके बाद दोनों पक्षों ने अलग-अलग थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई है. अब पुलिस जांच में जुटी हुई है.

क्या है पूरा मामला?

पुलिस अधिकारी के अनुसार, बुढार के जूनियर इंजीनियर विकास कुमार अपनी टीम के साथ बकाया बिजली बिल की वसूली के लिए गए हुए थे, जैसे ही गिरवा गांव के पास पहुंचे तभी सड़क किनारे खड़ी विभाग की अनुबंधित गाड़ी को एक तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी. आरोप है कि इस दौरान कार चालक पवन यादव और नितिन रजक शराब के नशे में थे, टक्कर के बाद आरोपी चालक मौके से फरार हो गया.

एडिशनल एसपी अभिषेक दीवान ने दी जानकारी (ETV Bharat)

नशे में धुत चालक ने गाड़ी में मारी टक्कर

घटना के बाद भाग रहे कार चालक का पीछा कर बिजली विभाग की टीम ने उन्हें बलबहरा रोड पर धर दबोचा, तभी दोनों पक्षों के बीच में विवाद शुरू हो गया. आरोप है कि कार चालक पवन यादव और नितिन रजक अपने अन्य साथियों के साथ लाठी डंडे लेकर पहुंच गए. एमपीईबी के अधिकारी और कर्मचारियों से गाली गलौज करते हुए धमकी देने लगे. मामले का एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें कुछ लोग रास्ता रोककर लाठी-डंडे लेकर गाली गलौज और धमकी देते नजर आ रहे हैं.

विभिन्न थानों में मामला दर्ज

इस मामले में दोनों ओर से अलग-अलग थानों में शिकायत की गई है. अमलाई थाने में मामला दर्ज किया गया है, जूनियर इंजीनियर विकास कुमार की शिकायत पर पुलिस ने कार चालक पवन यादव और नितिन रजक के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा, वाहन से टक्कर मारने, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया है.

बिजली विभाग के कर्मचारियों पर लगे गंभीर आरोप

वहीं दूसरी ओर कार चालक पवन कुमार ने केशवाही चौक में शिकायत दर्ज कराई है. कार चालक ने पुलिस शिकायत में आरोप लगाया है कि रास्ते में रोक कर बिजली विभाग के कर्मचारी हिमांशु पांडे, राजकुमार साहू और हेमराज वर्मा ने उनके साथ मारपीट की है. चालक की शिकायत पर पुलिस ने अलग से मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अब पुलिस दोनों ही मामलों में अलग-अलग शिकायत दर्ज करके जांच में जुटी हुई है.

एडिशनल एसपी अभिषेक दीवान ने दी जानकारी

इस पूरे घटनाक्रम पर शहडोल एडिशनल एसपी अभिषेक दीवान ने कहा, "एमपीईबी के कनिष्ठ अभियंता विकास कुमार ने थाना अमलाई में एक रिपोर्ट दर्ज कराई है. उनके द्वारा बताया गया है कि वह अपनी टीम के साथ अनुबंधित वाहन से एमपीईबी के अंतर्गत बिजली बील वसूली के लिए अपने क्षेत्र में गए थे, इस दौरान एक वाहन से उनके अनुबंधित वाहन को टक्कर मार दी गई, टक्कर मारने के बाद वो गाड़ी वहां से भाग गई."

उन्होंने आगे बताया कि कुछ समय बाद उन्हें सूचना प्राप्त हुई कि उस गाड़ी को गांव वालों ने बलबेहरा के पास रोक रखा है. जिसके बाद बिजली कर्मचारी वहां पहुंचे. मौके पर गांव वालों का आरोपी कार चालक से विवाद हो रहा था, इस दौरान बिजली कार्मचारियों ने बीच-बचाव किया तो उनके साथ आरोपी गाड़ी वाले ने मारपीट की. इस वजह से आरोपी वाहन चालक पर शासकीय कार्य में बाधा, अनुबंधित वाहन को टक्कर मारने का अपराध पंजीबद्ध किया गया है."

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